Falcão, el animal más pesado de la Expointer 2025

La 48ª edición de la Expointer 2025 dejó un hito histórico: por primera vez en la historia de la feria, un animal de raza zebuina se consagró como el más pesado del evento. Se trata del toro Brahman «Falcão», de 7 años, perteneciente a la Cabaña Talismã, de Içara, Santa Catarina, que alcanzó un impresionante peso de 1.430 kg.



Tradicionalmente, los animales más pesados de la Expointer provenían de razas europeas como Charolés, Limousin y Devon. La destacada performance de Falcão marca un antes y un después, demostrando el potencial de los zebuinos no solo en la producción de carne, sino también en la capacidad de crecimiento y desarrollo de la raza.

El toro, cariñosamente apodado Hércules, debutó en la Expointer 2025 con esta histórica presentación, causando admiración entre los visitantes y jurados. Según el cuidador Edinaldo Souza Borges, “es un orgullo enorme ver a Falcão imponerse en su primera participación y representar el trabajo y dedicación de nuestra cabanha”.De esta manera, Falcão rompe la racha de «Hudson», el toro Limousin de la Cabaña Buena Esperanza, que rompió records consagrandose como el animal más pesado en la Expointer 2023 y 2024 con sus 1.410 y 1.450 kilos, respectivamente.