Éxito de Gabriel Rolón en Salto: dos funciones a sala llena

El pasado sábado 2 de mayo, el emblemático Teatro Larrañaga de la ciudad de Salto se vistió de gala para recibir al reconocido psicólogo y escritor Gabriel Rolón. El autor presentó su aclamada propuesta teatral en una doble jornada inolvidable, consolidando un rotundo éxito de convocatoria en una noche que quedará en el recuerdo de la comunidad salteña.

El evento superó todas las expectativas, registrando un marco de público imponente en dos funciones consecutivas, a las 19:00 y a las 21:30 horas. Ambas presentaciones se desarrollaron a sala llena, logrando agotar las localidades y reuniendo a cientos de espectadores que disfrutaron de una velada cargada de reflexión, emoción y profunda conexión. La propuesta de Rolón, que combina el psicoanálisis con el arte escénico, cautivó a los asistentes de principio a fin a través de una puesta en escena tan íntima como movilizadora.

El compromiso de Diario El Pueblo con la cultura

Como parte de su constante apoyo a la difusión de grandes eventos artísticos y el fomento de la cultura local, Diario El Pueblo tuvo una participación destacada en esta gran cita. El histórico medio salteño obsequió entradas a sus lectores, permitiendo que los asistentes pudieran acceder y disfrutar de este espectáculo de primer nivel de manera totalmente gratuita.

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Esta entrega de entradas forma parte del firme compromiso del diario con la promoción de la cultura en la región. Se trata de un beneficio exclusivo que obtienen únicamente los suscriptores del diario, como agradecimiento a su fidelidad y apoyo continuo.

Para aquellos interesados en seguir disfrutando de las mejores propuestas artísticas, ya se encuentran disponibles las vías de participación en los nuevos sorteos para los próximos espectáculos y eventos que el diario está promocionando actualmente.

Una noche inolvidable en el principal escenario salteño

El Teatro Larrañaga, con su imponente arquitectura y acústica privilegiada, demostró una vez más ser el escenario ideal para recibir producciones de tal magnitud. El éxito de la convocatoria en las dos funciones consecutivas reflejó la calidez y el interés del público de Salto, consolidando a la ciudad como una plaza cultural de gran relevancia en el interior del país.

Con dos funciones a sala llena y el respaldo de los medios locales, la visita de Gabriel Rolón se inscribe como uno de los hitos culturales más importantes de la temporada.

Fotos:mmfotosuy.com , MIGUEL MOREIERA

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