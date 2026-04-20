Fecha N°2 para que Delta sea Líder

Primera Rueda del torneo de Fútbol Comercial

Resultados:

Deportivo VJ 1-0 Pistoleros FC

Seven 24 FC 0-4 Delta FC

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La Mecánica 3-3 La Resaka

Villa España 1-2 Dale Verde

La Cafetera 1-1 La Academia

La República 2-2 Burton FC

Lo que dejó la 2da.

Fue una jornada con muchos goles (19 en 6 partidos) y bastante equilibrada en varios cruces.

Delta FC fue el gran destacado: goleada 4-0 que lo posiciona como uno de los equipos más contundentes en este arranque.

Deportivo VJ ganó un partido cerrado, mostrando solidez defensiva para sostener el 1-0.

Dale Verde consiguió un triunfo importante como visitante ante Villa España, lo que siempre suma en la tabla y en lo anímico.

En cuanto a la paridad:

La Mecánica vs La Resaka (3-3) fue el partido más vibrante, ida y vuelta constante.

La República vs Burton FC (2-2) y La Cafetera vs La Academia (1-1) reflejan lo parejo del torneo, donde nadie regala nada.

Se divide la tabla;

El campeonato arranca con dos tendencias claras: equipos que empiezan a perfilarse arriba con autoridad (Delta, Deportivo VJ, Dale Verde) y un pelotón muy parejo donde cualquier punto vale oro.

Aquí tenés un análisis claro de la Fecha 2 – Liga Salteña de Fútbol Comercial:

Arriba de la tabla

Delta FC arranca perfecto: 6 puntos en 2 partidos y una diferencia de +9, lo que marca una superioridad clara en ataque y defensa.

Dale Verde y Deportivo VJ también tienen puntaje ideal (6), pero con menor diferencia de goles. Están prendidos en la pelea y no se pueden descuidar.

Mitad de tabla

Burton FC y La Mecánica suman 4 puntos: buen inicio, equipos competitivos que pueden meterse arriba si sostienen regularidad.

La Cafetera con 2 puntos todavía está en zona de ajuste, mostrando cierta paridad pero sin poder cerrar partidos.

Zona baja

Del puesto 7 al 10 (Pistoleros FC, La Resaka FC, La Academia, La República FC) hay mucha igualdad con 1 punto, pero ya empiezan a pesar las diferencias de gol negativas.

Villa España y Seven 24 FC aún no suman: necesitan reaccionar rápido para no quedar relegados desde temprano.

Claves de la fecha

Gran inicio de Delta FC, que ya se perfila como candidato.

Mucha paridad en la zona media-baja: un solo triunfo puede cambiar varias posiciones.

Las diferencias de gol empiezan a ser importantes tan temprano en el torneo.

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