Es la séptima de la «B»¡ Una «panzada» de fútbol….!

Par la Divisional «B», será la de esta tarde la séptima fecha de la rueda de arranque. Saladero, Hindú y Progreso para sumar 12 unidades, mientras que Tigre solo con un punto por debajo. Entre los primeros y el noveno (chaná), tan solo cinco puntos en la distancia. Lo de hoy será «una panzada» de fútbol otra vez en el caso de la «B»y un partido a tambor batiendo: Tigre y Saladero, en el juego de segunda hora en el Parque Ernesto Dickinson. La resonancia de una fecha. Es la de hoy,

7° FECHA, 1° RUEDA.

Domingo 26 de abril

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Campo de juego: NACIONAL.

14:30 hrs. Dublín Central – San Eugenio. Árbitros: Matías Fagúndez, Ricardo González, César Loetti.

17:15 hrs. Cerro – Progreso. Árbitros: Robert Ledesma, Ivo Moreira, Pablo Almirón.

Parciales de D. Central y Cerro ingresan al sector oeste (principal), de S. Eugenio y Progreso al sector este.

Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI.

14:30 hrs. El Tanque – Palomar. Árbitros: Alexander Moreno, José de los Santos, Cristian Massaroni.

16:45 hrs. Sud América – Deportivo Artigas. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Alfredo Hernández, Marcos Reboiras.

Parciales de El Tanque y S. América ingresan al sector este (principal), de Palomar y D. Artigas al oeste.

Campo de juego: PARQUE DICKINSON.

14:30 hrs. Hindú – Chaná. Árbitros: Didier Cuello, Ruben Ferreira, José Ramallo.

16:45 hrs. Tigre – Saladero. Árbitros: Fernando López, Gimena Rodríguez, Andrés Píriz.

Parciales de Hindú y Tigre ingresan a la tribuna España, de Chaná y Saladero ingresan a la tribuna Irazoqui.

NOTA: luego de finalizado el encuentro de segunda hora, la parcialidad de Tigre debe retirarse primero, por lo tanto, la parcialidad de Saladero debe permanecer dentro del estadio por 15 minutos.

Mirando abajo

La tabla del descenso siempre es un factor quemante. Hasce a la incertidumbre para los que menos tienen. Es una manera de mirar hacia abajo. La tabla del descenso. Una tabla paralela. Como para relojearla y tanto más.

La calculadora de EL PUEBLO

🔹 Dublín Central vs San Eugenio

Resultado Probabilidad Dublín Central 15% San Eugenio 15% Empate 70%

🔹 Cerro vs Progreso

Resultado Probabilidad Cerro 5% Progreso 5% Empate 90%

🔹 El Tanque vs Palomar

Resultado Probabilidad El Tanque 30% Palomar 30% Empate 40%

🔹 Sud América vs Deportivo Artigas

Resultado Probabilidad Sud América 0% Deportivo Artigas 0% Empate 100%

🔹 Hindú vs Chaná

Resultado Probabilidad Hindú 75% Chaná 15% Empate 10%

🔹 Tigre vs Saladero

Resultado Probabilidad Tigre 25% Saladero 50% Empate 25%

La super fecha delos Súper Sénior

Será la de esta mañana, la tercera fecha de la primera rueda en la Liga de Fútbol Súper Sénior,

en cada una de las tres divisionales. Saladero Fútbol Club Club dispondrá de fecha de libre,

de acuerdo a la información derivada a EL PUEBLO. Con todos los partidos y en todas

las canchas, más los árbitros centrales que no faltan.

«Yo, el árbitro»

Ser árbitro no solo es conocer el reglamento, es tener la capacidad de decidir en segundos en medio del caos. Cada partido presenta situaciones donde el tiempo es mínimo y la presión es máxima: jugadores reclamando, el público gritando y la jugada ocurriendo a gran velocidad. En ese momento, el árbitro debe confiar en su preparación y criterio.



Decidir en segundos



Un árbitro no tiene repeticiones ni tiempo para dudar. La clave está en el posicionamiento, la concentración y el conocimiento del juego. Estar bien ubicado facilita ver la jugada con claridad.



La influencia externa



El ruido del público o las protestas de los jugadores pueden nublar el juicio. Un buen árbitro aprende a aislar esos factores y enfocarse únicamente en lo que realmente ocurrió.



Evitar “compensar errores”



Uno de los errores más comunes es intentar equilibrar decisiones tras una equivocación. Esto solo genera más injusticia, porque un error te lleva a provocar otro. Cada jugada debe evaluarse de manera independiente.



Confianza y carácter



La seguridad al tomar decisiones transmite autoridad. Aunque exista error, la firmeza y coherencia generan respeto dentro del campo.



Conclusión



El arbitraje es un ejercicio constante de control mental. La presión siempre estará presente, pero un árbitro preparado sabe convertirla en una herramienta, no en un obstáculo. Un buen árbitro no es el que nunca se equivoca, sino el que sabe decidir con valentía y aprender de cada jugada.

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