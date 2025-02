Es mucha plata

Si Salto y Paysandú jugaran el sábado, la terna de jueces se lleva casi 100 mil pesos

Salto eliminó a Artigas: es finalista.

Paysandú eliminó a Tacuarembó: es finalista.

¿Cuánto tiempo pasó para que Salto y Paysandú no se enfrenten en una final, en este caso por el Litoral Norte? Son partidos de ida y vuelta.

El primero será mañana miércoles en el estadio Artigas de Paysandú y la revancha en el fin de semana que viene. La duda está abierta respecto al día en que se habrán de enfrentar.

Ocurre que el sábado es feriado NO LABORABLE, teniendo en cuenta la asunción del nuevo presidente electo, por lo que todo hace suponer que la nueva secuencia de los partidos a nivel de todas las confederaciones se disputen el próximo domingo.

ENTONCES: QUÉ HACER

El hecho es uno: desde el momento que se trata de un feriado no laborable, la paga tiene que ser doble a nivel de todos quienes tienen relación directa con los espectáculos.

Y sobre todo, los jueces que en caso de jugarse el sábado, tendrán un beneficio doble en cuanto al viático fijado, por lo que hay que hablar de casi 100 mil pesos la terna.

Una cifra potencialmente inalcanzable para las arcas de cualquier Liga del Interior. Salto, no es la excepción.

De todas maneras, se aguardará hasta la jornada de hoy, para tener en claro la posición de la Organización de Fútbol del Litoral. Cabe recordar que en el caso de Salto, no solo es finalista en Mayores, también en Sub 18, por lo que el sábado o domingo próximo con doble jornada en el Parque Dickinson.

En ambas categorías las selecciones «naranjeras» ya aseguraron el pasaje a las finales del Campeonato del Interior.

En cada caso, entre los mejores ocho.

Hay que tenerlo en cuenta

Por mejor puntaje, alargue y penales

Las definiciones que se vienen a nivel de las confederaciones del Interior, como paso previo a la segunda fase, donde tanto en juveniles como en mayores, se apelará al artículo 423 de la reglamentación.

El mismo subraya que para juegos decisivos como los que vendrán, rige primero el puntaje y de plantearse equilibrio, al cabo del segundo partido, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos y de persistir, directo a la ejecución de tiros desde el punto penal.

Por lo tanto, la diferencia de goles no cuenta: lo básico es vencer.

No sería la primera vez que Salto desemboca en una situación extrema como esta.

Desde ese ayer

Leguísamo, Bentín, Conti: última vez de un Salto rey

Ocurrió el domingo 25 de octubre del 2020 en el Parque Ernesto Dickinson, cuando Salto alcanzó por última vez la consagración a nivel del Campeonato del Interior.

Frente a Canelones del Este, la selección en manos de Jorge Noboa, resolvió con simpleza y eficacia. De los tres goles, dos a cuenta de zagueros.

La tercera corona «naranjera» en la historia. La primera en 1979 y la segunda en 2015.

En tanto Paysandú fue Campeón del Interior por última vez en el 2019, igualmente con la Dirección Técnica de Carlos Fernando Cabillón. Pero ahora que se viene la nueva dilucidación, este ayer recobra vigencia. El del Salto Campeón…el del 2020.

Salto 3 Canelones del Este 1

Estadio Ernesto Dickinson de Salto

Juez: Ruben Bouvier

Asistentes: Daniel Calo y Gastón Meza (Colonia Capital e Interior).

SALTO

Carlos Regueira, Javier Gómez, Elbio Conti, Matías Bentín, Braian Almeida, Richard Toriani (88′ Agustín Suárez), Alejandro Pintos (88′ Heber Martínez), Fabio Rondán, Carlos Vera, Emiliano Maciel (60′ Denis Ferreira) y Luis Leguísamo (74′ Agustín Panza).

Director técnico: Jorge Noboa.

CANELONES DEL ESTE

Diego Soria, Bruno Gómez (77′ Cristian Tiztzios), Sebastián Díaz (46′ Gastón Palacios), Daniel Martínez, Lucas González, Sebastián Texeira (63′ Michel Azarsen), Cristian Icazetti, Marcos Vázquez, Martín Higuimarán (28′ Matías Cartagena), Maximiliano Machín y Henry Costa.

Director técnico: Homero Cuevas.

GOLES:

5′ Luis Leguísamo (S) de penal,

10′ Matías Bentín (S),

27′ Elbio Conti (S),

65′ Maximiliano Machín (CE).

Expulsado: 21′ Bruno Sellanes (CE) -suplente-.