Falsas amenazas de tiroteo en liceos de Salto: Autoridades refuerzan medidas de seguridad y mantienen puertas abiertas

Alertas falsas de tiroteos en liceos de Salto activaron protocolos y refuerzo policial. Autoridades aseguran clases normales y piden calma a familias.

En los últimos días, la comunidad educativa de Salto ha enfrentado un desafío inesperado: la circulación de falsas alertas de tiroteos en diversos liceos de la ciudad. Este fenómeno, que ha generado preocupación entre estudiantes, docentes y familias, se ha visto impulsado por el mal uso de las redes sociales.

Isabel Delgue, Inspectora Departamental de Educación Secundaria, se ha pronunciado sobre este grave asunto y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad y el bienestar de todo el alumnado.

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Las amenazas estuvieron dirigidas a los días viernes y lunes, los liceos afectados fueron el Liceo N°5 y el IPOLL, donde se registraron denuncias de amenazas que, si bien resultaron ser falsas, activaron el protocolo de seguridad. Afortunadamente, los liceos permanecieron abiertos y se siguió trabajando con normalidad, a pesar de la baja presencia de estudiantes y docentes.

«Esto es un desafío que llega a través de las redes sociales», comentó Delgue, destacando que el uso indebido de plataformas virtuales por parte de adolescentes está detrás de este tipo de alarmas falsas. Según la Inspectora, la falta de empatía en estos jóvenes es un factor que contribuye a la propagación de estos rumores infundados.

Es importante recalcar que, a pesar de la incertidumbre, las puertas de los liceos siguen abiertas. «El liceo es un espacio necesario para muchos estudiantes, que no solo reciben educación, sino también contención, apoyo emocional y, en algunos casos, alimentación», agregó Isabel Delgue.

En este sentido, la comunidad educativa, junto con las familias, ha sido alentada a mantener la calma y seguir confiando en las instituciones. Las medidas adoptadas aseguran que los estudiantes que deseen asistir a clases puedan hacerlo con la certeza de que su seguridad está siendo prioridad.

En coordinación con el Ministerio del Interior, se ha intensificado la vigilancia policial. Durante las últimas semanas, se llevaron a cabo reuniones con el Jefe de Policía y se establecieron acuerdos para asegurar la protección de los centros educativos. A pesar de que este fenómeno no es exclusivo de Salto, ya que se han registrado incidentes similares en otros países y departamentos, las autoridades locales han asegurado que no escatimarán esfuerzos para proteger a los estudiantes.

Delgue subrayó que la policía ha incrementado la presencia en los liceos y continuará realizando recorridos durante los días próximos. «La policía va a intensificar la seguridad, y la recorrida se hará con mayor frecuencia, sobre todo cuando se esperan amenazas para fechas específicas», dijo. La presencia policial no solo busca disuadir posibles situaciones de riesgo, sino también garantizar la tranquilidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

Por otro lado, se está trabajando en el diseño de un protocolo más específico para enfrentar este tipo de alertas falsas. La Inspectora explicó que, en primer lugar, se instruye a los responsables de los liceos a tomar una foto de las amenazas, hacer una denuncia policial y no borrar el contenido hasta que la investigación avance. Luego, se informa a los docentes y familias sobre la situación, permitiendo que cada uno decida si quiere enviar a sus hijos al liceo o no. A pesar de las inquietudes, se les ha recomendado a las familias que sigan enviando a sus hijos a las clases, ya que los liceos están comprometidos con su seguridad y bienestar.

Este fenómeno, que en el pasado se manifestaba a través de llamadas telefónicas falsas o alertas de bombas, ahora se ha trasladado a las redes sociales. «Lo que estamos viendo hoy es el resultado de un mal uso de estas plataformas», comentó Delgue. En lugar de ser un medio de apoyo y solidaridad, como en el caso de campañas benéficas o iniciativas de ayuda, las redes se están utilizando para crear caos y desinformación. «Cuando se pierde un día de clase, se pierde una oportunidad para nuestros jóvenes, y eso es algo que no podemos permitir», subrayó la Inspectora.

A pesar de la gravedad de los hechos, la comunidad educativa de Salto sigue comprometida en ofrecer a los estudiantes un entorno seguro donde puedan continuar con su formación. La respuesta de las autoridades locales y el trabajo conjunto con la policía son pasos fundamentales para mitigar este tipo de situaciones. Aunque la seguridad siempre es una preocupación, la unidad y la solidaridad de todos los actores involucrados son esenciales para superar estos momentos de incertidumbre.

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