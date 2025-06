Facundo Marziotte, Edil electo por la CORE

“Va a ser el comienzo de cosas buenas para el departamento”

El tiempo ya no corre, parece volar. En poco más de dos semanas se producirá la asunción de Carlos Albisu como Intendente de Salto, pero también iniciará una nueva Legislatura en la Junta Departamental. EL PUEBLO consultó al Edil nacionalista reelecto Facundo Marziotte sobre balance de lo actuado y la aspiración que tiene de una nueva Legislatura por comenzar, además de analizar algunos mensajes que vienen del actual Ejecutivo departamental que considera equivocados.

– ¿Qué balance hace de esta Legislatura que está terminando?

– Si tengo que hacer un balance, es positivo, fue una legislatura de diálogo, donde logramos entre todos levantar el nivel de discusión. Por supuesto que falta. Decía en la última sesión extraordinaria que hubo hace un par de días, donde se votaron algunas cuestiones de nomenclatura, que la Comisión de Nomenclatura de alguna manera es como una fiel representante de lo que fue una Junta de diálogo, de mucho trabajo, de que se lograron cosas, más allá que después cada uno pueda medir si es importante o no el cambio de una calle. Para mí es importante, porque había calles que no tenían nombre, y que hoy por ejemplo una ambulancia sabe dónde ir a alguna calle en determinado barrio. Y que con el diálogo, con el trabajo y con el acuerdo, se lograron cosas importantes.

Después podemos discutir algunas cuestiones, podemos ver si hay cosas para mejorar, que seguro las hay. Tener el contacto más directo con la población, que la gente logre ver el trabajo que hace el Edil, creo que valorizar ese trabajo es importante y vamos a seguir trabajando en ese sentido. Eso se logra con trabajo, con tiempo y con que las cosas pasen, que en definitiva es lo que a la gente le interesa al final del día.

Hay otra parte de la valoración de la legislación que quizás tiene que ver con la respuesta de la Intendencia. Hubo algunos actores de la Intendencia que dieron más interés a la Junta y han acudido e informado un poco más, y hay otros como el ex Intendente que no ha ido prácticamente nunca y no ha estado yo creo a la altura de lo que representa una Junta Departamental como órgano de contralor y de propuesta que es tan importante como el Ejecutivo dentro de un gobierno departamental.

– Dentro de menos de tres semanas estará asumiendo Carlos Albisu la Intendencia de Salto y una nueva legislatura estará comenzando donde al ser reelecto como Edil, tendrá una segunda oportunidad para estar en la Junta Departamental, en este caso ya como oficialista. ¿Cuáles son las perspectivas que ve para esta nueva Legislatura?

– Sí, es la segunda oportunidad que vamos a tener pero además, es una oportunidad distinta porque no es lo mismo ser Edil de oposición que ser Edil del oficialismo, es totalmente distinto el foco y el trabajo. Por ejemplo, hay un trabajo que tiene que ver con los presupuestos, tanto el departamental como el de la Junta, sobre todo, el cual nos lleva a una responsabilidad mayor siendo Ediles del gobierno, porque vamos a ser los responsables de la propuesta de esos dos presupuestos y además, de la negociación para que salgan los presupuestos que nosotros vamos a presentar. Y después, con las ganas y trabajo de siempre, con tratar de aportar, con ser el defensor de un gobierno que va a encabezar el doctor Carlos Albisu, pero sin perder de vista que somos también un organismo de contralor, que también somos el nexo fundamental, como Ediles, entre el vecino y el gobernante, entre el vecino y el ejecutivo, el intendente, y también vamos a ser parte de trasladar esas cuestiones que nos parecen que todavía faltan, o que están mal, o que hay que mejorar.

No tenemos que perder de vista esas cuestiones que son fundamentales en el rol del Edil, que por ser oficialistas no debemos dejar de lado, porque a veces creo que hay como un error de que como uno es oficialista no puede decir alguna cuestión que no se está haciendo del todo correcta, o que está faltando hacer, o que los vecinos trasladan tal o cual cuestión en diferentes barrios. Es más, si fuimos el nexo durante mucho tiempo del vecino y el gobernante siendo oposición, más aún cuando quienes van a tener la responsabilidad de actuar, de poder hacer, son nuestros compañeros de siempre. Yo creo que ahí tenemos que dar una demostración de madurez política, de buscar en ese sentido mayor cristalinidad, amplitud, escuchar y seguir siendo ese nexo importante entre el vecino y el gobernante.

– ¿Cómo está analizando la transición entre el gobierno saliente y el gobierno que ingresa el 10 de julio?

– Esperaba otros mensajes. Estoy acostumbrado, como todos los uruguayos que creemos y defendemos las buenas costumbres de una democracia que destaco siempre y que destaca sola en el mundo, que esperaba capaz otras cosas. Son detalles, sí. No quiero seguir ahondando en algunas cuestiones que solamente van a servir para dividir y no para sumar. Creo que al final del día tenemos que juntarnos todos y abrazarnos a los problemas de la gente para buscarles soluciones.

