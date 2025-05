Extensiones de Chrome que mejoran tu seguridad y privacidad 

Google Chrome es uno de los buscadores más utilizados a nivel mundial y cada vez es más habitual que los usuarios incorporen diferentes extensiones para agilizar sus búsquedas o mejorar determinados aspectos de su experiencia en línea. En la mayoría de casos, las extensiones suelen funcionar como marcadores, ofreciendo un acceso más rápido a ciertas plataformas online. No obstante, también hay extensiones que pueden contribuir a mejorar de manera muy significativa tus niveles de seguridad y privacidad en línea. Te presentamos algunas de las categorías de extensiones más recomendables para ello.

Administra tus contraseñas de manera eficiente

Aunque pueda parecer que no se trata de una extensión directamente relacionada con la seguridad, lo cierto es que sus funciones sí que permiten que la mayoría de tus gestiones estén más protegidas. Esto es así porque las extensiones que permiten administrar las contraseñas de las diferentes aplicaciones, páginas web o espacios personales en la red reducen el riesgo de olvidar alguna clave o, peor aún, que esta caiga en manos no deseadas. Por un lado, evitaremos vernos obligados a anotar físicamente las contraseñas, algo siempre desaconsejado. Además, podremos utilizar claves más seguras precisamente porque ya no tendremos la necesidad de memorizarlas.

VPN, una conexión cifrada de extremo a extremo

Pocas medidas resultan tan efectivas para garantizar una navegación 100% libre de intrusiones como el uso de una Virtual Private Network VPN). Este protocolo de seguridad cifra por completo la conexión, de tal manera que solamente van a poder acceder a la misma el propio usuario y el sitio web con el que esté interactuando. La VPN Chrome Extension se instala con mucha facilidad y su utilización no resta ni un ápice de velocidad a la conexión, por lo que los usuarios pueden seguir navegando sin interrupciones pero de manera mucho más privada.



Pero, ¿cómo funciona realmente una extensión de VPN? Una vez se haya instalado y activado, este recurso de seguridad va a crear una suerte de túnel privado entre el dispositivo conectado y las diferentes páginas web en las que se navegue. Esto sucede incluso cuando el usuario está utilizando una red pública, que suelen ser precisamente las más inseguras. La VPN habilita una red local propia para el dispositivo en cuestión, de tal manera que este ya no puede ser monitorizado ni los datos de la navegación puedan ser rastreados con posterioridad. Obviamente, para que este procedimiento no tenga ninguna fisura, la VPN utilizada debe estar respaldada por un proveedor de confianza.

Bloqueadores de anuncios para una navegación más fluida

¿Quién no se ha sentido irritado ante la proliferación de anuncios mientras navega por Internet? Todos entendemos la necesidad de las páginas web de rentabilizar sus modelos de negocio mediante ingresos publicitarios, pero, en ocasiones, algunos portales abusan de este recurso, provocando que la experiencia de los usuarios se vea negativamente afectada. Las extensiones de bloqueadores de anuncios pueden evitar estas situaciones, limitando la cantidad de anuncios que se muestran a los internautas. Eso sí, hay que tener presente que determinadas páginas, especialmente las de los medios de comunicación, pueden requerir a los usuarios que desactiven estos bloqueadores para acceder a algunos contenidos.

Limpieza de historiales de búsqueda

Suele afirmarse que no hay mayor seguridad posible que la que se obtiene anticipándose a las situaciones de riesgo. Cuando se acumulan muchos datos en los historiales de búsqueda, aumentan las posibilidades de que los hackers puedan acceder a los mismos, generalmente con intenciones poco agradables. Con una extensión de limpieza de historiales, la información generada por nuestra navegación permanece muy poco tiempo en el sistema. Esta función, que puede programarse según los criterios que se prefieran, se vuelve especialmente necesaria cuando se navega desde un dispositivo que no es de uso exclusivo por parte del usuario. Además, la supresión de estos ficheros optimiza el rendimiento de los dispositivos.

Bloqueadores de rastreadores

A pesar de compartir la misma denominación, estos bloqueadores no tienen mucho que ver con los que nos mantienen a salvo de los anuncios más molestos. Los bloqueadores de rastreadores impiden que nuestra actividad en línea sirva para alimentar las bases de datos de terceros, así como para «entrenar» a los diferentes modelos de IA. Pese a que la actividad de los rastreadores no siempre implica riesgos graves para la seguridad de los usuarios, se trata de una forma un tanto espuria de hacer negocio sin nuestro consentimiento. Con estos bloqueadores, nadie podrá recabar estos datos sin solicitar expresamente tu autorización para ello.

Imágen: Fuente Unsplash