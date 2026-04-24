ESTAFA MILLONARIA A ANCIANO: FALSO ABOGADO LO ENGAÑÓ CON LLAMADA

Un hombre de 87 años entregó 10.000 dólares y 407.000 pesos tras una estafa telefónica en Salto. La policía busca a los autores del engaño en Ceibal Sur.

Infografía generada usando Gemini AI para EL PUEBLO

Personal policial concurrió a una vivienda ubicada en barrio Ceibal Sur tras registrarse una estafa de importante magnitud que tuvo como víctima a un adulto mayor.

En el lugar se entrevistó a un masculino de 60 años, hijo de la víctima, quien manifestó que su padre, de 87 años, recibió una llamada telefónica de un individuo que se hizo pasar por abogado. El estafador le informó que uno de sus hijos había sufrido un accidente, solicitándole dinero de forma urgente.

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Ante la situación, la víctima accedió al pedido y entregó en su domicilio la suma de 10.000 dólares americanos a una femenina que concurrió en moto. Posteriormente, mediante una segunda llamada, se concretó una nueva entrega de dinero, esta vez por un monto de $407.000 pesos uruguayos, también a una mujer.

Tras percatarse del engaño, se radicó la denuncia correspondiente. Fiscalía fue informada y personal policial trabaja en el esclarecimiento del hecho.

Las autoridades reiteran la importancia de extremar precauciones ante este tipo de maniobras delictivas, que suelen dirigirse especialmente a personas mayores mediante engaños telefónicos.

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