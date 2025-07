Entrevista exclusiva a Carlos Albisu, Intendente de Salto

- espacio publicitario -

“Hay funcionarios que figuran en planilla que estamos buscando dónde están”

Este viernes a primera hora de la tarde, el Intendente Carlos Albisu atendió telefónicamente a EL PUEBLO mientras se encontraba en ruta luego de acompañar la investidura en sus cargos a los responsables del Municipio de San Antonio.

Conversamos de las prioridades que tiene tratando de evitar que exploten algunas bombas, según la metáfora que usó para ejemplificar que hay sectores estratégicos de la Intendencia que están en una crisis mayor de lo que se dijo durante la transición.

Confirmó que las declaraciones del nuevo Intendente de Cerro Largo, quien sostuvo que realizaría 300 ceses en su comuna, es algo que se está estudiando jurídicamente y que podría también suceder en Salto.

Se remó mucho y se llegó a la orilla, ¿y ahora?

Bueno, ahora empezamos a trabajar. Ya ayer temprano estábamos junto a Walter Teixeira y Mirna Haller, empezando con algunas resoluciones, viendo un poquito y ya, saludando a los funcionarios municipales. Más tarde tuvimos la asunción.

Y hoy temprano ya arrancamos también, saludando a diferentes reparticiones de la intendencia y ahora, en este momento, estamos en la asunción de los alcaldes, que nos va a llevar hoy viernes y mañana sábado. Aunque ya quedamos con Walter Teixeira y Mirna Haller para ir temprano a la intendencia para seguir trabajando antes de salir rumbo a Rincón de Valentín.

Viene muy intenso todo, hay muchas áreas que ya están trabajando fuerte, que son las esenciales y en las cuales hay algunos problemas, pero bueno, la barra ya está en la cancha de alguna manera, trabajando con muchas ganas y también sorteando algunas o unas cuantas dificultades que hay que encarar en los próximos días y seguir trabajando para adelante en los proyectos que tenemos, pero hoy hay urgencias que ameritan que estemos arriba de ellas.

¿Cuáles serían las prioridades teniendo en cuenta que los recursos son finitos?

Exacto. Bueno, estamos trabajando con unos temas de recolección, sobre todo porque ahí adentro había unos cuantos monotributos que hoy ya no están y se están optimizando los recursos que hay dentro de esa área e, incluso, mirando algunas áreas para poder completar con el servicio básico, que es un servicio esencial.

Lo mismo está pasando en otras áreas. Obras es un tema que ya estamos trabajando con los técnicos, tanto Texeira Núñez como Villar y Acuña, que va a estar en toda esa coordinación. Y ahí también incluyo a Servicios Públicos con Ayuto, que vienen trabajando en ese ABC que hace la Intendencia.

Entonces, hay urgencias, hay cosas que se arrancan corriendo de atrás, que hay que organizar. Hay un tema que hoy cumple un rol fundamental, todo lo que tiene que ver con Recursos Humanos.

Hay funcionarios que estamos buscando dónde están, que figuran en planilla, y estamos pidiéndole a cada uno de los encargados de área o directores, que esos que figuran, localizarlos, ver cuál es la tarea que están haciendo, porque acá hay vacíos en algunos lugares y hay muchos en otros, que se requiere optimizar, de ver dónde está cada uno.

Recursos Humanos está haciendo una disección de todo lo que es el organigrama general, de todo el funcionariado, para ver realmente en la situación que se está. Sobre todo por algo que recibimos durante los últimos años de funcionarios diciendo, “que fulano entró uno por acá y pasó por encima de gente que tiene mucha historia y mucha experiencia en diferentes lugares”.

Y bueno, se está tratando de poder rearmar todo eso ahí con Alejandro Secco y el doctor (José Luis) Camejo, pero por encima de ellos está trabajando fuertemente en toda esa reorganización la escribana Myrna Haller, que es la coordinadora general de todo lo que tiene que ver con la parte administrativa.

A ver, acá hay un trabajo muy minucioso, en el cual se está yendo paso a paso, suavemente, pisando algodón y en algunos casos viendo cuál es el cable que hay que cortar. Realmente es así, que sabíamos, no hay ninguna sorpresa, capaz algún área o algún tema pensamos que podía estar un poco mejor, pero bueno, hay crisis, hay problemas en cada uno de los rincones.

Nos venimos juntando con los diferentes directores o responsables de área que nos vienen trayendo algún informe y hay problemas y son muchos. Estamos optando por ir resolviéndolos de a uno en cuanto a la importancia y a lo esencial que es para el departamento.

Para que tengas una idea, el martes pensábamos armar un gabinete amplio, extenso, pero hoy resolvimos junto con el secretario general Texeira y con Myrna Haller que vamos a hacer un gabinete de urgencia, para ver esos puntos claves, la problemática que hay que salir a paliar y de alguna manera dar una solución rápida.

Entonces, vamos a ir por la parte de Recursos Humanos, vamos a ir por todo lo que tiene que ver con el tema Obras, vamos a ir por lo que tiene que ver con Servicios Públicos y todo lo que tiene que ver con la parte de recolección, apuntarnos a eso, salir de ese ahogo que hay en esas áreas para después empezar rápidamente, esperamos y así lo vamos a hacer, a jugar el partido grande que queremos jugar en todo esto, pero hoy estamos en una emergencia en muchos puntos.

Bien, intendente, calculo que cuando usted se refería a ordenar la casa tenía que ver con esto, pero mencionó una frase, cortar algunos cables. ¿Eso incluye algo de lo que se viene hablando bastante últimamente que refiere a la posibilidad de tener que cesar algunos contratos permanentes?

