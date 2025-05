Éxito en Pantalla Uruguay y expectativas por el remate de La Pacífica

- espacio publicitario -

Megaagro destacó en los remates 293 y 294 de Pantalla Uruguay, con alta colocación y buenos precios. Este miércoles remata virtualmente la genética criolla de La Pacífica, con potras, embriones y planes especiales.

En una semana intensa para el escritorio Megaagro, el Ing. José Pedro Aicardi, director de la firma destacó los excelentes resultados de la doble actividad de remates realizada este martes por Pantalla Uruguay, y adelantó los detalles de un evento muy esperado en el calendario de genética equina.

Pantalla Uruguay: remates 293 y 294 con alta colocación

El día comenzó con la subasta del remate 293, correspondiente al Invernada Premium Angus, que había sido postergado por razones climáticas. La oferta incluyó más de mil animales certificados Angus, entre terneros, novillos, vacas de invernada y vaquillonas sin servicio, alcanzando un 91% de colocación.

Los precios promedios reflejaron un mercado ágil: terneros menos 140 kg: US$ 3.54, terneros entre 140 y 180 kg: US$ 3.02, terneros más 180 kg: US$ 2.77, terneros: US$ 3.54, novillos 1-2 años: US$ 2,50, vacas de invernada: US$ 1,94 y vaquillonas sin servicio 1-2 años: US$ 2,43.

Posteriormente se desarrolló el remate 294, tradicional de mitad de mes, donde también se vio buen ritmo en la colocación de terneros más pesados, con valores entre USD 2,90 y 2,95.

Según Aicardi, “el buen estado forrajero y las lluvias han generado una salida más temprana de muchos terneros, permitiendo mantener buenos valores, incluso con animales más pesados”.

En cuanto al ganado gordo, sostuvo que el mercado muestra estabilidad en los precios, con algunas plantas mejor posicionadas en esta fase de faena bajo cuota 481, lo que genera entradas más espaciadas en algunos casos, pero sin afectar la firmeza del mercado.

Remate de La Pacífica: genética de elite criolla

Este miércoles 14, Megaagro llevará adelante de forma virtual el tradicional remate anual de la prestigiosa cabaña La Pacífica, referente de la raza criolla a nivel nacional y regional.

La subasta incluirá 35 productos: 31 yeguas entrenadas para paleteadas, yeguas de andar y de manada. Una destacada “ronda de potras” con 21 ejemplares que reúnen lo más selecto de la genética de la cabaña, agregó Aicardi. Además se incluye la venta de 4 embriones: dos de yeguas paleteras campeonas en Uruguay y Argentina, y dos de yeguas premiadas en redomones.

Como novedad, quienes adquieran potras podrán acceder a una financiación especial: 18 cuotas + 2 adicionales, con lo cual la potra quedará en la cabaña para ser domada por el equipo de La Pacífica, siendo entregada en otoño de 2026 ya lista para andar. Además, se ofrecerá la inscripción gratuita en redomones, en caso de que el comprador quiera competir con el ejemplar adquirido.

“La apuesta es fuerte, no solo por la calidad de la oferta, sino por cómo se busca acercar esta genética de punta a nuevos actores del mundo criollo, especialmente gente joven que hoy se está metiendo con entusiasmo en la raza y en la doma”, señaló Aicardi.

Entre los productos más esperados se encuentran descendientes directos del multicampeón Colibrí Matrero, figura emblemática de la cabaña.