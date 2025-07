Entrevista con Víctor Pacín Freire, Técnico en Seguridad Vial: incorporar el tema como materia en los liceos

- espacio publicitario -

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) propuso integrar una nueva materia a Secundaria que aborde las normas de tránsito y la seguridad vial. Sobre esta propuesta, EL PUEBLO consultó su parecer a Víctor Pacín, Técnico en Seguridad Vial.

Pacín comenzó reflexionando sobre que “hoy nos encontramos en un debate de la currícula de los liceos, y quizás de las escuelas, de qué clase de educación se debería dar e implementar en nuestros niños-jóvenes para su futuro”.

NO ES LO MISMO: MANEJAR Y CONDUCIR

- espacio publicitario -

Con respecto a “la seguridad vial, nunca se le tuvo demasiado respeto al saber cómo funcionan las leyes, decretos. Eso se puede aprender leyendo, interpretando o quizás preguntando, lo que nunca nos enseñaron en la escuela y en el liceo es la exposición al riesgo y los valores de nuestra cultura y sociedad”.

“Siempre se midió el obtener la libreta de conducir como algo aprendido a través de la habilidad, se decía ‘ya sabe manejar’, y en realidad hay una gran diferencia entre manejar y conducir.

Manejar puede manejar cualquiera, conducir es otro acto que implica diferentes acciones y pensamientos y, sobre todo, elecciones que tiene que hacer el humano antes de subir a un auto, desde cómo se encuentra el vehículo que va a conducir, las condiciones de la ruta o calle, como es el tránsito y sobre todo, cómo se encuentra el conductor personalmente para integrarse a la sociedad y cultura del tránsito en ese momento”.

“Conducir conlleva un mundo de responsabilidades y elecciones personales que tienen que ver con cada uno de los conductores, vemos conductores que trabajan en sus vehículos y conducen diferente a los que pasean en sus autos o motos y los dos, repito los dos, tienen el mismo derecho y las mismas obligaciones, no importa que estén haciendo cada uno de ellos”.

AUTOS VERSUS MOTOS

“En el mundo de la moto y del motociclista funciona diferente, aparentemente tienen reglas diferentes los autos que las motos, hoy nos encontramos con situaciones en el tránsito en total desigualdad entre los conductores de motos y autos, es como si existiera una norma o ley para los automovilistas y otra para los motociclistas, el respeto por las normas depende del tamaño del vehículo y de quien lo maneja, una locura catastrófica que nos lleva a tener los resultados que tenemos. En lo que sí estamos alineados, es que el mundo de la moto es casi igual en todo el territorio nacional, no así el del automóvil. No se conduce igual en Montevideo que en el interior, las reglas y normas son las mismas, pero el comportamiento del conductor es diferente, les dejo a su libre interpretación porque sucede esto”.

“Hoy nos encontramos ante una ‘pérdida’ de valores sociales. Me gusta más decir que los valores no se pierden, solamente los cambiamos para nuestro beneficio, jamás nos ponemos a pensar en el otro, en que si el otro se equivoca, de hecho no permitimos, no tenemos paciencia para entender que alguien se puede equivocar, no soportamos que alguien demore demasiado en estacionar, automáticamente hacemos un juicio de valor del conductor y si el que tiene que esperar es conductor de una moto eso no ocurre, le busca la vuelta para zafar de esos interminables segundos donde un conductor maniobra para estacionar, ‘no está permitido que a mí como motociclista un conductor de auto demore en hacer una maniobra’, ‘yo no tengo que esperar’, es increíble, pero lo he escuchado y esto sin duda es falta de valores sociales.

“Ahora estamos en la disyuntiva de poner seguridad vial y convivencia como materia en la curricular de los liceos, yo me pregunto, ¿hace falta discutir algo así? Sin duda que tendría que ser obligatorio, pero más que eso, voy más a fondo todavía, la materia dentro de seguridad vial, normas, leyes, convivencia, debería ser Exposición al Riesgo”.

“Esto sería fundamental para que los estudiantes aprendan a darse cuenta qué peligros conlleva cada vez que me expongo al riesgo cuando no cumplo una norma o acato una ley o simplemente tomo la decisión de no usar casco, por poner un ejemplo. O para ser más explícito, cuando circulo en una moto sin los espejos o cuando no tengo las luces encendidas del vehículo que me transporta, estoy dejando mi vida y la de mi acompañante en un riesgo al no usar estos elementos de seguridad”.

NO PODEMOS DAR VENTAJA

“La variedad de este nuevo proyecto, es decir, que los estudiantes que ‘salven’ esta materia no deben hacer el teórico para la obtención de la libreta de conducir. Me parece una locura vertiginosa e inestable, volvemos a decirle al estudiante que si salva esto no tiene que estudiar lo otro, la seguridad vial es dinámica, cambia, se relaciona con el tránsito y con la sociedad, con el otro. No puedo dar ni una chance de que no siga estudiando, de que no se entrene, sino lo que va a suceder es lo que sucede ahora, estudian para salvar el examen teórico, pero no lo asumen como algo que es importante para la conducción y para la convivencia”.

“Estudio para salvar, no para aprender, no para hacerlo carne y saber cuáles son los riesgos que asumo para mí, para mi familia y la sociedad; en definitiva, para el otro”.

“No podemos dar ni una sola ventaja en esta patología vial, debemos utilizar todas las herramientas de educación que sean necesarias si queremos salvar vidas y que no tengamos resultados de muertos y secuelas muy dolorosas para las familias”, concluyó Pacín.