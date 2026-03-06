Escuela Catalina Harriague de Castaños empezó las clases con 1700 alumnos

La Escuela Técnica Catalina Harriague de Castaños inició el ciclo lectivo con 1.700 alumnos, ampliando su oferta en FPB, bachilleratos técnicos y tecnicaturas con alta demanda.





Con una matrícula que alcanza los 1.700 estudiantes, la Escuela Técnica Catalina Harriague de Castaños dio inicio oficialmente a su ciclo lectivo el pasado lunes 2 de marzo. La institución, que este año distribuye a su alumnado en 63 grupos divididos en tres turnos, reafirma su rol como referente educativo en áreas técnicas y tecnológicas de la región.

INNOVACIÓN

Una de las apuestas fuertes para este ciclo son los cursos de Formación Profesional Básica (FPB). Bajo una modalidad que busca reinsertar a jóvenes desvinculados del sistema educativo, la orientación en Deportes destaca por su enfoque pedagógico: los alumnos cursan 20 horas semanales de actividad física, integrando materias como Inglés o Matemáticas directamente en el taller. Esta estrategia permite completar el ciclo básico en solo dos años mediante el ensamblaje de intereses prácticos y contenidos curriculares.

Mercedes Almeida directora de la Escuela Catalina Harriague de Castaños expresó: “Aquel alumno que se desvinculó de la educación, y le gusta el deporte, puede cursar el FPB de Deportes en la que cuenta con 20 horas semanales de deporte, donde diez son integradas, por ejemplo, deporte con inglés, con matemáticas, etc. Esta es una manera de aprender y relacionar el taller con las materias curriculares. Está bueno esto porque es una manera de ensamblar ,lo que les gusta con lo que no tanto. Y en dos años los jóvenes hacen el ciclo básico”.

BACHILLERATOS

La demanda por los Bachilleratos Técnicos: Instalaciones Eléctricas, Gastronomía, Belleza, Mecánica y Construcción ha sido total, registrándose listas de espera en todos los grupos. Desde la dirección señalaron que el compromiso es absoluto: “Nadie queda sin estudiar, siempre buscamos la manera” Agregó Almeida.

Los Bachilleratos Tecnológicos continúan en auge, especialmente en Robótica e Informática, áreas donde la escuela ha obtenido reconocimiento departamental. Además, este año se suma la orientación en Diseño y Espacios Sustentables, enfocada en arquitectura.

“En cuanto al bachillerato de Robótica, nos hemos presentado y participado en muchas instancias que se realizan a nivel departamental y regional. La verdad es que los chiquilines son muy capaces. La Escuela Catalina Harriague siempre se nombra y es reconocida por la robótica aquí trabajada y lo mismo pasa con informática. Estas son áreas que hoy en día están en auge, los chiquilines vienen desde la escuela con estos aprendizajes y luego en el bachillerato se desenvuelven de muy buena forma. La mayoría de los egresados luego se forman en UTEC”.

TECNICATURAS

La oferta educativa se completa con tecnicaturas semipresenciales de alta demanda, como la de Gastronomía, que incluye pasantías obligatorias en centros turísticos en Punta del Este o Termas de Guaviyú que dependen de UTU. La UTU se renueva constantemente para ofrecer lo que el mercado actual requiere, formando profesionales listos para el emprendedurismo.

También cuenta con formación terciaria en redes y software, instalaciones eléctricas, construcción, ingeniero tecnológico en electrotecnia que dura 4 años.

La directora de UTU dijo: “Todas las tecnicaturas cuentan con muchos estudiantes y esto nos pone muy contentos, mucha gente elige UTU para formarse”.

Con respecto a la infraestructura, pese a contar con un edificio centenario que requiere mantenimiento constante, la institución trabaja junto a una comisión de apoyo para la mantención de un buen ambiente. “El objetivo es garantizar condiciones edilicias adecuadas para los «gurises», apoyados por un cuerpo docente con la camiseta puesta año tras año que se definen como la principal «fortaleza» del centro educativo.

