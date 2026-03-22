Estrategia para el interior

Autoridades departamentales expusieron proyectos y planificación en caminería rural, desarrollo social y juventud ante un ámbito clave de articulación con el sector productivo.

Gobierno de Salto presentó líneas de trabajo para el interior ante el Consejo Agropecuario Departamental

El coordinador de Municipios del Gobierno de Salto, Federico Filonenko, informó sobre una nueva instancia de articulación con el Consejo Agropecuario Departamental, un ámbito interinstitucional clave donde se delinean políticas que luego se trasladan a las Mesas de Desarrollo Rural y, finalmente, a los productores del departamento.

Filonenko destacó la importancia de estos espacios de trabajo conjunto, subrayando que “es fundamental que las instituciones estemos mancomunadas para generar políticas que realmente lleguen al territorio y respondan a las necesidades del sector productivo”.

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El Consejo Agropecuario Departamental está integrado por ocho instituciones: el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Gobierno de Salto, el Instituto Nacional de Colonización, el Plan Agropecuario, el INIA, la Facultad de Agronomía, la Universidad de la República y el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL). Este ámbito se reúne mensualmente y se complementa con las Mesas de Desarrollo Rural, donde se recogen aportes directos de productores y organizaciones.

En esta oportunidad, el Gobierno de Salto presentó su estrategia de trabajo para el interior, con la participación del director de Desarrollo Social, Facundo Marziotte, y el equipo técnico de la Dirección de Descentralización, encabezado por Verónica Baldassini e integrado por Jorge Soto y el propio Filonenko. Durante la instancia, también se expuso un proyecto elaborado en base a las demandas surgidas en las Mesas de Desarrollo.

Asimismo, el director de Obras, Juan Manuel Texeira Núñez, presentó la planificación anual en materia de caminería rural, un aspecto considerado fundamental para el desarrollo productivo y la conectividad del territorio.

La reunión contó además con la participación de la coordinadora de Juventud, Lucía Molinari, quien compartió las líneas de acción previstas para el interior del departamento.

Filonenko valoró especialmente el trabajo sostenido de referentes del Ministerio de Ganadería, como Andrés Treglia y Martín Kuchman, destacando la continuidad de sus gestiones a lo largo de distintos períodos de gobierno. “Es muy importante cuando la gestión trasciende administraciones y partidos políticos, porque garantiza continuidad en políticas clave para el desarrollo rural”, señaló.

Finalmente, remarcó la necesidad de seguir fortaleciendo la articulación con otras instituciones como INEFOP y el Ministerio de Educación y Cultura, con el objetivo de consolidar políticas integrales que impulsen el desarrollo del interior del departamento.

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