Es la «B» y es la fecha que pasó

La punta para cinco y el gol bajo la sombra

La mesa está servida para una segunda fecha que promete validez, si en el fútbol de la «B» se trata. Saladero, el que plasmó una mayor diferencia en goles, pero no faltaron más equipos en la escena ganadora. Cuestión de palpitaciones, con miras a ese tiempo que vendrá.



– San Eugenio vs. Tigre

Un duelo de ganadores. Ambos sumaron de a tres en el debut y este partido será clave para ver quién sostiene el ritmo en la vanguardia.

– Saladero vs. Dublín Central

El líder por diferencia de goles, Saladero, se mide ante un Dublín que cayó por la mínima y llega con hambre de revancha para no quedar en el fondo.



-Hindú vs. El Tanque

Hindú buscará revalidar su buen comienzo ante un El Tanque que siempre es un hueso duro de roer y viene de un empate batallado. Hindú fue 1 a 0, cuando Gastón Elgarte rompió el equilibrio.



– Deportivo Artigas vs. Progreso

Dos equipos que necesitan empezar a sumar de a tres para no perderle pisada al pelotón de los cinco de arriba. Progresó mandó dos puntas: Fernando Fernández y Domingo Ramírez, pero fue expresión lejana al gol.



– Palomar vs. Sud América

La «IASA» quiere aprovechar el envión del debut ante un Palomar que llega golpeado tras la derrota inicial y necesita cerrar filas en defensa. Fue necesario Ángelo Sagradini: el que desniveló.

Chaná vs. Cerro.

Un choque con historia. Chaná buscará sus primeros puntos ante un Cerro que llega con el imperativo de imposición. Combatió por el empate ante San Eugenio, pero se quedó sin receta de gol.

– ¿Mantendrá Saladero el arco en cero? Después del contundente 3-0, todas las miradas estarán sobre su solidez defensiva frente a la propuesta de Dublín.



– El quiebre en la tabla: Como hay cinco equipos con 3 puntos, esta fecha podría empezar a «estirar» el grupo de vanguardia o, por el contrario, generar una amalgama de equipos con 4 o 6 unidades.



– La urgencia de los que no sumaron: En un torneo de dos ascensos, encadenar dos derrotas consecutivas en el inicio puede ser un lastre psicológico importante. Ahí están los casos de Chaná, Progreso, Dublín Central, Cerro y Palomar.

CUÁNDO JUGARLA

Por lo demás y en la primera fecha, el gol en cuotas. O bajo la sombra. La certeza sin explosión.

La que viene: un termómetro real para medir quiénes tienen la consistencia necesaria para pelear arriba durante toda la temporada. Mañana hay decisiones en la Divisional «B». Sábado o domingo. Cuándo jugarla. Esa es la cuestión.

Para los que sueñan jugar….

«Si realmente quieres ser futbolista, tienes que entender algo desde el principio: no basta con tener talento. El talento te abre la puerta, pero la disciplina es la que te mantiene dentro.

Habrá días en los que no tendrás ganas de entrenar, días en los que fallarás goles fáciles, días en los que sentirás que otros jugadores avanzan más rápido que tú. Pero ahí es donde se separan los que solo sueñan de los que de verdad van a lograrlo. El jugador que llega lejos no es el que nunca falla. Es el que se levanta después de cada error, el que se queda entrenando cuando todos ya se fueron, el que escucha críticas y las convierte en combustible.

Recuerda esto:

Mientras tú estás pensando si entrenar o no, en algún lugar hay otro jugador trabajando para quitarte tu lugar.

Si quieres cumplir tu sueño, entrena más fuerte, cuida tu cuerpo, aprende del juego y nunca pierdas el hambre de mejorar.

Porque al final, los sueños en el fútbol no se cumplen por suerte…

se cumplen por trabajo, sacrificio y mentalidad»

********

(Valía la pena desde EL PUEBLO reproducir este enfoque, y destinado sobre todo, a quienes sostienen el sueño de ser jugadores de fútbol. Queda en claro, más allá del talento, el valor implícito de la perseverancia. Porque no suponer que es la llave, capaz de abrir la puerta….)

Apertura: El lunes de complemento

Son los dos partidos pendientes de la quinta fecha del Campeonato Apertura, con

Cerro Largo y Boston River en condición de local.

CERRO LARGO-MC TORQUE

Cancha: Estadio Ubilla de Melo. Hora: 18:30.

Juez: Pablo Silveira. Asistentes: Pablo Llarena y Sebastián Silvera.

Cuarto árbitro: Felipe Vikonis. VAR: Diego Riveiro y Richard Trinidad.

********

BOSTON RIVER-LIVERPOOL

Cancha: Estadio Campeones Olímpicos de Florida. Hora: 21:30.

Juez: Santiago Motta. Asistentes: Agustín Berisso y Federico Piccardo.

Cuarto árbitro: Augusto Olmos. VAR: Daniel Fedorczuk y Yimmy Álvarez.

¿Por qué se lesionan tanto?

El primer tiempo de Peñarol fue para el olvido, en esta última fecha del Apertura, con reparto de puntos ante Danubio. No habían transcurrido dos minutos del partido cuando Peñarol sufrió su primera baja. En la primera jugada, Gastón Togni quedó sentido tras un golpe en la zona del glúteo. Pero luego, en la siguiente jugada, Nahuel Herrera fue cargado con fuerza por un Nicolás Azambuja y cayó mal sobre su hombro derecho, lo que le provocó una lesión que lo obligó a dejar la cancha. En su lugar ingresó Diego Laxalt, mientras que el zaguero, visiblemente dolorido, fue retirado en el carrito médico. A Herrera ya le pasó una situación similar en la primera final del Campeonato Uruguayo 2025 donde, tras chocar con Christian Ebere, también se lesionó el hombro. Pocos minutos después de la salida de Herrera, llegó el gol de Danubio. En tanto Diego Laxalt, quien ingresó en lugar de Nahuel Herrera, sufrió una lesión muscular en la zona del abductor izquierdo en el final de la primera parte. Con cinco minutos para el descanso, sin embargo, Aguirre se arriesgó a no efectuar otra variante y el equipo debió jugar ese tiempo con un jugador menos. Al final del partido, Franco Escobar también cayó lesionado, pero terminó el partido jugando a cuestas. Las lesiones siguen atormentando al club mirasol. Pero no solo Peñarol. Surge la duda, por qué se lesionan tanto, cuando algunas circunstancias de juego no parecen ameritarlo? En fin…

