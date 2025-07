Entrevista exclusiva: Chiriff cree que las nuevas autoridades están “preparando un escenario”

- espacio publicitario -

Chiriff minimiza «profunda crisis» y cree que las nuevas autoridades están «preparando un escenario»

El exsecretario general de la Intendencia de Salto, Gustavo Chiriff, rebatió las declaraciones de las nuevas autoridades departamentales, quienes hablaron de una «profunda crisis financiera» y una deuda impaga de $300 millones con el Banco República. Señaló que la deuda del Banco República, conocida como el “duodécimo ”, ya estaba incluida en la Rendición de Cuentas 2024, por lo que la administración entrante «la conocía«.

Explicó que esta deuda «se viene actualizando a través de vales que se va pagando los intereses«. En su lectura, la conferencia de prensa de las nuevas autoridades tuvo un «tenor» particular, y le dio la impresión de que «están preparando un escenario para tomar medidas y que la quieren justificar por este lado«.

- espacio publicitario -

Endeudamiento planificado, no un nuevo gasto

Chiriff detalló que el endeudamiento por el «duodécimo » no implica un «mayor gasto del presupuesto«. Aclaró que el gasto de los intereses «ya está presupuestado, planificado» y que la Intendencia debe «ir renovando los vales o extinguiendo la deuda«.

Recordó que en diciembre de 2020, la administración que integraba tenía tomado el préstamo del Banco República en su totalidad, y que la Junta Departamental autorizó entonces a contraer la diferencia del «duodécimo » de ese momento, que era de $114 millones de pesos. Aseguró que la administración anterior «no pudo extinguir la deuda«, sino que «íbamos renovando los vales«.

Economía «bien» en lo ordinario, comprometidas en el financiamiento

Contrario a la imagen de «profunda crisis«, Chiriff afirmó que en el «aspecto económico«, es decir, en los «pagos ordinarios» como «salarios, proveedores, etcétera«, la Intendencia «viene cumpliendo«. Sin embargo, admitió que el financiamiento sí estaba «sumamente comprometido«. Atribuyó este compromiso a tres factores fundamentales: el Fideicomiso Daymán, el crédito del Banco República y una deuda con Sonda por las luminarias, que son «contratos que tienen varios años de pago» y aparecen en la Rendición de Cuentas 2024.

«Situación de cuidado, no de profunda crisis»

Sobre la expresión «profunda crisis» utilizada por el secretario general Walter Texeira Núñez, Chiriff fue categórico: «es una situación de cuidado, pero no de profunda crisis«. Advirtió que la situación solo sería crítica «a no ser que ellos no renueven los vales«. Mencionó que el Banco República sí podría «ir contra los fondos disponibles que tienen en la cuenta corriente de la Intendencia«, pero únicamente «siempre y cuando estén vencidos los vales«, lo cual, según Chiriff, no es el caso, ya que «los vales están vigentes» y «se han pagado«.

Procedimiento burocrático y posibles «salto de pasos»

Respecto al procedimiento que debe seguir la Intendencia para solucionar la situación, Chiriff indicó que, a su criterio, se debe «enviar un informe al Tribunal de Cuentas a los efectos de que este le dé anuencia para después ir a la Junta«. Subrayó que la Junta Departamental «tiene que tener la aprobación del Tribunal y después vuelve al Tribunal por este para el tema de disponibilidad«.

Expresó su duda sobre si la nueva administración se está «salteando el previo informe del tribunal» considerando que la Junta Departamental votará esta noche la habilitación para contraer un nuevo crédito con el Banco República.