Estancia Carcávio gana en hembras y machos Braford en la Expointer

La Asociación Brasileña de Hereford y Braford (ABHB) realizó en la pista central del Parque Assis Brasil de Esteio, el juzgamiento de Braford en el marco de la 48ª Expointer.

Más de 130 animales distribuidos en unas 30 categorías compitieron en la pista, en un evento que volvió a demostrar la relevancia de la raza Braford para la ganadería de carne en Brasil y el mundo. El juzgamiento de esta raza es uno de los momentos más esperados de la feria, al reunir a criadores de renombre y ejemplares de gran valor productivo.

La gran campeona hembra Braford fue presentada por los expositores Estancia Carcávio junto con Carlos Emílio Borges Pereira y Betina Bodner de Sant’Ana do Livramento. En machos, el supercampeón también fue de los mismos expositores, reafirmando el protagonismo de la cabaña en el certamen.

El jurado argentino Alejandro Lauret destacó la labor de los criadores de Braford en Rio Grande do Sul, marcada, según él, por la “pasión y la entrega”. Subrayó además que existe una visión empresarial clara, orientada a la producción, y que los ejemplares mantienen un estándar de calidad aún en un país con marcadas diferencias climáticas.

Por su parte, el presidente de la ABHB, Eduardo Soares, celebró la creciente participación en los juzgamientos de la raza. “Tener más de 130 animales en pista, entre machos y hembras, demuestra que la Braford es cada vez más representativa en la Expointer. Esto refleja la fuerza de nuestra Asociación y la confianza de los criadores en nuestros eventos”, aseguró.