¡EXCLUSIVO!

EL PUEBLO fue único medio presente en la reunión entre ADEOMS y autoridades de la Junta Departamental

EL PUEBLO arribó a la Junta Departamental pasadas las 18.30, cuando de a poco comenzaban a concentrarse funcionarios municipales con grandes pancartas en la vereda de enfrente. Una hora más tarde tambores, cánticos y fuegos artificiales tomaron la calle donde los funcionarios se manifestaban a la espera del ingreso a la Junta del presidente Juan Carlos Gómez y del secretario Mario Martínez en representación de ADEOMS. Cuando faltaban 5 minutos para las 20 horas, ingresaron mientras eran vitoreados por la gran cantidad de municipales que se hicieron presentes, llegando a ingresar a la barra en número importante.

EL PUEBLO acompañó el ingreso y pudo ingresar al escritorio del Secretario General Pablo Perna donde además esperaban el presidente de la Junta, el Edil Enzo Molina, además de los coordinadores de bancada Facundo Marziotte (CORE) y Mario Furtado (FA).

Ambos presidentes ingresaron al escritorio de Molina, donde hablaron en privado un par de minutos. Al salir nuevamente al escritorio de Perna, tomó la palabra Gómez, lo que fue registrado en exclusiva por EL PUEBLO, único medio presente en la instancia, de lo que da cuenta el registro fotográfico de Vicente Massarino.

- Advertisement -

En la parte medular de su breve exposición, Gómez sostuvo que “lo que entendemos es la clara violación del convenio colectivo, que reconoce la estabilidad laboral de 292 compañeros, que la Intendencia, a través del mecanismo que utilizó, violenta ese derecho de los trabajadores, viola el convenio, viola la ley de negociación colectiva”.

“Entendemos que la Junta Departamental juega un rol fundamental en todo esto. ¿Por qué? Porque es el órgano de contralor de la Intendencia, es quien tiene que dar las garantías para que la Intendencia cumpla con las normativas vigentes y que en el caso de lo que entendemos una violación del convenio, entendemos que la Junta Departamental, y máxime cuando en el artículo 38 del presupuesto establece claramente que todos aquellos acuerdos con el sindicato de ADEOMS que en el marco de la negociación colectiva sean registrados en el Ministerio de Trabajo, pasan a ser derecho adquirido de los trabajadores a nivel departamental”.

“Que el Intendente de Salto a través de una resolución desconozca un convenio colectivo, desconozca todo el proceso de negociación y resuelva dejar sin trabajo a 292 compañeros, inclusive considerando ese artículo 38 en particular, por lo menos entendemos que debería haber un análisis de la Junta Departamental sobre el tema en cuestión”.

“Simplemente queremos hacerle entrega al Presidente de la Junta Departamental, a los coordinadores de las diferentes bancadas para que después le den el tratamiento que ustedes entiendan necesario dentro de la orgánica de la Junta. Así que les agradecemos que nos hayan recibido, esperemos que se entienda un poco la algarabía de los compañeros, porque lógicamente están defendiendo un derecho, pero somos conscientes que hemos actuado con mucha prolijidad, con mucho respeto. Entregamos la nota, y simplemente nos retiramos”.

“Si es una denuncia, con seguridad va a pasar a la (comisión de) Legislación y Reglamento”, acotó el Secretario Perna, “y ahí vamos a darle tratamiento al nivel que corresponde”.

Fueron entregadas a cada uno de los presentes una copia de la denuncia presentada por el sindicato, Perna le firmó una copia para dar cuenta que había sido recibida y que se daba comienzo al procedimiento administrativo correspondiente.

Posteriormente, EL PUEBLO dialogó en privado con el presidente de la Corporación Enzo Molina mientras los trabajadores se seguían manifestando ruidosamente en calle Uruguay.

– Acaba de recibir por parte del gremio una notificación con un nutrido marco de público que está afuera manifestándose. ¿Cuál es su impresión de lo que está pasando?

– Me enteré ayer por las redes sociales, y hoy en una entrevista en radio Arapey, manifesté que había hallado raro que el presidente del gremio no se haya comunicado conmigo como presidente de la corporación para informarme que se iban a venir a manifestar y que nos iban a entregar una denuncia. Hoy Juan Carlos Gómez recogió el guante, a mediodía me llamó, me dijo que tenía razón, y me comunicó formalmente que iba a ser entrega de esta denuncia que en resumen, yo aún no pude tener oportunidad de leerla porque recién me la entregó, pero en resumen es una denuncia por violación al convenio colectivo entre ADEOMS y la Intendencia. Yo como presidente de la Junta, que es la casa del pueblo de Salto, en mi calidad de presidente no puede hacer más que recibirlos. Como bien lo dijo él, se manifestaron en orden, obviamente con algarabía, con bochinche, pero dentro del marco del respeto. Previo a iniciar la reunión, no sé si vos te diste cuenta, lo llamé adentro y hablé solo con Juan Carlos Gómez porque vi que entró mucha gente a la Corporación y él me había manifestado que iba a ser en el marco del respeto y sin que entorpezca el normal desarrollo de la sesión ordinaria que estaba previamente fijada. Él me aseguró que entraron pero que no iban a entorpecer la sesión. Se tocó el timbre de inicio de la sesión y todos se callaron. Recibimos la denuncia, ahora el Secretario General le dio una copia de recibido y ahora se le va a dar el trámite correspondiente. Primero se va a hacer un estudio del tenor de la nota que presentaron y después se va a derivar a la comisión respectiva para seguir trabajando en el asunto, como cualquiera de los asuntos que entran a la Junta.

– El Secretario dijo que iría a la Comisión de Legislación y Reglamento.

– Seguramente si el tenor es de denuncia, va a ir a la Comisión de Legislación y Reglamento. Ahora, si es un planteo más como un asunto, va a ir a la Comisión de Trabajo. Y la Junta dentro de las competencias que tiene podrá darle el trámite correspondiente, dejando en claro que en realidad la Junta nada va a tener de incidencia en el destino de estas 292 designaciones directas en el periodo de Lima.