Especialistas de la región debatieron en Salto el futuro de la ganadería familiar

Evento regional reunió expertos para debatir ganadería familiar, agroecología y sostenibilidad en el Bioma Pampa.

El Centro Universitario Regional (CENUR) Litoral Norte fue sede durante tres días del V Seminario Internacional de Ganadería Familiar y Desarrollo Rural, un espacio académico y técnico reunió a investigadores, extensionistas, estudiantes y productores de toda la región del Bioma Pampa para reflexionar sobre el presente y el futuro de los sistemas ganaderos familiares.

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El encuentro, que ya cuenta con cuatro ediciones previas realizadas en Argentina y Brasil, consolida una red de intercambio regional enfocada en uno de los sistemas productivos más representativos del Cono Sur: la ganadería sobre campo natural. En esta oportunidad, Uruguay nuevamente oficia como anfitrión en un contexto particularmente significativo, al desempeñar un rol de liderazgo en el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, instancia que pone en valor la producción sustentada en ecosistemas naturales.

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Durante tres jornadas, el seminario articuló instancias académicas en aula con salidas de campo para observar experiencias productivas concretas, integrando ciencia, políticas públicas y saberes territoriales.

🔎 Un espacio para repensar la intervención en los territorios

La ingeniera Virginia Courdin, integrante del comité organizador, destacó que las dos primeras jornadas estuvieron centradas en actividades formativas estructuradas en varios ejes temáticos.

El bloque de apertura incluyó conferencias de especialistas con amplia trayectoria en desarrollo rural. En ese marco, la doctora Virginia Rossi presentó una reflexión profunda sobre la extensión rural y las formas de intervención en territorio, analizando metodologías de trabajo, aprendizajes generados y la necesidad de repensar el rol profesional de los técnicos que interactúan con ganaderas y ganaderos familiares del Bioma Pampa.

Las exposiciones hicieron hincapié en la importancia de comprender las dinámicas sociales y culturales que atraviesan los procesos productivos. En ese sentido, también se contó con la participación de un profesor invitado de Francia, quien abordó la temporalidad de los sistemas productivos y cómo los cambios tecnológicos, los programas de desarrollo y las políticas públicas inciden en las transformaciones de los territorios.

El especialista subrayó la necesidad de considerar los “apegos productivos” de los productores al momento de promover innovaciones, remarcando que los procesos de cambio requieren diálogo, comprensión de saberes locales y respeto por las trayectorias históricas de las familias rurales.

🌱 Experiencias regionales y transición agroecológica

Uno de los núcleos centrales del seminario estuvo dedicado al intercambio de experiencias de Uruguay, Brasil y Argentina vinculadas a procesos de transición agroecológica.

Las ponencias presentadas mostraron trabajos desarrollados junto a productores familiares, donde se destacaron lecciones aprendidas sobre el manejo sostenible de pastizales naturales, la conservación del recurso suelo, la resiliencia ecológica de los sistemas ganaderos e integración entre producción y cuidado ambiental.

Las experiencias evidenciaron que la sostenibilidad del campo natural no solo es un componente ambiental, sino también económico y cultural, al estar directamente asociada a la permanencia de las familias rurales en el territorio.

🏛️ Gobernanza territorial y metodologías de trabajo

La segunda jornada profundizó en experiencias de gobernanza territorial, entendidas como procesos de articulación entre productores, organizaciones sociales e instituciones públicas para promover el desarrollo productivo y social.

Courdin explicó que estas dinámicas colectivas fortalecen los territorios al generar redes de cooperación que potencian la sostenibilidad económica y social de la ganadería familiar.

En paralelo, se presentaron metodologías de intervención técnica aplicadas en distintos puntos del Bioma Pampa, mostrando herramientas de trabajo con productores que priorizan la participación, la co-construcción de soluciones y el intercambio de conocimientos.

El tramo final de las actividades en aula incluyó conferencias orientadas a los nuevos desafíos del sector, entre ellos: servicios ecosistémicos generados por la ganadería sobre pastizales, contribución de los sistemas extensivos a la reducción de la huella de carbono y digitalización de procesos productivos.

🌍 Nuevas demandas ambientales de los mercados internacionales. Año Internacional de los Pastizales: una oportunidad estratégica

La realización del seminario en 2026 adquiere especial relevancia por la coincidencia con el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, instancia que refuerza la visibilidad de los sistemas ganaderos extensivos.

Courdin subrayó que esta declaración internacional fortalece el debate sobre las formas de producción y los modos de habitar los territorios rurales, poniendo en primer plano a un actor productivo con identidad propia: el ganadero y la ganadera familiar del Bioma Pampa.

Se trata de productores con un vínculo histórico con el campo natural, cuya actividad ha permitido sostener este ecosistema a lo largo de generaciones mediante prácticas adaptadas a las condiciones ambientales de la región.

“Muchas veces no somos plenamente conscientes del valor estratégico que tiene el campo natural, base de nuestra ganadería. Estas instancias permiten visibilizar su importancia productiva, ambiental y cultural”, señaló.

La jerarca también destacó la amplia participación internacional, con delegaciones de Brasil, Argentina y Paraguay, además de técnicos, académicos y responsables de políticas públicas de Uruguay.

🚜 Salidas de campo: ver la producción en territorio

La tercera jornada se concentró en recorridas de campo para conocer experiencias concretas de ganadería familiar en Uruguay.

Las delegaciones extranjeras visitan establecimientos y organizaciones sociales de productores, donde observan de primera mano sistemas productivos sobre campo natural, estrategias de manejo sustentable y formas asociativas de organización.

Uno de los aspectos que más interés generó entre los visitantes es el grado de organización social de los productores uruguayos, considerado un diferencial respecto a otros países de la región.

Las actividades culminaron en la estación experimental de la Facultad de Agronomía con un espacio de intercambio final y un almuerzo de camaradería.

🔄 Continuidad regional

El cierre del seminario también abre la puerta a la planificación de futuras ediciones. Según adelantó la organización, el próximo encuentro podría realizarse en Argentina y existe la posibilidad de pasar de una frecuencia bianual a una anual, ante el creciente interés que despierta la temática.

Este proceso de consolidación confirma la importancia estratégica de generar ámbitos permanentes de intercambio técnico y académico que permitan fortalecer la ganadería familiar como motor de desarrollo rural sostenible en el Cono Sur.

El V Seminario Internacional de Ganadería Familiar y Desarrollo Rural reafirmó así la vigencia de un modelo productivo que integra tradición, conocimiento técnico y compromiso ambiental, proyectando a la región del Bioma Pampa como referencia internacional en producción ganadera sustentable.

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