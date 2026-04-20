Fecha N°2 para que Delta sea Líder

Primera Rueda del torneo de Fútbol Comercial
Resultados:
Deportivo VJ 1-0 Pistoleros FC
Seven 24 FC 0-4 Delta FC
La Mecánica 3-3 La Resaka
Villa España 1-2 Dale Verde
La Cafetera 1-1 La Academia
La República 2-2 Burton FC
Lo que dejó la 2da.
Fue una jornada con muchos goles (19 en 6 partidos) y bastante equilibrada en varios cruces.
Delta FC fue el gran destacado: goleada 4-0 que lo posiciona como uno de los equipos más contundentes en este arranque.
Deportivo VJ ganó un partido cerrado, mostrando solidez defensiva para sostener el 1-0.
Dale Verde consiguió un triunfo importante como visitante ante Villa España, lo que siempre suma en la tabla y en lo anímico.
En cuanto a la paridad:
La Mecánica vs La Resaka (3-3) fue el partido más vibrante, ida y vuelta constante.
La República vs Burton FC (2-2) y La Cafetera vs La Academia (1-1) reflejan lo parejo del torneo, donde nadie regala nada.
Se divide la tabla;
El campeonato arranca con dos tendencias claras: equipos que empiezan a perfilarse arriba con autoridad (Delta, Deportivo VJ, Dale Verde) y un pelotón muy parejo donde cualquier punto vale oro.
Aquí tenés un análisis claro de la Fecha 2 – Liga Salteña de Fútbol Comercial:
Arriba de la tabla
Delta FC arranca perfecto: 6 puntos en 2 partidos y una diferencia de +9, lo que marca una superioridad clara en ataque y defensa.
Dale Verde y Deportivo VJ también tienen puntaje ideal (6), pero con menor diferencia de goles. Están prendidos en la pelea y no se pueden descuidar.
Mitad de tabla
Burton FC y La Mecánica suman 4 puntos: buen inicio, equipos competitivos que pueden meterse arriba si sostienen regularidad.
La Cafetera con 2 puntos todavía está en zona de ajuste, mostrando cierta paridad pero sin poder cerrar partidos.
Zona baja
Del puesto 7 al 10 (Pistoleros FC, La Resaka FC, La Academia, La República FC) hay mucha igualdad con 1 punto, pero ya empiezan a pesar las diferencias de gol negativas.
Villa España y Seven 24 FC aún no suman: necesitan reaccionar rápido para no quedar relegados desde temprano.
Claves de la fecha
Gran inicio de Delta FC, que ya se perfila como candidato.
Mucha paridad en la zona media-baja: un solo triunfo puede cambiar varias posiciones.
Las diferencias de gol empiezan a ser importantes tan temprano en el torneo.