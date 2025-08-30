Estreno en Salto del documental La Embajada de la Luna sobre el Palacio Salvo

- espacio publicitario -

La Mesa Audiovisual Salto invita al público al estreno local del documental La Embajada de la Luna, dirigido por Patricia Méndez Fadol. La función será este miércoles 3 de setiembre a las 19 horas, en la Sala de Proyecciones de la sede Salto de la Udelar (Rivera 1350). La entrada es libre y gratuita.

Un viaje poético al Palacio Salvo

El film se describe como un documental poético, místico y metafísico, que explora uno de los edificios más emblemáticos de Montevideo: el Palacio Salvo. A través de una mirada simbólica y artística, se revelan aspectos ocultos de su arquitectura y la manera en que sus habitantes han tejido sus vidas en un escenario cargado de historia, misterio y espiritualidad.

La directora recurre a la alegoría para mostrar cómo en este espacio conviven lo eterno y lo efímero, vinculando al edificio con la Divina Comedia, la Alquimia y la Masonería.

El Palacio Salvo, ícono cultural de Uruguay

El Palacio Salvo fue diseñado por el arquitecto Mario Palanti e inaugurado en 1928, a pedido de los hermanos Salvo como símbolo de prosperidad durante el auge económico del país. Con 105 metros de altura, fue en su momento el edificio más alto de América Latina.

De estilo ecléctico, combina influencias art déco, referencias renacentistas, reminiscencias góticas y toques neoclásicos. Con su torre principal y su imponente presencia en la Plaza Independencia, se convirtió en ícono cultural y arquitectónico de Montevideo, además de testigo de la historia nacional. A lo largo del tiempo ha albergado hotel, viviendas y oficinas, transformándose en un verdadero monumento vivo.

Conversatorio con la directora

Tras la proyección se desarrollará un conversatorio abierto con la directora Patricia Méndez Fadol, quien compartirá detalles sobre el proceso creativo y las claves simbólicas de la obra.