Pero esperaba otros mensajes. Por ejemplo, tema horario de la asunción del Intendente. Me quedo con el Uruguay de Lacalle Pou y Orsi en el mismo escenario, con algunos silbidos, en el folclore cada uno decide lo que hace, yo no estoy de acuerdo, pero cada uno hace lo que le parece. Ahora, los de la responsabilidad, los gobernantes, los que encabezan la fila, hicieron lo que tenían que hacer. Y lo que tenían que hacer era demostrar que más allá de las diferencias somos capaces de subirnos a un escenario juntos y entregar el poder al otro que además legítimamente lo obtuvo.

El no estar me parece que no tiene mucho sentido. El otro día en el acto del 19 de junio me crucé con la Intendente, con quien tengo una excelente relación de siempre, y charlamos un rato, porque además somos vecinos, creo que me vio desde chiquito, y le manifesté esto también. Es importante llegar a esos acuerdos, y nada, creo que esos mensajes no son positivos. Después lo que yo manifesté el otro día, que tiene que ver con la resolución de las casi 300 designaciones directas que se terminan resolviendo con el convenio de ADEOMS como contratos permanentes, pasa por encima de la carrera funcional de muchos, hay una falta de criterio en general, porque hay personas que entraron hace un año y otras que entraron hace cuatro o cinco. Entonces, son cosas que me parece que no suman en esas buenas costumbres que debería haber, porque en definitiva el 11 de mayo, la gran mayoría de los salteños, mayoría que además electoralmente hacía rato no se veía, eligieron cambiar de rumbo, y cambiar de rumbo significa, bueno, que las cosas que se han hecho hasta ahora no les ha gustado.

Bueno, el enfoque cambió, entonces yo creo que hay que atender esas cosas y no dejarse llevar por, no sé, por el fanatismo de decir, bueno, hasta el final hago lo que yo quiero de la manera que yo quiero y no me importa lo que diga la gente. Ese es el mensaje que se termina dando. Así que, nada, con esas cosas en el camino, que a mí me hubiese gustado que fueran distintas, ahora que tenemos la información, a remangarse y salir a laburar.

– ¿Más tranquilo ahora que Albisu llegó a Salto?

– Sí. La verdad que fueron días complejos, pero además, Carlitos tiene una forma de ser que ante la adversidad te demuestra más tranquilidad que nunca. Hablábamos todos con él casi diariamente, y él nos mostraba una tranquilidad que era difícil hasta de entender o de creer porque después veíamos los canales nacionales, internacionales y locales de la información y era lamentable la situación nefasta y muy peligrosa que se vivía. Yo qué sé, hay que ponerse también en el lugar de la familia, que pasó días complejos, difíciles. Son cosas que uno no espera. Seguramente a él lo ayudará como experiencia de vida. Soy de los que creen que por algo pasan las cosas en los momentos que tienen que pasar, ahora a enfocarse en laburar.

– La última palabra es suya.

– A los salteños, es continuar con la esperanza con la que votaron ese 11 de mayo, ser parte del cambio donde necesitamos de todos, porque no se saca al departamento adelante entre unos pocos, acá no hay cracks, acá hay laburo, hay un enfoque, hay una forma de entender el departamento y tenemos que hacerlo entre todos. Hay muchas cosas en las cuales todos los salteños vamos a ser parte de ese cambio y después, seguramente pedirles al principio sobre todo paciencia para un gobierno que va a entrar a laburar, que va a tener que hacer varios cambios, que va a tener que ordenar un montón de cuestiones en la intendencia y quizá los cambios que son necesarios no se vean tan rápido como uno quiere. No tengo dudas, va a ser el comienzo de cosas buenas para el departamento, de que vuelva a ser lo que fue y de que siga creciendo.

—————————————————

PERFIL DE FACUNDO MARZIOTTE

En pareja, con dos hijos, uno del corazón.

Es del signo de Cáncer.

De chiquito quería ser chofer de ómnibus, panchero y relator de fútbol.

Es hincha de Peñarol.

¿Alguna asignatura pendiente? Subirme al escenario en una Murga.

¿Una comida? Milanesa, con lo que sea, pero milanesa.

¿Un libro? Se llamaba Wilson.

¿Una película? En busca de la felicidad.

¿Un hobby? Jugar al fútbol con mi hijo.

¿Qué música escucha? Toda, la verdad, soy absolutamente abierto. Si tengo que elegir, música uruguaya, o sea folclore, murga y rock.

¿Un día de la semana? El viernes.

¿El peor día de la semana? No tengo.

¿Qué es lo que más te gusta de la gente? La buena intención, el buen corazón. Puede haber errores, puede haber discrepancias, puede haber cosas, pero lo que no falla es lo que uno siente. Cuando uno siente y lo dice de corazón, es lo que yo siempre valoro.

¿Y lo que menos te gusta de la gente? Y bueno, lo contrario. El engaño, la mentira o el daño cuando uno sabe que lo está haciendo.