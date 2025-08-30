back to top
27.7 C
Salto
sábado, agosto 30, 2025
InicioDEPORTES

ESTALLIDO EN LA LIGA Renunció el presidente del Colegio de Árbitros

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
60
Tiempo de lectura: <1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ciz5

Hay que hablar de estallido. En esta mañana de sábado, la noticia impacta, desde el momento que renunció José Luis De los Santos a la presidencia del Colegio de Árbitros.

Igual decisión adoptaría Matías Alzua, segundo en la línea de mando. Razones? Discrepancias con el Tribunal de Penas. El lunes en el Consejo Superior, los delegados serán impuestos de la novedad. «Pipilo» de los Santos confirmó la especie a EL PUEBLO y disparó con dos palabras: «Me cansé»

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ciz5
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

Uruguay: una caricatura

LA REALIDAD NUESTRA Y LIMITADA

Con la hora del segundo finalista