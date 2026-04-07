Extienden plazo de becas 2026 en Salto hasta el 10 de abril

Gobierno de Salto y CTC extendieron hasta el 10 de abril las postulaciones a becas 2026 para jóvenes de 14 a 29 años en diversas áreas de formación.

El Gobierno de Salto, a través de la Oficina de la Juventud, junto al Instituto CTC Salto, resolvió extender el plazo de postulaciones al Programa de Becas 2026. Ahora, los interesados podrán inscribirse hasta el viernes 10 de abril a las 16 horas.

La propuesta está dirigida a jóvenes que deseen iniciar su formación en el Instituto CTC Salto en distintas áreas técnicas y administrativas. Entre los cursos disponibles se encuentran Diseño Gráfico, Ploteo Digital y Sublimación, Asistente Contable, Gestión de Recursos Humanos, Logística, Marketing, Soporte IT, Secretariado Jurídico Notarial y Operador Windows y Office.

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Requisitos y condiciones

El programa está destinado a personas de entre 14 y 29 años, quienes deberán cumplir con una serie de condiciones al momento de postularse. Entre ellas, se exige haber cursado algún tipo de educación formal el año anterior, además de acreditar ingresos familiares que no superen tres veces el Salario Mínimo Nacional.

Asimismo, los postulantes deberán ser ciudadanos naturales o legales, o extranjeros con residencia permanente en el país, contando con la documentación correspondiente.

Evaluación y proceso

La asignación de las becas se realizará considerando la situación socioeconómica del aspirante y su núcleo familiar, así como sus antecedentes académicos.

Para completar la inscripción, los interesados deberán presentar el formulario correspondiente, junto a una declaración jurada de ingresos y los comprobantes que respalden dicha información, además del certificado de escolaridad.

Las inscripciones se realizan de forma presencial en la Oficina de la Juventud, ubicada en Zorrilla 93. Una vez entregada la documentación, los postulantes serán convocados a una entrevista con representantes del programa y del Instituto CTC Salto.

Oportunidad de formación

La extensión del plazo busca ampliar el acceso a esta herramienta de formación, permitiendo que más jóvenes puedan acceder a capacitación en áreas con salida laboral, fortaleciendo así sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.

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