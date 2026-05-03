Familias ideológicas

Crítica a la Coalición Republicana por el giro ideológico del Partido Colorado y la pérdida de identidad batllista frente al predominio del Herrerismo.



Omar Pierlet

Edil Frente Amplio



Para que dos corrientes políticas históricamente antagónicas, como el Batllismo y el Herrerismo, formen parte hoy de una misma Coalición, fue necesario que una de ellas haya dejado de lado definitivamente cualquier vestigio del ideal batllista…

Porque no es el Herrerismo el que evoluciona y modera su ideología conservadora, sino el Partido Colorado, que se corre cada día más hacia la derecha extrema, alejándose de la sobriedad del centro político-ideológico…

Es penoso observar cómo a la dirigencia colorada no le importa someter a la fuerza que dio a luz al Batllismo ante un Herrerismo arrogante, cuyo único propósito es convertirla en un simple partido testimonial sin caudal electoral relevante…

La llamada Coalición Republicana nunca podrá ser comparada (como algunos pretenden) con el Frente Amplio, donde a lo largo de más de medio siglo los partidos y sectores que lo integran lo hacen en un plano de igualdad y respeto mutuos, conservando íntegramente cada uno su propia identidad; al contrario de la Coalición, la cual, desde su nacimiento, no ha sido otra cosa que el Herrerismo más algunos partidos agregados que le son satélites y que necesariamente tienen que terminar tomando distancia (Cabildo Abierto) o serle totalmente funcionales y terminar perdiendo gradualmente su razón de ser y su caudal electoral (Partido Colorado).

No valdría la pena mencionar la transformación humillante y la prácticamente extinción del Partido Independiente.

¡¿Si existiera aún en el Partido Colorado alguna célula adormecida de Batllismo y orgullo partidario, qué podría suceder?!

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