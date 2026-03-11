Luto - Listón negro

ESTHER MARIA IRIBARNE (Q.E.P.D.)

Falleció el 10 de marzo de 2026.

Juan Carlos Rostan, Marta Martínez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su muy querida amiga (Nene).

Sepelio efectuado.


