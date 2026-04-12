Es la quinta fecha de la 2ª rueda

En la «B», ojos que miran al sur

No es para menos. Porque juegan Saladero y Progreso, el partido clave de la quinta fecha de la primera rueda en la Divisional «B». Porque los dos tienen que ver con la cima de la tabla y porque además, están adheridos a la ilusión del primer ascenso. Tras las dos ruedas y la suma total de 16 partidos, el que llegue más alto, alcanza el objetivo. Es concreto que no está dicha la última palabra ni mucho menos, porque los pretendientes no faltan, entre ellos Hindú, en posición inmediata a quienes ejercen la condición de punteros. Por las tres canchas y con estos seis partidos.

Domingo 12 de abril

Divisional «B». Liga Salteña de Fútbol.

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Primera rueda.

Campo de juego: SALADERO.

14:30 hrs. San Eugenio vs El Tanque. Árbitros: Didier Cuello, Matías Fagúndez, Pablo Almirón. 17:15 hrs. Saladero vs Progreso. Árbitros: José de los Santos, Belén Robaina, Alexander Moreno. Parciales de S. Eugenio y Saladero ingresan al sector oeste (principal), de El Tanque y Progreso sector este.

Campo de juego: TOMÁS GREEN.

14:30 hrs. Dublín Central vs Palomar. Árbitros: José Ramallo, Ricardo González, Robert Ledesma. 16:30 hrs. Tigre vs Cerro. Árbitros: Robert Ledesma, César Loetti, Ricardo González. Parciales de Palomar y Tigre ingresan al sector oeste (principal), de D. Central y Cerro al sector este.

Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI C. AMBROSONI.

14:30 hrs. Chaná – D. Artigas. Árbitros: Alfredo Hernández, Fernando López, Luciana Pereira. 16:30 hrs. Hindú – S. América. Árbitros: Ruben Ferreira, Jonathan Guglielmone, Fernando López. Parciales de Chaná e Hindú ingresan al sector oeste, de D. Artigas y S. América al sector este.

Nacional-Ceibal por aquí; la «U» e Independiente por allá

Más allá del fútbol de la Divisional «B» que afronta la quinta fecha de la primera rueda, dos partidos amistosos pactados para hoy, con resonancia de la buena. A las 18 horas en campo de juego tricolor, con Nacional y Ceibal para jugar, el primero de los dos partidos pactados. El de vuelta será el domingo 19 de abril en el Parque Rufino Araújo. El valor de la entrada será de 150 pesos. En tanto desde las 15.30′ en el complejo rojo de Universitario, el actual Campeón del Interior que orienta Alejandro Irigoyen, frente a Independiente de Juan Lacaze. En el equipo lacacino la presencia de Cristian «Cebolla» Rodríguez, quien a los 40 años prolonga la pasión por el fútbol y en especial, una suma en pro ante el equipo de los afectos. Ayer sábado, Independiente enfrentaba a Uruguay de Bella Unión en el estadio «Walter Martínez Cerrutti». Universitario apunta a una temporada donde la exigencia será puntual. Por eso el juego de hoy, a la medida de un equipo que necesita rodaje para ir alcanzando eficacia orgánica.

Para que Salto Fútbol Club sepa: 25 de abril

El Campeonato de la Divisional «C» a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde se incluye a Salto Fútbol Club, comenzará el 25 de abril. De acuerdo a lo que se revelara en las últimas horas, se jugará en tres series divididas según la cantidad de participantes. Los ganadores de cada serie y el mejor segundo, jugarán semifinales y posterior final donde saldrá el Campeón del Torneo inicial. Los primeros 6 de cada serie, 18 en total, disputarán el Torneo Clausura; el mismo será a una rueda todos contra todos; el ganador del Clausura será el Campeón 2026. El ganador del Torneo «Inicial» tendrá la posibilidad de jugar la final por el segundo ascenso que sería contra el segundo del Torneo Clausura si no coincide.

En tanto se aguarda la votación del fútbol profesional, para que pueda haber repechaje entre el tercero y cuarto con el último y penúltimo de la Segunda División Profesional. Este año no habrá descenso a la Divisional «D». La «D» tendrá un solo ascenso esta temporada. El sorteo se realizará el 17 de abril, fecha tope para abonar las deudas.

Los tres que faltan

Será este domingo, cuando se jueguen tres partidos, en el marco de la nueva fecha del Campeonato Salteño de Fútbol Sala, a nivel de la Divisional «B». En la víspera, el despegue de la nueva secuencia. A lo de hoy, igualmente para tener en cuenta. El gimnasio tricolor será el epicentro de un «triplete» decisivo:

19 horas: Paso del Bote vs. Cerro.

20.30′ horas: Palomar vs. Barcelona.

22 horas: CAAS vs. River Plate.

Cinco partidos, quince puntos en juego y una tabla que empieza a apretarse de cara a la recta final de la temporada.

La primera mañana de la acción: ¡El Súper de los 33!

Un total de 33 equipos despuntan hoy a la mañana, para jugar la primera fecha del Torneo Súper Sénior. Uno permanecerá libre y en este caso es San Isidro «A». Son tres divisionales. Todo un fenómeno el fútbol de la Liga Súper Sénior. A palpitación encendida y de partido a partido.

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