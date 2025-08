Escuelas de samba de Salto proponen organizar el carnaval

La Asociación Civil de Escuelas de Samba de Salto reclama mayor protagonismo y plantea un modelo similar al de Artigas.

Abel Rodríguez y Luisina Cardozo

“Si no hay gente capacitada, que nos dejen a nosotros”

La Asociación Civil de Escuelas de Samba de Salto manifiesta su interés en organizar el próximo carnaval

Después de mucho andar, seis escuelas de samba concluyeron que de la unión podían alcanzarse metas más elevadas y mejorar el carnaval. EL PUEBLO dialogó con Luisina Cardozo, directora de la escuela de samba Belleza Real y con Abel Rodríguez, colaborador de la nueva institución carnavalera.

– ¿Cuál es el origen de esta Asociación Civil de Escuelas de Samba de Salto (ACSES)?

Cardozo- Ya hace dos años que estamos trabajando a la par seis escuelas de samba. En otros años como que había mucha rivalidad entre las escuelas desde antes de comenzar el carnaval, entendimos que la rivalidad tiene que estar en el día de la competencia, y no antes, o sea, si somos un grupo unido se van a conseguir mejores cosas para todos. Entender eso surgió de tomar la idea también de lo que pasa en Artigas, que tienen a FEDESA (Federación de Escuelas de Samba de Artigas), y bueno, así surgió la idea de ACSES.

Rodríguez- Inclusive, pedimos también la colaboración a la gente de FEDESA, como así también, digo, Verónica Palacios se tomó el trabajo de ir recopilando distintos datos de otros departamentos, en busca de lo que sería un reglamento para este carnaval, porque los reglamentos que se tenían hasta el momento estaban un poco obsoletos.

– ¿El reglamento implica que ustedes sepan las reglas de juego de cómo puntea el jurado para que luego no haya distorsiones o malinterpretaciones?

Cardozo- Claro, eso mismo. Ha pasado que teníamos un reglamento que era muy amplio en el sentido que se podía puntuar esto, esto y esto, pero al no decirte no se puede hacer esto o no se puede hacer esto, quedaba a criterio del jurado si te lo evaluaban o no o cómo lo tomaban o evaluaban. Después también había conflictos y desacuerdos de por qué a mí me podían haber quitado puntos o por qué no, o por qué me favorecía o por qué no. Entonces, no era solo en el día de la competencia, sino del día de antes, porque como decía Abel, nosotros tenemos un gasto muy grande. Como escuela chica, menos de $ 600.000 no gastas.

– Cuando habla de escuela chica, ¿de cuántas integrantes hablamos?

Cardozo- Por ejemplo, todavía somos una escuela chica, vamos haciendo dos años que estamos, y más o menos de 150 a 200 es una escuela chica. Pero ese gasto implica vestimenta, instrumentos, plumas, brillos, asistiendo también a los propios integrantes de la escuela de samba, desde tocadores, bailarines, mestres de sala, una armonía. Ensayos que te generan gastos de amplificación. Te estoy diciendo $ 600 mil, y siento que en un 80% seguro de qué es más. Te estoy diciendo en lo que uno gasta, pero después tenés esto que vas gastando, que es de 2.000, que es de 3.000. Cuándo querés acordar, gastaste mucho más.

– Los premios que paga la intendencia parece mucha plata, pero cuando se entra a distribuir entre los distintos premios, ¿alcanza para cubrir los costos?

Cardozo- Y no, porque te das cuenta que, por ejemplo, la que sale primero saca 600 y algo de mil pesos. O sea, gana lo que por ahí gastó. Obviamente que uno hace esto por pasión, porque quiere. Sabemos que a veces trabajando también con eventos uno trata de recaudar de otra manera para llegar, pero que no es para lo que se está apuntando. Salto está creciendo mucho, creció mucho, y creció por esto mismo, por la unión que hay entre las escuelas.

– ¿Están tramitando la personería jurídica, herramienta que los habilita a poder lograr esponsorización de entes del Estado?

Cardozo- Sí. Ya estamos en trámite con la escribana, estamos esperando que salga eso, pero ya estamos formándonos. O sea, se está con la personería jurídica. Ya es algo legal.

Rodríguez- Eso conlleva, en la unión de las escuelas de samba, por ejemplo, a abaratar muchas cosas. Por ejemplo, la compra de ropa, digamos buzos para la batería, para los integrantes. Si compra Belleza Real, por un lado, Unidos de la Zona Sur, por otro, Tropi Junior o La Estrella, por un lado, Barrio Ceibal, por otro, siempre va a salir más caro. Sin embargo, si vas a comprar para todas, van a tener menor precio porque compra en mayoría.

– Otro tema que no es menor es el desfile. Este año estuvo muy discutido. Finalmente se hizo en la Costalera Norte. ¿Quedaron conformes?

Rodríguez- No hubo conformidad por la comodidad al público, porque tener gradas no es lo mismo que tener sillas, como se tuvo ahora. La intención era gradas. Hay una empresa argentina que las ofrecía. Pero bueno, la administración pasada optó por las sillas blancas comunes, dejándose de lado la posibilidad de las gradas. Con las gradas podías poner de un lado las entradas comunes y por enfrente, por ejemplo, daba muy bien para hacer una zona VIP, como hay en Concordia, como hay en Artigas, como hay en Melo. La cuestión es darle otro entorno, venderlo de otra manera.

