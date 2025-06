“Esto no va a ser un tema de cargos, esto va a ser un tema de salteños para salteños”

- espacio publicitario -

Este jueves a la mañana, el Intendente Electo Carlos Albisu mantuvo una entrevista con el periodista Leonardo Silva para Radio Arapey donde se habló de la experiencia de su viaje a Israel manteniendo a distancia un contacto permanente con el equipo que dejó a cargo de la transición con el gobierno saliente. Adelantó que el 24 de junio dará a conocer aspectos de la marcha de la transición, anunciará dos nombres que serán “pilares fundamentales” en su gestión agregando que el miércoles 9 de julio presentará a su equipo completo que ingresará con él a la Intendencia. Dividirá su gestión en dos etapas, la primera que llama “de reconstrucción”, que mantendrá por 6 meses y la segunda que llama “de crecimiento y despegue” del departamento, donde habrá cambios en el gobierno. EL PUEBLO comparte parte de la entrevista dada por Albisu a los colegas de Radio Arapey.

– ¿Cómo está viviendo esta experiencia en Israel?

– La verdad que espectacular, desde todo punto de vista. A ver, desde la salida en Uruguay y estar prácticamente todo el tiempo con Nicolás Olivera, con toda su experiencia desde sus cinco años de gobierno, intercambiando y tirando algunos piques en determinados temas o haciendo consultas. Me traje muchos temas para trabajar, aprovechando a Nicolás para algunas dudas puntuales de determinadas áreas, sobre organigramas y diferentes temas en cuanto a proyectos, pero sobre todo, las dificultades y complicaciones que tienen las diferentes gestiones.

Ya en Israel con 40 intendentes, como llamamos, porque algunos son gobernadores o vicegobernadores o intendentes o alcaldes según el país que está aquí, desde Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, hay muchos temas que son comunes, como la basura, obras, iluminación, medio ambiente, espacios verdes, innovación, inversiones. Las realidades de los países si bien son diferentes, cada realidad local tiene a veces un punto de contacto y experiencias interesantes que bien se pueden aplicar. Por ejemplo, los dos municipios o intendencias en las que se fueron en el día de ayer en Haifa, que es un municipio de 280.000 habitantes, su punto fuerte son los parques industriales con 87 empresas. Todo lo que tiene que ver el turismo y la universidad, porque ahí está algo bien interesante y muy similar a Salto. Esa tríada entre la academia, el Estado, que es el municipio, y las empresas, algo que cada vez se ve más en los lugares donde marchan parques industriales e inversiones, esa tríada es lo que tenemos que fortalecer.

– Conocemos que la agenda que está teniendo en Israel es muy intensa, pero ¿le queda tiempo para conectarse por Zoom con la barra para ver cómo marcha la transición?

– Sí, todo el tiempo, con todo el equipo, pero sobre todo con Walter (Texeira Núñez) tenemos una puesta a punto permanentemente. Tengo que esperar que sean las 11 de la mañana más o menos, que son las 5 de la mañana ahí, aquel es madrugador y ya empezamos a pelotear algunos temas y después sigo con el resto. Hoy (ayer) tienen una reunión, creo que es a las 4 de la tarde en la Intendencia, la cual va a estar encabezada por Walter, para seguir con la transición. Se ha tenido una devolución, capaz que más escasa de lo que quisiéramos en muchos de los puntos que se les había presentado. Tenemos algunas preocupaciones urgentes, que son sobre todo el tema del frigorífico, de la central hortícola, que el 1° de julio se pone en marcha todo el decreto de exclusión. Tenemos temas de recursos humanos, de hacienda, que han sido la base de las preguntas que se han enviado y está faltando alguna información más. Hoy se va a tener ese contrapunto para pedir más información o dudas que quedan sobre determinados temas. Lo otro que se va a empezar es una reunión con los directores de cada área, en los cuales de parte nuestra van a ir parte de los que fueron los equipos técnicos de la campaña sobre algunos temas puntuales que van a tener algún contrapunto, algunas reuniones, pero eso seguramente va a ser a partir de la semana que viene.

Hoy están viendo algunas urgencias que este gobierno que vamos a encarar a partir del 10 de julio va a tener, hay temas que se van a solucionar rápidamente. Venimos igualmente avanzando en temas por fuera de lo que es la transición, con el tema de inversiones. Hay frigoríficos que están interesados en lo que es el frigorífico municipal, recordemos que hay 350 personas sin trabajo, son de las cosas que urge ir solucionando.

– Está llegando a Uruguay el 21 de junio, ¿se vas a reunir finalmente con Malaquina?

– Hemos venido teniendo reuniones con diferentes actores del Frente Amplio, del Partido Colorado, le mandé mensaje el sábado por un lado a Perna, por otro lado a Malaquina, ya me había reunido con De Brum, nos venimos reuniendo con Cabildo, con Hoover Rosa también. Por supuesto que después de la llegada vamos a tener una reunión individualmente con todos, como se viene haciendo. Acá se viene trabajando fuerte en lo que es el plan, en lo que va a ser esa próxima gestión, lo que va a ser los cinco años. Por supuesto que previo a la elección hay un plan de gobierno, pero también hay realidades que son las que venimos absorbiendo por parte de la transición, por diferentes temas que se van dando, por eso acá hay un trabajo de base.

El próximo 24 vamos a estar contándoles un poco a ustedes y a la población, cómo viene toda la transición, cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles de la transición y de la situación de Salto, qué gestión vamos a tener. Venimos viendo dos etapas de gestión que vamos a tener, por un lado es esta primera parte que decimos es la reconstrucción de lo que es el departamento y la intendencia misma, que venimos planificando va a ir hacia los primeros días de enero, que va a ser de 6 meses aproximadamente, y después la segunda etapa que es la del crecimiento y el despegue del departamento, ahí hay que ponerlo a caminar. En eso va a haber dos cosas, el 24 vamos a estar presentando las dos personas que van a ser los pilares fundamentales para sostener la gestión en los próximos cinco años, esas dos personas con las diferentes tareas que van a tener, primero que van a sostener la gestión y por otro también van a dar una libertad que yo estoy pidiendo, porque dije que va a haber un paralelismo con lo que fue la campaña electoral, esa libertad que yo tuve para estar en territorio al lado de la gente escuchando, esa la quiero tener también en los cinco años, estar en territorio, en la campaña, en los diferentes barrios. El otro gran punto fuerte tiene que ser las inversiones que tenemos que llevar.

El miércoles 9 de julio vamos a estar dando todo el plantel que va a estar trabajando junto a nosotros en las diferentes Direcciones, que va a tener una particularidad, estamos hablando que vamos a tener dos etapas, una etapa de reconstrucción y la otra de crecimiento, hay jugadores que van a entrar el 10 junto a nosotros que capaz no sigan después de esa primera etapa, como hay otros que no van a estar y empiezan a trabajar en esa segunda etapa, como también hay otros que van a estar junto a nosotros que van a tener una tarea en esa primera instancia y vamos hacia lo que es la reconstrucción y van a tener otra después. Esto es dinámico, acá estamos todos trabajando, hay un equipo realmente metido y que está trabajando más allá de los cargos, está trabajando en algo mucho más fuerte que son las bases de lo que va a tener el gobierno que viene, porque también es lo que Salto necesita. Esto no va a ser un tema de cargos, no va a ser un tema de proporcionalidad, esto va a ser un tema de salteños para salteños, que fue la lógica de nuestro discurso a lo largo de toda la campaña electoral.