Evitan agresión entre alumnos; adolescentes con armas.

Intervención policial evitó agresión en centro educativo. Adolescentes portaban objetos punzantes y fueron derivados a Investigaciones.

Evitan posible agresión entre estudiantes tras intervención policial

En la mañana de este miércoles, sobre la hora 11:45, personal del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) concurrió a la intersección de calles Rivera y Treinta y Tres Orientales ante una alerta por una presunta tentativa de hurto de motocicleta.

En el lugar, los efectivos identificaron a tres adolescentes y realizaron las verificaciones correspondientes mediante registros de videovigilancia, descartándose el intento de hurto al no constatarse contacto con los vehículos estacionados.

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Posteriormente, la dirección de un centro de enseñanza de la zona informó que dos de los adolescentes tendrían la intención de agredir físicamente a otro estudiante, quien ya habría sido víctima de un hecho similar anteriormente. Según se indicó, los presuntos involucrados se encontraban suspendidos por ese motivo.

Ante esta situación, docentes y autoridades resolvieron retirar preventivamente al estudiante antes del horario habitual, logrando evitar un posible nuevo incidente.

Durante la actuación policial, se constató que los adolescentes portaban objetos punzantes. Enterada la Fiscalía de turno, se dispuso su conducción a dependencias de Investigaciones junto a sus responsables legales, a fin de continuar con las actuaciones correspondientes.

El caso continúa bajo la órbita de Fiscalía.

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