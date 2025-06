Familiares de personas privadas de libertad hicieron planteo al Presidente Orsi en visita a Salto

- espacio publicitario -

El pasado jueves 8 de mayo, el Presidente de la República Yamandú Orsi visitó nuestra ciudad, en un apartado de su extensa agenda, fue abordado por una persona, Luis Mendietta, integrante del Grupo Reencuentro que le entregó una nota y habló con el Presidente. EL PUEBLO dialogó con Mendietta para conocer el tenor del planteo realizado al Presidente Orsi y cuál ha sido la respuesta del mandatario en los siguientes días.

– ¿Qué fue lo que lo llevó a hablar con el Presidente Orsi? ¿Cuál fue el planteo que le hizo? y ¿cuál fue la respuesta que tuvo del Presidente de la República?

– Somos un grupo que hace dos meses y medio que se fundó, de decenas de familias de Paysandú, Artigas y Salto, que sufren el flagelo de tener a sus seres queridos privados de libertad y que han sido trasladados a diferentes lugares, a cientos de kilómetros, motivo por el cual se les hace totalmente imposible a sus familiares poder ir a visitarlos. Nos formamos con el fin de poder solicitar y reclamar un derecho que existe como es el acercamiento familiar. En esa ocasión nos hicimos presentes sabiendo que venía el Presidente Yamandú Orsi a Salto, y le entregamos una carta que él amablemente recibió y nos escuchó, escuchó la problemática de decenas de familias. Automáticamente el secretario de él gestionó ya unas reuniones, la cual yo fui el 12 de mayo, tuve reuniones con gente funcionario del INR y también fuimos recibidos por Familias Presentes Uy de Montevideo, que es una comisión que también está basada en estos derechos. Tuvimos respuestas positivas de parte de las nuevas autoridades, nos hicieron entender que ellos son nuevos en el gobierno, que están ya poniéndose en órbita de todo, y que este tema que llevamos a plantearles nos dijeron que es una problemática que ya la tienen clara, que son conscientes y que están buscando ya la manera de empezar a trabajar en el problema.

- espacio publicitario -

– ¿Cuántas familias en Salto hay afectadas por esta situación?

– Hay muchas, pero que nosotros tenemos los papeles, ya que fuimos y entregamos las solicitudes, acá de Salto somos unas 40 familias, algunas de Paysandú y otras de Artigas.

- espacio publicitario -

– ¿Por qué los trasladan a otras cárceles y no quedan acá en Salto?

– Antiguamente eso se utilizaba como un método de sanción, cuando el privado de libertad de repente cometía algún error en el recinto carcelario, eran sanciones que podían existir de 30, 60 y hasta de 90 días, y después te regresaban al lugar de origen. Entendemos que el delito es cometido en Salto, la persona es oriunda de Salto en este caso, o de Paysandú o de Artigas, y eran devueltos a su localidad. Desde hace unos años tenemos entendido por familias y gente que ya no vuelven, que ha sido desproporcionada la manera en que se traslada gente por motivos a veces secundarios, que me parece que se solucionan con otro tipo de sanciones. Pero quedan en diferentes cárceles a cientos de kilómetros, problema que abarca a todas estas familias que son todas trabajadoras, muchos de ellos trabajan en la naranja, son peones de campo y, bueno, familias de bajos recursos.

Lo que nos preocupa principalmente es que no solamente se castiga al privado de libertad en este sentido cuando se los aleja, sino que se toma a las familias como rehenes de esta situación, porque tenemos familias que hace años que no ven a sus seres queridos. Estamos basados en la ley 14.447 que en su artículo 10 dice que los reclusos tendrán derecho a ser visitados por familiares y amistades, dándose preferencia a los primeros, o sea que el acercamiento familiar es uno de los tantos derechos que corresponden, como la salud, la alimentación, la recreación, y la familia es uno de los derechos por el cual hoy estamos luchando.

Estamos en contacto con Martín Robles, que es funcionario de quien eleva las solicitudes de traslado para arriba. Estamos en contacto con Leonardo Machado, que es asesor del Ministro del Interior, que es quien nos va a gestionar la reunión cuando vayamos ahora los primeros días de julio, con el Ministro.

– ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Que las personas que fueron trasladadas fueran devueltas a su lugar de origen o que haya facilidades para la familia para que puedan reencontrarse con su familiar?

– Yo creo que estamos seguros y convencidos que el tema se soluciona acercándolo al lugar, y si no es posible en Salto, bueno, hay cárceles. Cuando fuimos a tener la reunión con el INR el 12 de mayo llevamos la problemática que es esta, y también brindamos un abanico de posibles soluciones en caso de que las autoridades que son ellos, a quien le corresponden, puedan prestar atención. En Artigas hay 200 plazas disponibles para personas privadas de libertad, por decir algo. Acá en Salto funciona el viejo Espinillar, que es un lugar que ahora está transformado en un recinto carcelario, quizás no con la seguridad que amerita, pero eso lo disponen las autoridades, el gobierno le pone la seguridad que a ellos le establezcan bien, no estamos en contra de eso.

– Cuando hablamos de gente que trasladaron, ¿estamos hablando de Salto a qué otros departamentos, qué tan lejos los llevaron?

– Y lo más cerca que estamos hablando es a Rivera, después tenemos Montevideo y el Penal de Libertad, que está en San José, o sea, estamos hablando a 500 kilómetros. En lo que estamos de acuerdo es que es necesaria absolutamente la familia, el abrazo, la contención, es uno de los factores principales, el 80, 90% de la rehabilitación de un privado de libertad se basa en eso, y el saber que el día que ellos retomen su libertad, tienen a alguien por quien luchar y cambiar su vida.

– ¿Tienen algún número de contacto, un lugar de reunión o algo, para la gente que pueda estar pasando por la misma situación y puedan contactarse con usted?

– Tenemos un número de teléfono que es 099 304 521.