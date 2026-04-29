Es noche de Sub 18 en la «A»

Universitario y Polancos, más un tal Montenegro…

La Supercopa de Ofi entre Universitario de Salto y Polancos se jugará el próximo sábado a la hora 16.15 en Fray Bentos. La terna incluye a Sebastian Montenegro, Never Curbelo, Verónica Gutiérrez y Facundo Piña, partido televisado. Universitario fue Campeón del Interior en la edición pasada, mientras que Polancos ganó el torno en la Divisional «B», razón por lo cual el sábado producen el enfrentamiento descrito.

Para Universitario será el primer partido oficial y tras ello, se le vendrá el Campeonato de OFI jugando en la «A», para que desde el 26 de julio asuma la exigencia del Torneo Salteño.

LA SEGUNDA FECHA EN SUB 18

- espacio publicitario -

Consejo Único Juvenil. Con la segunda fecha del Apertura, son partidos pactados para hoy.

Miércoles 29 de abril

Campo de juego: Peñarol.

20.30′- Ferro Carril vs Peñarol. Terna: Marcelo Izaguirre, Marcos Reboiras, Pablo Almirón.

Campo de juego: Parque Rufino Araújo.

20.45′- Ceibal vs Nacional. Terna: Alfredo Hernández, Ricardo González, Matías Fagúndez.

Campo de juego: Gladiador

20 hs- Gladiador vs Universitario. Terna: Robert Aguirre, John Asencio, Gimena Rodríguez.

Ceibal va al Merazzi; lo espera Ferro Carril

Será el próximo domingo a la hora 15.30′, cuando en el Parque Luis T. Merazzi se enfrenten Ceibal y Ferro Carril, en partido amistoso y válidamente preparatorio para el tiempo que se les viene: los dos jugarán la Copa del Interior de Clubes. Ferro Carril en la «A» y Ceibal en la «B». Ferro Carril lanzó la promoción del espectáculo que propone. En la ocasión, muestrario de los atuendos para el plantel superior que nuevamente aparece con el control técnico de Emilio Silva, más las sumas directas de Luis Alberto «Pato» Avellanal y Nicolás «Mono» Ferreira. Ferro Carril fue parte de un fin de semana bien agitado: jugó en Paysandú ante Huracán y al día siguiente ante Gladiador. La lesión de Richard Rodríguez como motivo de suspenso en lo inmediato. Por lo demás el Cuerpo Técnico movió a la mayoría de los jugadores que integran el plantel superior.

Ahora tienen un nuevo presidente

Se trata de la nueva Comisión Directiva del Club Remeros Salto, tras la celebrada instancia de elección. De acuerdo a la comunicación revelada a EL PUEBLO, surge esta nueva nueva estructura de mando en la entidad de la costa. A saber. Conformada la nueva Comisión Directiva 2026- 2027:



DESDE ELLOS

Presidente: Ignacio Texeira

Vicepresidenta: Marcela Fontes

Secretaría: Liza Grassi

Prosecretario: Walter Arriola

Capitán: Gonzalo Ugolini

Vicecapitana: Mercedes Cabrera

Tesorero: Rodrigo Azambuja

Protesorera: Maiza Cabrera

Vocal: Matías Silva

CON LA COMISIÓN FISCAL

Mauricio Canali

Rodrigo Silgoria

Rocío Presentado

Fosatti, el dela Cuchilla…

Jorge Fosatti, al mando en Liverpool. Un retorno de indudable jerarquía para el fútbol uruguayo. Se trata de un técnico de primer nivel mundial, que, a los 73 años con todo su bagaje de experiencia asumió el reto de conducir a un club que en los últimos tiempos elevó la mirada y apunta a lo más alto. Liverpool, varió su postura de innovar y en la ocasión, contrató a un entrenador de reconocida y exitosa trayectoria.

Que dirige ininterrumpidamente desde 1993, año de su debut en River Plate y que tuvo el privilegio de conducir a las selecciones de Uruguay, de Qatar y de Perú. El afamado estratega, fiel a su estilo, desde su asunción mantiene largas charlas con los futbolistas dejando bien en claro las pautas de trabajo y los objetivos a cumplirse a corto y medio plazo.

Que, al tratarse de un empedernido ganador, son los de pelear por los títulos de los torneos Intermedio y Clausura. Lo secundan en el cuerpo técnico, sus tradicionales asistentes Gonzalo Gutiérrez y Leonardo Martins, y los profesores Sebastián Avellino (PF principal) y Santiago Escutar, Su debut al frente del equipo se producirá ante Danubio, el próximo sábado en el Parque Viera.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/j72u