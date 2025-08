¿Es tiempo de reformar el sistema electoral uruguayo? Parte 2

- espacio publicitario -

Aunque Uruguay cuenta con uno de los sistemas electorales más sólidos y confiables de América Latina, crecen las voces que cuestionan la extensión del ciclo electoral. ¿Es posible acortar los plazos sin afectar la calidad democrática? El debate está abierto

Para De Brum, “son los primeros pasos para saber si hay interés o no del resto de los actores políticos, porque si no, ni se empieza a discutir”

El Diputado Horacio de Brum respondió a la consulta de EL PUEBLO en consonancia con el planteo originado por las autoridades del Partido Colorado, por lo que se vienen manteniendo reuniones exploratorias de la voluntad de los demás partidos políticos de analizar la posibilidad de una reforma constitucional que derive en el acortamiento del proceso electoral.

– ¿Qué balance hace de todo este largo proceso electoral donde fue electo Diputado?

- espacio publicitario -

– Evidentemente que el proceso electoral que transitamos ha sido un proceso personal muy largo, de varias instancias. Primero la elección interna, luego la elección de octubre, luego el balotaje de noviembre y después las departamentales en mayo, conjuntamente con las municipales de los municipios. Entonces, evidentemente que el proceso electoral en nuestro país no es un proceso corto.

– ¿Hay que modificarlo? ¿Está de acuerdo con la postura que viene presentando el Partido Colorado?

– El Partido Colorado tomó una decisión en su Comité Ejecutivo Nacional de entablar un diálogo con los otros partidos políticos para comenzar a discutir el tema. En eso estamos totalmente de acuerdo y alineados a esa decisión. Evidentemente que todavía no hay una certeza de cuáles serían los cambios posibles, pero se vienen barajando diferentes propuestas. No nos olvidemos que ya el senador Bordaberry presentó una que tiene que ver con el acortamiento de los plazos electorales, pero también hay otra que en su momento el Partido Colorado solicitó y el Partido Nacional también, pero que no fue votada en la Corte Electoral, referida a la posibilidad del cruzamiento de votos entre diferentes lemas en la elección municipal. Efectivamente eso no se dio tampoco en esta instancia anterior. Después está todo el tema de establecer, por ejemplo, lemas accidentales sin que se pierda las características de cada partido político.

O sea que propuestas yo creo que hay muchas, pero nosotros acompañamos ese diálogo porque también recordemos que la última reforma constitucional en lo electoral fue en el año 1997, es decir que prácticamente estamos casi a 30 años de la misma, donde evidentemente en aquel momento el bipartidismo no era tal, porque había una tercera fuerza política como era el Frente Amplio y también habían otras cuestiones demográficas electorales que instaban a hacer cambios. Hoy evidentemente que volvemos a dos alineamientos muy importantes, por un lado la Coalición Republicana y por otro lado el Frente Amplio, que yo creo que quizás amerita algún cambio, pero por supuesto siempre y cuando haya acuerdos entre todos los actores políticos.

– En principio de lo que se podría estar hablando y donde habría consenso posiblemente es en volver a unificar la elección nacional con la departamental, pero habilitando el voto cruzado, ¿puede ser?

– Eso puede ser una posibilidad, o sea, posibilidades hay varias. También se ha hablado de eliminar las elecciones internas e ir directamente a octubre. También están algunas cuestiones que a veces no entendemos que son un poco incongruentes, donde cuando uno vota a una lista al Senado de la República entre lemas iguales, las listas al Senado se acumulan por sublema, pero no pasa lo mismo con los candidatos a Diputados. Entonces, hay un montón de propuestas que se pueden comenzar a discutir, a intercambiar ideas, y en eso estamos en un todo de acuerdo con lo que ha decidido el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado con su secretario general Andrés Ojeda, que ya comenzó algunas instancias de diálogos a cuales nosotros apostamos.

– Le adelanto una respuesta de su colega el Diputado Pablo Constenla, que dice que si bien no tiene definido el tema, coincide que puede estudiarse pero plantea su preocupación en que se mantengan las garantías del sistema. ¿Cuál es su opinión?

– Sí, por supuesto. O sea, primero que nuestro sistema electoral es transparente, eso no hay ningún tipo de duda. Esto requiere un cambio constitucional y evidentemente que cualquier modificación a la Constitución de la República tiene que tener grandes consensos. ¿Por qué? Porque nuestra carta magna es como un contrato social, como un pacto social a la cual debemos respetar siempre. Por tanto, cualquier cambio que se vaya a realizar es importante que tenga ese consenso social, pero es claro que nuestro sistema electoral y nuestra Corte Electoral es un ejemplo como órgano superior en materia electoral, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Por tanto, de eso no tengo ningún tipo de duda que va a seguir siendo así.

– En definitiva, en este momento se está en proceso de primeras conversaciones entre todos los actores políticos de parte del Partido Colorado para analizar la posibilidad de avanzar en este proyecto, pero ¿no hay ningún proyecto todavía escrito?

