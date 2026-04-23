Especial Entrerriano; un salteño buscando ser protagonista

Francisco Freitas a Concepción del Uruguay

El rugir de los motores vuelve a sentirse con fuerza al otro lado del río. Este fin de semana, el trazado de Autódromo de Concepción del Uruguay será nuevamente el epicentro de una nueva fecha del Campeonato Especial Entrerriano, uno de los certámenes más convocantes y competitivos del litoral argentino.

Allí estará, una vez más, el salteño Francisco Freitas, un nombre que ya se ha ganado su lugar entre los protagonistas de la categoría. Con la experiencia acumulada y el hambre intacto de gloria, Freitas vuelve a la pista con el objetivo claro: ser protagonista y pelear en los primeros puestos.

A bordo de su confiable Volkswagen Up, especialmente acondicionado para este tipo de competencias, “Pancho” afrontará un fin de semana clave en sus aspiraciones. No es un nombre más en la grilla: viene de una temporada 2024 donde estuvo a un paso de tocar el título, dejando en claro que tiene con qué ilusionarse nuevamente.

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La actividad comenzará el sábado con las tandas clasificatorias, mientras que el domingo por la mañana se disputarán nuevas instancias de clasificación. Ya en la tarde llegará el momento de la verdad, con las finales que definirán a los grandes protagonistas de cada categoría.

Campeonato de convocatoria

El Campeonato Especial Entrerriano no solo destaca por su nivel competitivo, sino también por su enorme convocatoria y la gran cantidad de autos en pista, lo que lo convierte en una verdadera fiesta del automovilismo regional.

Freitas a fondo

En ese contexto, Freitas no solo representa sus aspiraciones personales, sino también a todo Salto, que sigue de cerca cada una de sus presentaciones. El desafío es grande, pero también lo es su determinación. Y como ya lo ha demostrado, cuando se apaga el semáforo, siempre está listo para dar batalla.

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