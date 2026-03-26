Faena permanece estable en 41 mil vacunos

La faena vacuna alcanzó 41.106 cabezas con leve suba semanal, pero cae 9,7% en 2025. Ovinos bajan 20,5% y acumulan descenso anual del 14% en Uruguay.





El Instituto Nacional de Carnes informó que en los últimos 7 días al 21 de marzo de 2025, se procesaron en nuestro país 41.106 vacunos, fueron 67 animales más que en la semana anterior. Los novillos lideran la semana con el 49.5% de la faena, unos 20.329 animales industrializados, mientras que los vientres representan el 48,7% con 20.024 hembras industrializadas, de las cuales 13.954 fueron vacas (33.9%) y 6.070 (14.8%) vaquillonas. Los toros industrializados fueron 675 y los terneros fueron 78. Hasta el momento, en lo que va del año la actividad industrial totaliza los 485.035 vacunos, lo que representa un 9.7% menos de actividad comparando con el 2025.Las plantas más activas fueron Tacuarembó (7.768), Las Piedras (4.029) y San Jacinto (3.886).

En el caso de los ovinos, la actividad industrial se retrajo con 1.997 ovinos menos (-20,5%) en la última semana, posicionándose en 7.766 lanares totales industrializados. Los corderos fueron unos 4.198 (54%), las ovejas fueron 2.045 el 26%, los capones 752 (10%), los borregos 712 (9%) y los carneros 59, según la información que divulgó el INAC. En lo que va de 2025 se faenaron 140.681 ovinos, -14% menos que en igual período del año anterior.

Las plantas más activas fueron Las Piedras (4.072) y Oferan (2.876).

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