– No, no hay ningún proyecto escrito, ya se iniciaron conversaciones a cargo del Partido Colorado con otros partidos políticos para comenzar a estudiar y analizar si hay interés o no hay interés de hacer modificaciones al ciclo electoral, pero todavía no hay un proyecto en concreto que se esté discutiendo. Son los primeros pasos que se están dando para saber si hay interés o no del resto de los actores políticos, porque si no, ni se empieza a discutir el tema.

Acortamiento del proceso electoral

Alonso está de acuerdo y Constenla no lo tiene claro aunque reconoce que habría que estudiarlo

EL PUEBLO inició consultas a representantes de los principales partidos políticos representados en el parlamento nacional. Es así que recabó la opinión del Presidente de la Departamental del Frente Amplio Luis Alonso y de los Diputados Pablo Constenla del Partido Nacional y Horacio de Brum del Partido Colorado.

De sus palabras se desprende la coincidencia en el planteo realizado sobre la exageración en lo extenso en el tiempo del proceso electoral uruguayo, producto de una realidad política que se planteaba hace casi treinta años, cuando la llegada del Frente Amplio había roto con un bipartidismo histórico en nuestro país. Hoy las partes parten por reconocer que esa situación cambió ante el surgimiento de dos visiones políticas que vuelven a polarizar el espectro político uruguayo, ante la presencia de dos grandes bloques ideológicos, uno progresista (de izquierda o centro izquierda) y otro más conservador (de derecha o centro derecha), representado el primero por el Frente Amplio y el segundo por la Coalición Republicana.

Hasta el momento se recuerda el planteo del Presidente de la República Yamandú Orsi en la misma mañana del domingo 11 de mayo cuando concurrió a votar en las elecciones departamentales, donde ante la consulta periodística, no dudó en plantear la posibilidad de comenzar a estudiar un acortamiento de este largo proceso electoral.

Más recientemente, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado resolvió iniciar contactos a los efectos de explorar alternativas a una posible reforma constitucional que pueda introducir una batería de normas que tengan como consecuencia el acortamiento del proceso electoral. No existe al momento ningún pre proyecto escrito sino simplemente se manejan con una voluntad reformista y gran parte de la dirigencia de cada partido se entera a través de los medios de prensa debido a que aún no forma parte de la agenda de trabajo partidaria.

Comencemos por ver algunas primeras apreciaciones de dirigentes locales, donde puede observarse que si bien pueden estar de acuerdo con el planteo original de achicamiento de los tiempos electorales, no se tiene claro a través de cuáles mecanismos. Un matiz importante lo agrega el Diputado Constenla, pero veamos.

Luis Alonso

El Presidente de la Mesa Política Departamental del Frente Amplio expresó estar de acuerdo con el planteo realizado, con consonancia con lo expresado oportunamente por el Presidente Orsi. “La fuerza política como tal no discutió eso”, comenzó aclarando Alonso, “no hay una discusión planteada en torno a la longitud del proceso electoral uruguayo. Sí ha habido algunos intercambios a raíz de los planteos que ha hecho el mismo Orsi con respecto de que había que reflexionar sobre el largo proceso electoral de Uruguay, que él entendía que se podía acortar, eso salió públicamente”.

“Allí hay un amplio consenso entre el Frente Amplio que comparte esa visión de que es un proceso largo, que te debilitas en las departamentales y que además cansa a la ciudadanía”.

“Personalmente pienso que sí, que es un proceso que se podría acortar en menos de un año en el mismo año electoral, las tres elecciones. Pero sin dudas que eso también va acompañado a un análisis mucho más profundo de cómo se va transformando poco a poco la política uruguaya, donde hay señales de bipartidismo en algunos departamentos como Salto, Montevideo y Canelones, que se ha presentado ya un bipartidismo a la hora de la contienda electoral, y cómo eso se va a repensar también para las próximas departamentales del 2030, entendiendo que han encontrado la receta de renuncia de identidad y de identidad partidaria tradicional para ganar elecciones. Entonces pienso que es un análisis que no puede estar desatado a eso y sin dudas que va a ser un tema de agenda para discutir”.

Pablo Constenla

El Diputado nacionalista Constenla reconoce que no tiene una postura definida pero que se trata de un tema que habría que estudiar, preocupándole esencialmente que de existir algún cambio en la extensión temporal del proceso electoral, el mismo debería mantener las mismas garantías que hoy tiene nuestro sistema para todas las partes por igual.

“Una postura así que me digas definida o definitiva no tengo. Este es un tema a estudiar, pero tengamos también en cuenta que esto forma parte de un proceso democrático que tiene sus tiempos y hay que ver cómo se podría cortar, y habría que modificar la Constitución”.

“Me parece que el tema de la ley electoral es bastante complejo de modificar y también de dar las garantías, entendiendo también que sin duda es desgastante, que es un proceso muy largo, que arranca de las internas hasta las elecciones departamentales. Pero, como te digo, no tengo una postura definitiva porque no veo una propuesta tampoco, algo que dé garantías o que realmente dé para reducir de alguna manera el proceso. Debería tener más información o ver qué propuestas hay sobre la mesa para poder tomar una postura”.

“Pero por el momento no tengo una postura definitiva ni firme en el tema. Entiendo sí que es un proceso largo, quizás demasiado largo, pero también es un proceso que de cierta manera da garantías electorales y democráticas. Entonces, es un tema bien complejo, sí”, concluyó.