Escasas precipitaciones y múltiples hechos policiales en Salto: un detenido y robos en comercios

Las precipitaciones registradas en las últimas 24 horas fueron escasas en gran parte del departamento, con registros destacados en Vera (22 mm) y Cuchilla de Guaviyú (15 mm), mientras que en la ciudad de Salto apenas se midieron 0,1 mm. En paralelo, la Policía intervino en varios hechos de seguridad: un siniestro de tránsito, un hurto en un comercio, daños en un local y la detención de una persona por intentar robar combustible de una moto.

Precipitaciones en el departamento

Según la planilla oficial, se registraron:

CUCHILLA DE GUAVIYÚ: 15 mm

COLONIA LAVALLEJA: 11 mm

SARANDÍ DE ARAPEY: 10 mm

CONSTITUCIÓN: 5 mm

SAN ANTONIO: 5 mm

PASO CEMENTERIO: 5 mm

VERA: 22 mm

SALTO – CIUDAD: 0,1 mm

Pasos crecidos: Paso Nuevo de Arapey, Paso Horno, Paso Mataperro y Paso Mataojo.

Siniestro de tránsito

Un joven de 18 años resultó con politraumatismo leve tras caer de su moto en Av. Garibaldi, en la zona de Costanera Norte, cuando la rueda trasera se trabó. Fue asistido en el lugar y dado de alta.

Persona detenida

En calles Rivera y Lavalleja, la Policía detuvo a un hombre de 30 años cuando robaba combustible de una moto estacionada. El dueño, de 26 años, presentó denuncia. La Fiscalía tomó conocimiento del caso.

Vehículo abandonado

En Ituzaingó y Corrientes se incautó una moto Baccio P110 dañada, sin requisitoria, que fue trasladada a Seccional Tercera.

Hurto en local comercial

En barrio Proyecto Volcán, desconocidos rompieron una vidriera y se llevaron cajas de pegamento y medicamentos. Policía Científica trabaja en el caso.

Daños en comercio

En barrio Nuevo Uruguay, próximo a Plaza Andresito, intentaron robar en otro local, rompiendo un ventanal de 1,70 m x 0,50 m. Una mujer de 64 años logró ver al sospechoso huir.