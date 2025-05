Esa historia no deja de contar: tendrá que ser….¡Salto Nuevo!

- espacio publicitario -

El presidente de Salto Nuevo, FEDERICO SUÁREZ, suele repetir sin más giros: “porque no solo basta con el sentimiento por el club, sino volcar por el club lo que uno pueda. Hablamos de servir a la causa. Mucho se habla de un barrio detrás de un equipo de fútbol, o de una institución, pero… ¿cómo se logra y cuál es el camino? Hay que insistir. A nosotros los directivos nos compromete encabezar la fila, pero el barrio no puede faltar. Y cuando hablo del barrio, hablo de su gente”.

Porque llegar a los 82 años de vida no es cosa de todos los días. Fue ayer nomás. Y desde aquel 18 de mayo de tantos años atrás, cuando nació la entidad de la “República”.

El del barrio. El de la sede. El que no dejó de ser local por tantas décadas en el Parque Julio Pozzi, ahora ya sometido a la remembranza, cuando el tiempo vio caer sus muros, sus árboles.

El veterano pasional de Salto Nuevo dejaba en claro ante EL PUEBLO, “que esa cancha fue un poco nuestra, si se tiene en cuenta la ubicación que tenía. Era una más en el barrio, al final mismo de la Avenida Solari.

La gente iba caminando. Y recuerdo la década de los 60 y los 70… ¡si no iban menos de 700 hinchas en cada domingo! Cuando desapareció el Pozzi, créanlo, desapareció alguna parte de nuestra historia también”.

LA AVENTURA DE CREER

Cuando a principio de la década del 60, Salto Nuevo fue protagonista del ascenso por primera vez en su historia. De la entonces Intermedia a la Primera División. Llegó a la final de 1970 en la “A” y Salto Uruguay fue más para golear, pero aquel Salto Nuevo se prolonga como faro en el tiempo.

Como el equipo de 1974, con Rubén Omar “Cañoto” Pérez en la Dirección Técnica. Se mandó un campañón. Dejó la huella. Subió a la “A”.

La ilusión rebrotada y la consigna sin heridas desde aquel equipo copetudo.

En los años 90, encendió la mecha y el mano a mano con Ceibal. El año en que pudo ser Campeón Salteño. Porque en definitiva, esa es la deuda. ¡Ser Campeón!

Y tendrá que ser alguna vez Salto Nuevo… por el “Pilo” Pozzi y por tantos. Por “Peluco” Silva, por el “Chancho” Bettiato, por el “Sapito” Acuña, por “Cañoto” Pérez, por el “Chino” Giovanoni, por el “Ratonera” Barboza, por Ivo Efraín Silvestre, por el “Enano” Suárez, por el “Tito” Racedo, por “Morena” Caffre, por Martín, aquel hincha de los pies descalzos junto a la alambrada de la más encendida palpitación.

Por tantos, Salto Nuevo. Por tantos,

Mientras Federico Suárez invoca al barrio, a su gente.

Sucede que ahí… está la razón.

La más generosa y humana razón.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

Liga de Fútbol Sénior

A la manera de Unión Don Atilio: la oferta de 10 goles

Pasó la nueva fecha en el fútbol de la Liga Sénior, con un resultado que no pasa de largo, desde el momento que Unión Don Atilio llegó a los 10 goles en su partido frente a Ferro Carril. Se trata, obviamente, del resultado más saliente. Se jugó en las cuatro divisionales. Desde EL PUEBLO, una manera de recorrer lo sucedido y para incluir los partidos que se vienen. Cuando el fútbol se vuelve síntesis.

La LIFFA de los Sénior

Uno de punta y los 5 de Javier Guarino

Se trata del Torneo Apertura en el fútbol de la liga LIFFA Sénior, con partidos enmarcados en la cuarta fecha. Tras los resultados que se generaron, esta tabla de posiciones para tener en cuenta:

VJ Sénior 10, San Isidro 8, Salto Uruguay y Gladiador 5, La República y La Cafetera 4, Liverpool 3, Orso Bianco 2, Club Remeros 1.

En la tabla de goleadores:

Javier Guarino (Salto Uruguay) 5,

Miguel Piastri (Salto Uruguay) 5,

Juan Albín (Orso Bianco) 4,

Carlos Alberto Vera (VJ) 4,

Sergio Daniel Cruz (San Isidro) 3,

Fabio Andrés Rondán (VJ) 3.

«B»: apuntando a jugar una fecha entre semana

La suspensión de la fecha pactada para la víspera en el caso de la Divisional “B” fue inevitable, teniendo en cuenta que la lluvia caída impactó en los campos de juego. Se trataba de la novena fecha de la primera rueda, que tiene a Progreso como puntero exclusivo con 15 unidades.

Mañana martes la divisional de ascenso ratifica los partidos y escenarios, pero además se planteará una opción: que el miércoles de la semana que viene se pueda adelantar una fecha, para que el torneo termine en tiempo y forma.

Hay que tener en cuenta que la “A” comienza en agosto y al inicio de ese mes se realizará el período de pases especial en la Liga Salteña de Fútbol.

Clave en el caso de la “B” saber cuáles son las canchas que disponen de red lumínica a favor, para que los partidos se disputen normalmente, sin disminuir la condición de espectáculo que se pretende en cada caso.

De principio: Universitario, Parque Carlos Ambrosoni y Parque Luis T. Merazzi. Pero todo por resolverse.

Mientras, cabe una interrogante: ¿el Dickinson, no?