Cardozo- Lo que se intenta es no dejar de lado la comodidad del público, porque nosotros hacemos carnaval para el público, que la gente tenga ganas de ir al carnaval, que si son 3 o 4 horas de desfile, que la gente tenga un lugar donde estar cómodo, donde tenga acceso rápido a las cantinas y a los baños. Desde mi punto de vista, creo que para los demás compañeros también, la Avenida del Samba en la costanera, fue cómoda. Pero para el público no.

– Igual tengo entendido que están manejando un plan B.

Rodríguez- Sí, podría ser el Autódromo. Ya se han hecho eventos ahí, por el entorno mismo, el estacionamiento, la seguridad, la iluminación. Inclusive el año pasado se planteó eso. Y me acuerdo que Mario Furtado, que era el anterior director de Servicios Públicos, hizo una evaluación de todo lo que se tendría que iluminar en la zona, y era un presupuesto solo de iluminación altísimo. Lo que maneja ACSES en el futuro, es que nos gustaría tener un corsódromo propio.

Cardozo- El año pasado hubo una revolución, donde se juntó a todas las escuelas de samba frente a la intendencia por muchas desconformidades que surgían. A veces planteábamos ideas para que el carnaval sea mejor y todo se frenaba con un no. Entonces nos quisimos mostrar como que acá estamos. Somos un grupo unido. Y bueno, el carnaval sale también gracias al esfuerzo que nosotros hacemos.

– ¿Esa puede haber sido la semilla de ACSES?

Rodríguez- Sí, fue justamente esa manifestación. Cuando pasó todo esto, nos reunimos con el intendente y nos había prometido conseguirnos un lugar para brindarnos un terreno para el corsódromo, pero quedó en nada. Como hombre de muchísimos años de carnaval, Lo visualizo en la costanera norte. No hay otro lugar.

– ¿Tienen plan B en caso que pueda inundarse la costanera por el río?

Cardozo- Yo fue la única que pensé en eso. Soy la única mujer presidente de una Escuela de Samba, les dije en ese momento, recuerden que contra la naturaleza no podemos. Tenemos todo organizado para carnaval y justo en esa fecha se viene una inundación, y nos quedamos sin carnaval y salimos rajando por calle Uruguay.

Rodríguez- Me acuerdo que cuando era la avenida Viera ahora Líber Seregni, que no, que era en Julio Delgado, que no, que vamos a hacerlo en calle Uruguay. Entonces, en cierta oportunidad yo, siempre integrando alguna comisión o asesorando a alguna comisión de carnaval, me fui a la costanera y hablé con el capataz de la obra de Cujó. Le digo, ¿cuánto tiene esto? 400 metros exactos de largo. Este es el lugar, y se lo planteé a Gustavo Chiriff en ese momento y dijo que no. Después hablé con Regueira, con Fraga, porque yo trabajo con él, y ahí empezaron a hablar por la Costanera Norte y hubo otro personaje que estuvo metido en carnaval que quiso adjudicarse eso pero eso yo ya lo había visto de antemano. Él tenía otro lugar que era Apolón porque es bien ancho, ponían gradas, pero ahí fue que después se planteó y finalmente salió en la costanera. El tema de las gradas dijeron que no por la canaleta que después hablando con el Director de Servicios Públicos, me dijo que ahí metía troncos, etc. Y así fue como se hizo tipo deck de madera.

Cardozo- Quedó mal, la gente no quiso ir, llegabas a esa parte y no había público, la gente estaba por el otro lado y aparte estaba oscura esa zona.

Rodríguez- Desde ACSES creo que ya estamos en condiciones de comenzar a pensar en la organización del carnaval. En Artigas por ejemplo FEDESA es la que organiza el carnaval. En Bella Unión el carnaval lo organiza las escuelas de samba. La Intendencia pone la infraestructura, pinta las calles, paga los premios.

– ¿Está planteando algo así como lo que pasa con las murgas con ASAC?

Rodríguez- Efectivamente.

– ¿Nos despedimos del todo ya de los desfiles por calle Uruguay?

Cardozo- A las escuelas de samba no nos gusta calle Uruguay, es muy incómodo, es muy largo, están todas esas lomitas, el pasaje de las carrozas es imposible, no es un buen espectáculo, no podés brindar lo que uno pretende brindarle al público, es como quedarse en los carnavales de antes.

– ¿Este carnaval lo van a hacer junto con la Intendencia o ya van a plantear la posibilidad de hacerlo solos?

Cardozo- En realidad, teníamos muchas cosas para plantearle a la gente de la Intendencia, pero sucedió que el otro día por ejemplo, nos dejaron plantado, es lo que no queremos tampoco, somos personas que nos lleva mucho trabajo hacer lo que estamos haciendo, no nos gusta que nos tomen el pelo porque también tenemos nuestras actividades programadas y si uno no puede llegar a un lugar, lo menos un mensaje para decir que no llega. Queremos dejar claro que somos un grupo que se está formando, y sabemos que vamos a ser mucho más fuertes, queremos apostar para que el carnaval salteño sea algo turístico que mueva gente, que enriquezca a Salto de otra manera, no solo que lo vean como algo cultural. Entonces, necesitamos también el apoyo de la Intendencia, pero si no van a tener gente capacitada como para organizar un carnaval, que se lo dejen a ACSES, que estamos más en esto y queremos que el carnaval crezca.