Cuando estamos hablando de cortar unos cables, en sentido figurado hablo de algunas bombas, uno está buscando el cablecito correcto para que no detone, en ese sentido. Después hay un estudio, yendo a la pregunta para no esquivarte, de todo lo que tiene que ver con Recursos Humanos y sobre todo, enfocado netamente en los ingresos del último período.

Sí, se está estudiando, se está trabajando responsablemente, y así va a ser, con técnicos, con gente que está en el tema, porque realmente preocupa. No estamos para hacer la plancha, la gente de alguna manera votó un cambio y está pidiendo obras, está pidiendo tener una ciudad limpia, está pidiendo que vuelva el turismo, está pidiendo que se recuperen los museos, está pidiendo que las inversiones vengan, y para eso necesitamos tener caja para llevar adelante esto.

Y hoy, así como está nuestro departamento, que al igual que Lavalleja, Río Negro, Cerro Largo, está complicado el tema rubro cero. Pero acá, con responsabilidad, con mente fría, viendo y estudiando los diferentes casos, lo que han sido estos últimos cinco años los ingresos de 300 personas aproximadamente.

– Que el Intendente de Cerro Largo haya anunciado que va a realizar 300 ceses de funcionarios del gobierno anterior. ¿Eso en cierta forma está marcando el camino?

A ver, nosotros acá tenemos el camino propio trazado. Sí, vi ese titular y algunas declaraciones.

Nosotros acá estamos actuando con responsabilidad, bajo lo que es la Constitución, con técnicos externos, y esto por supuesto desde el punto de vista jurídico, que vienen trabajando en todo esto y estudiando el caso Salto, que es un caso muy especial, pero que no es muy diferente al que ha pasado en otros momentos en este departamento, y también que pasa en otros departamentos hoy, que seguramente puede ser algo similar a lo que anunció el Intendente de Cerro Largo, aunque no me metí mucho en lo que fueron sus declaraciones. Vi el titular nada más.

¿Qué mensaje les da a los salteños que están necesitando la presencia de la Intendencia en su barrio?

Lo dijimos durante toda la campaña, porque también hemos sido muy leales y fieles a lo que ha sido nuestro discurso en campaña y el discurso posterior, que acá no se tenía la varita mágica, pero que se quiere llegar al 100% de cada rincón del departamento para poder intervenir y mejorarlo.

Va a haber en este periodo algo que no hubo en los pasados, que es una agenda de trabajo, que realmente haya una coordinación, que sepamos en cada mes y cada día de ese mes dónde se va a estar trabajando, desde las Obras, desde los Servicios Públicos, desde las diferentes intervenciones que puedan haber desde la parte de Parques y Jardines, que cada intervención que va a hacer el gobierno tenerlo centrado. Bueno, a vos te toca en noviembre del 2026, a vos en marzo del 2029, pero tener un orden, que es lo que no hay hoy.

Nos pasó en los informes que nos dieron de Servicios Públicos y de Obras, cada uno llegaba ahí y ese día veían para dónde iban, era un parche como hemos visto que está la ciudad.

Acá hay tal déficit que ha dejado esta Intendencia en las calles, en la iluminación, en la cultura y en el turismo, que nosotros queremos tener una agenda, no solamente de trabajo, en lo que tiene que ser la intervención de los caminos, de las calles, tener una agenda en lo que son los Servicios Públicos, en lo que son los espacios verdes, en general en lo que son los eventos, el turismo, la cultura, para que también puedan los operadores turísticos o el propio gobierno de Salto, vender al resto del Uruguay y a la región, en cada mes, en cada fecha, diferentes entretenimientos, ya sea desde la cultura, el arte, turismo, eventos, desde el deporte, poder llenarlo y dar algo diferente que no hemos tenido hoy.

Acá vamos por el orden, vamos por el trabajo intenso —que es lo que vamos a hacer— y por lo territorial, estar en la cancha, como lo dijimos durante toda la campaña, y como estamos haciendo desde el primer día.

Asumió ayer, quedan cinco años por delante, pero ¿cómo espera que sea recordado por los salteños una vez que termine su mandato?

Ayer cuando me felicitaban, bueno, espero las felicitaciones el 10 de julio de 2030, entregando un departamento mejor de lo que lo recibimos. Tranquilos, poder seguir como hemos estado toda nuestra vida, caminando por cualquier punto del Departamento mirando a los ojos a la gente y no tener que bajar la mirada, porque eso es lo que buscamos, y siempre ha sido lo que nos ha movido en esta actividad, mejorar Salto.

Llegamos a nuestra principal aspiración en nuestra vida política, que era llegar a gobernar Salto, hasta acá llegamos políticamente hablando, era esto lo que queríamos, y ahora lo que queremos es dejar todo para tener un Departamento mejor, porque en definitiva, eso es lo que nos ha movido y a todo nuestro equipo es lo que nos mueve.

———————————–

PERFIL DE CARLOS ALBISU

Casado con Natalia Fleurkin.

Tiene tres hijos (Martina, Nacho y Benjamín).

Es del signo de Acuario.

De chiquito quería ser dentista, “igual que mi padre”.

Es hincha de Nacional.

Dice no tener asignaturas pendientes.

¿Una comida? Milanesa con papas fritas.

¿Un libro? Se llamaba Wilson.

¿Una película? Las aventuras de Tom Sawyer.

¿Qué le gusta de la gente? La sinceridad.

¿Qué no le gusta de la gente? La traición.