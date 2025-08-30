ESTALLIDO EN LA LIGA Renunció el presidente del Colegio de Árbitros

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ciz5
Hay que hablar de estallido. En esta mañana de sábado, la noticia impacta, desde el momento que renunció José Luis De los Santos a la presidencia del Colegio de Árbitros.
Igual decisión adoptaría Matías Alzua, segundo en la línea de mando. Razones? Discrepancias con el Tribunal de Penas. El lunes en el Consejo Superior, los delegados serán impuestos de la novedad. «Pipilo» de los Santos confirmó la especie a EL PUEBLO y disparó con dos palabras: «Me cansé»
