Es la «B»….y cuando todos ponen

La novena fecha pone a prueba el liderazgo de Hindú

El Campeonato Salteño de la Divisional Primera B entra en su zona más caliente. Con la 9na fecha de la primera rueda a la vuelta de la esquina, la tabla de posiciones muestra una lucha binaria en lo más alto, mientras que la zona media busca no perder el tren de los puestos de vanguardia. Hindú saltó a la punta tras ganar los puntos en el Tribunal.

Dublín Central se relegó a posiciones complejas. Es como para sufrir. Después de todo, quedó en la cola misma del descenso.

Hindú,el actual monarca de la categoría con 18 unidades, llega con el ánimo por las nubes. Tras recuperar el liderazgo absoluto, ahora debe ratificarlo ante un Deportivo Artigas que siempre es un rival incómodo y que buscará bajar al puntero para acomodarse en la tabla.

Sin embargo, no puede descuidarse.

Sud América, su escolta inmediato con 17 puntos, acecha a solo una unidad de distancia. La IASA de Matías Silgoria se enfrentará a El Tanque, un equipo que viene de dar el batacazo la fecha anterior al lograr su primera victoria y que llegará con el cuchillo entre los dientes para salir del fondo.

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UNA RAZÓN DE CRUCES

Hindú vs. Deportivo Artigas: Es el partido de la fecha. Hindú ha demostrado una solidez ofensiva importante, pero Deportivo Artigas suele cerrar bien los espacios. Si el líder logra anotar temprano, obligará a Deportivo a salir y podría golear; de lo contrario, los nervios del reloj podrían jugar a favor del escolta.

Sud América vs. El Tanque: En los papeles, Sud América es favorito por su regularidad. No obstante, El Tanque demostró ante Tigre que sabe sufrir y golpear en el momento justo. Una caída o empate de la IASA le dejaría el camino libre a Hindú para estirar la ventaja a una distancia crítica.

Tigre vs. Dublín Central: Un duelo de necesitados. Ambos equipos han tenido una campaña irregular y necesitan los tres puntos para alejarse de la «zona roja» del descenso y empezar a mirar los play-offs con otros ojos.



⚽ Entre ellos

Partido Hindú (líder) vs Deportivo Artigas Sud América (escolta) vs El Tanque Cerro vs Saladero San Eugenio vs Palomar Tigre vs Dublín Central Chaná vs Progreso

DE ESTE APUNTE SE TRATA

La paridad es la moneda corriente en la «B». La diferencia de un solo punto entre el primero y el segundo genera una presión extra: Hindú no tiene margen de error. Si el puntero tropieza y Sud América cumple con su tarea, tendremos cambio de mando justo antes del cierre de la rueda. Por otro lado, equipos como Saladero y San Eugenio observan de cerca, sabiendo que un triunfo propio combinado con resultados ajenos los metería de lleno en la conversación por el primer ascenso directo.

¿Podrá Hindú sostener el ritmo o la «Naranja» de Sud América recuperará el trono? La 9na fecha tiene la palabra.

La calculadora de EL PUEBLO

🔹 Cerro vs Saladero

Resultado Probabilidad Cerro 30% Saladero 50% Empate 20%

🔹 Deportivo Artigas vs Hindú

Resultado Probabilidad Deportivo Artigas 25% Hindú 25% Empate 50%

🔹 San Eugenio vs Palomar

Resultado Probabilidad San Eugenio 95% Palomar 5% Empate 0%

🔹 Tigre vs Dublín Central

Resultado Probabilidad Tigre 75% Dublín Central 25% Empate 0%

🔹 Chaná vs Progreso

Resultado Probabilidad Chaná 10% Progreso 10% Empate 80%

🔹 Sud América vs El Tanque

Resultado Probabilidad Sud América 15% El Tanque 15% Empate 70%

Se ven en la cancha

Divisional B – 9ª fecha

Domingo 10 de mayo

Escenario Hora Partido Árbitros Héber Racedo 14:00 Cerro vs Saladero Jonathan Guglielmone, Gimena Rodríguez, Alexander Moreno Héber Racedo 16:15 Deportivo Artigas vs Hindú Ruben Ferreira, Matías Fagúndez, Mauricio Revuelta Parque Tomás Green 14:00 San Eugenio vs Palomar Marcelo Izaguirre, Alfredo Hernández, Luciana Pereira Parque Tomás Green 16:15 Tigre vs Dublín Central John Asencio, Robert Aguirre, Andrés Píriz Parque Rufino Araújo 14:00 Chaná vs Progreso Johan Güelfi, Ivo Moreira, Lorena Macchiavello Parque Rufino Araújo 16:15 Sud América vs El Tanque Fernando López, César Loetti, Pablo Almirón

Entradas

Categoría Precio Damas y caballeros desde 12 años $200 Menores hasta 11 años Gratis

Copa de OFI: Arsenal sale de visitante y dos esperan en casa

Despegue para la Divisional «A» en la Copa de OFI, con tres equipos salteños que desde hoy proponen también. Arsenal en condición de visitante ante Bella Vista de Paysandú, mientras que Gladiador primero y Ferro Carril después, serán parte de la doble jornada en el Parque Luis T. Merazzi. En el caso de Arsenal y Universitario los dos figuraron entre los mejores ocho equipos en la edición de 2025 y en el caso de los rojos, el alcance de la copa por segunda vez en el historia.

Ferro Carril igualmente con dos orejonas, mientras Gladiador produce su debut en el renovada formato del Torneo de la Divisional «A» Los detalles, para esta hora de estrenos.

🏆 Divisional “A” – Partido a partido

📅 Domingo 10 de mayo

Hora Partido Escenario Árbitro 14:30 Bella Vista (Paysandú) vs Arsenal (Salto) Parque Don Bosco (Paysandú) César Arrué (Soriano) 16:15 Ferro Carril (Salto) vs Peñarol (Rivera) Parque Luis Tomás Merazzi (Salto) Rodrigo González (Artigas)

🏆 Serie “A”

📅 Domingo 10 de mayo

Hora Partido Escenario Árbitro 14:00 Gladiador (Salto) vs Estudiantes (Tacuarembó) Parque Luis Tomás Merazzi (Salto) Carlos Paz (Artigas)

De capa caída

La nueva semana que pasó a nivel de la Copa Libertadores de América. De los seis puntos disputados por los equipos uruguayos, el rescate de solo uno. Nacional perdiendo y Peñarol empatando. Nacional observa la última posición y Peñarol la tercera. Al equipo de Diego Aguirre le restan dos partidos de local. Desde EL PUEBLO, este imperativo de contabilizar puntos.

🔵 Tricolores

Equipo Pts GF/GC Tolima 7 7/3 Coquimbo Unido 7 5/5 Universitario 4 5/6 Nacional 4 6/9

🟡⚫ Carboneros

Equipo Pts GF/GC Corinthians 10 7/1 Platense 7 5/5 Peñarol 2 3/6 Santa Fe 2 3/6

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