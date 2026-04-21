FECHA 2: FERRA IGUALA LA CUENTA Y FIAT DEBUTA EN VICTORIAS

Fotos: Superturismo Uruguayo

Domingo de Segunda Fecha en El Pinar con algunas novedades y otras no tanto. Los

dos dominadores del 2025 ya son primero y segundo del Campeonato. Facundo Ferra

luego de un sábado donde en entrenamientos y carrera se lo vio a un gran nivel con el

nuevo Fiat Argo, su final de jornada fue con solamente 1 punto y sin ver la bandera a

cuadros. El domingo, pudo igualó la cuenta de victorias con Etchegorry, tuvo puntaje

perfecto y le dio a Fiat su primera alegría en el Superturismo Uruguayo.

El domingo se cerró el primer fin de semana de carreras con la disputa en El Pinar de la 2da

Fecha del Campeonato 2026, organizada por la Asociación Uruguaya de Volantes y fiscalizada

por la Federación de Automovilismo Deportivo Uruguayo (FADU).

Fue “el” día para Facundo Ferra basado en el buen rendimiento mostrado desde la puesta en

pista del Fiat Argo, que por no poder haber clasificado en la primera fecha, hizo que en carrera

deba ir a un ritmo exigente demostrando que estaba a la altura. Para el domingo ya hizo el P1

en qualy, con Fernando Etchegorry como escolta con su Toyota Yaris, que contaba por

reglamento con 85 kg de peso mínimo de diferencia con Facundo, por los 65 extras del Yaris por

ranking de Fernando en el campeonato y los 20 kg de menos que podía tener el Argo al ser

debutante.



Lógicamente esto no empaña la victoria del Fiat, que dominó absolutamente a placer durante la

carrera, con record de vuelta incluido y gran celebración para piloto y marca.

Gran segunda posición para Mauricio Geymonat, que logró confirmar lo que no pudo el sábado,

de nuevo con buena clasificación y firme en la carrera, superando en buena maniobra a

Etchegorry, llevando con solvencia el Hyundai HB20 atendido por el equipo Noceti. Una buena

realidad luego de esperar por este auto, para un ya ganador en la categoría.

Fernando Etchegorry se debe haber ido conforme con el podio que lo afirma en la punta del

campeonato y con lo demostrado con su Toyota con el lastre del primero en el campeonato en

un “debe” que en parte tenía el año pasado en El Pinar sobre todo en carrera. Se mantuvo cerca

de Geymonat luego del sobrepaso y fue el único de los “pesados” que pudo mantenerse en los

top de la categoría.

Joaquín Vita tuvo su revancha de lo sucedido el sábado con la exclusión por técnica luego del

merecido podio. Debió pelear en pista y con buenas maniobras de superación pudo arrimarse

hasta el 4to puesto, logrando sus primeros puntos y demostrando que lo del sábado no había

sido casualidad.



Quinto fue Alfredo Noceti con su Onix, quien luego de un abandono el sábado pudo volver a

demostrar tanto su nivel como el del auto y comenzar a estar donde el lo esperaba. En la nota

que hicimos previa al inicio nos mencionó que su objetivo era estar entre los 5: objetivo

cumplido.

Sexto y similar al panorama de A.Noceti, pudo sumar sus primeros puntos e irse algo más

confirme Nicolás Alfonzo con su VW Polo. P7 en buena carrera Juan Diego Mariño con el Hyundai Accent, siendo estos tres últimos parte importante en el espectáculo de la carrera por la lucha en pista.

Debió largar muy atrás y pudo recuperarse en carrera Gastón Irazú que del lugar 18 en la qualy

ludo llegar en el 8vo puesto en la final, quedando el piloto del otro Yaris oficial igual por ahora

lejos en los puntos del campeonato se espera puede pelear

Diego Noceti con muy buenos parciales con su nuevo Onix fue esta vez P9, debiendo trabajar

aún en el ritmo de carrera pero demostrando siempre en qualy que el piloto está a la altura, y

que el auto es “bien nacido”.

Cerró los 10 Guillermo Pérez, otro de los jóvenes que se sumaron para esta temporada viniendo

del karting, quien logró también sumar por primera vez.

Como novedad, solo dos pilotos de la Fecha 1 repitieron en el top 10 (Etchegorry y Diego Noceti),

situación que hace que Ferra con la victoria ya sea el escolta, y que Fernando ya saque grandes

diferencias con el resto al ser el único en las dos carreras en puntos “gordos”.

Debemos señalar que aún no se ha producido el cierre oficial por parte de los comisarios de

carrera, siendo todas la posiciones que señalamos en forma extraoficial.

Próxima competencia en Mercedes, con la novedad de que Facundo deberá cargar en su Fiat

Argo 75 kg extras, ya que es P2 en el campeonato (55 kg de lastre) y además por la victoria pierde

los 20 kg menos de beneficio que tenía por presentar un auto nuevo para este año.

En cuanto se oficialicen los resultados, de haber algún cambio será informado oportunamente.



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CAMPEONATO PILOTOS 2025

Cumplidas 2 fechas de 16

(extraoficial)

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