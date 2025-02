Entrevista a Julio Ramos, Director de la Murga «La Retobada»

Hablamos con Julio Ramos, director de «La Retobada», la única murga en Salto que se presentará en 2025.

¿Cómo te sientes con respecto al hecho de que La Retobada sea la única murga en Salto este año?

«La verdad es que es un poco triste, porque no esperábamos estar solos en el concurso. Es una situación que nos toca vivir, pero confiamos en representar al género de la mejor manera posible y seguir adelante.»

¿Cómo nació la idea de formar La Retobada?

«La idea surgió entre amigos de toda la vida. Ya desde hace tiempo queríamos salir juntos, y este año se dio la oportunidad de formar la murga. El 13 de mayo de 2024 fue cuando oficialmente nos reunimos para darle forma al proyecto.»

¿Los integrantes de La Retobada tienen experiencia previa en otras murgas?

«Sí, la mayoría de nosotros ya hemos formado parte de otras murgas. Hay gente con mucha experiencia, como los integrantes de Punto y Coma, Murga Che, y La Nueva. Fue un encuentro de muchas influencias y estilos, y todos nos conocemos bien. En mi caso, yo vengo de Cortita y al Pié y La Remontada, y el año pasado estuve con Salto La Ficha.»

¿Cómo surgió el nombre de la murga?

«El nombre de La Retobada tiene que ver con esa necesidad de resistir a las dificultades actuales y seguir adelante, sin dejar que el género se apague. No fue algo premeditado, sino más bien una manera de retarse a sí mismos en un contexto complicado.»

¿Cómo se presentan para el debut en 2025?

«Mañana, a partir de las 21:00 hrs, estaremos en Paysandú para nuestro debut, junto con otras 14 murgas que han pasado las pruebas de emisión. El sábado, además, participaremos del regional de murgas en el Parque Harriague, con entrada libre y gratuita. Habrá servicio de cantina, así que invitamos a toda la gente de Salto a acompañarnos, no solo a nosotros, sino también a las murgas de otros departamentos como Paysandú, Mercedes y Tacuarembó. Esperamos que sea una noche increíble para todos.»

¿Cómo vienen con los ensayos?

«Estamos a full con los ensayos. Hace unos días terminamos de armar todo el repertorio y ahora estamos puliendo algunos detalles para llegar lo mejor posible al debut.»

¿Quién se encarga de la letra en La Retobada?

«El letrista principal es Damián Lanzieri, pero yo también estoy involucrado en la creación del repertorio. Juntos armamos lo que será la propuesta de este año.»

¿De qué trata el repertorio de La Retobada?

«El repertorio lleva por nombre ‘Procrastinar’, y se basa en la idea de dejar todo para después, de postergar las cosas. Vamos a explorar cómo, a veces, nos encontramos corriendo contra el tiempo, intentando cumplir con las expectativas que hemos ido aplazando por diversas razones.»

La despedida de cada murga tiene un mensaje especial. ¿A qué le dedican La Retobada su despedida?

«Nuestra despedida está dedicada al barrio, a la gente y a los vecinos que siempre nos apoyan. Queremos dejar un mensaje muy bonito que resalte la importancia de la comunidad.»

¿Quién será la voz principal en esa despedida?

«La voz principal será Andrés Benítez, uno de nuestros más destacados. También estarán Walter Silva y Fernando Ávalos. Además, vamos a compartir un mensaje especial a mitad del repertorio, dedicado a todas las murgas: a las que estuvieron antes y a las que hoy no están.»

Julio, ¿Qué significa para ti el carnaval? ¿Qué sientes al salir en carnaval?

«El carnaval es una de las experiencias más lindas que me ha tocado vivir. Vengo de una familia que ha estado siempre vinculada al carnaval. Mi hermano salía en La Nueva, mi madre en Tunguelé, y mi otro hermano también. Desde que era niño, el carnaval ha sido una tradición en mi vida, y creo que esa conexión familiar es lo que me permitió hoy estar haciendo lo que más me gusta.»