Entre el reglamento y la red

¿El fin del fútbol formativo?

El inicio de un nuevo torneo debería ser siempre una fiesta, especialmente en las categorías sub 16 y sub 18. Son las edades donde el jugador está terminando de pulir su identidad en la cancha, y donde el error –tanto técnico como reglamentario– debería ser parte del aprendizaje. Sin embargo, cuando el «imperio de los reclamos» se instala, el fútbol deja de ser un deporte para convertirse en un juego de escritorio.

Cuando los dirigentes y cuerpos técnicos priorizan el triunfo en el tribunal sobre el resultado en el campo, envían un mensaje devastador a los jugadores adolescentes: que el fin justifica cualquier medio.

Los errores de los árbitros o de los delegados son parte de la dinámica. Al judicializar cada detalle, se mata la capacidad de resiliencia del jugador. ¿Cómo aprenderán a superar una adversidad si el club les enseña que, ante la dificultad, lo primero es buscar una falla administrativa en el rival?

El deporte formativo debería atraer por la alegría del juego, no por la tensión de una escribanía o una sesión de tribunal. La cultura del reclamo es difícil de erradicar porque, a menudo, es el refugio de quienes temen perder. En la edición 2025 del Consejo Único Juvenil, récord de denuncias.

De lo que no hay dudas: si los clubes, desde sus comisiones directivas, bajan la línea de que el objetivo es preparar jugadores para primera división (o para la vida), la presión por «ganar a cualquier costo» disminuye. El fútbol salteño necesita recuperar la esencia. Ganar en los tribunales puede sumar puntos en la tabla, pero resta prestigio a la institución y roba años de vida útil al deportista.

Cambiar esto no requiere una reforma de los estatutos, sino una reforma de mentalidad. Resta saber si alguna voluntad se encamina en esa dirección, o simplemente no. Fatalmente no.

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El Consejo Técnico de OFI en Salto: La clave del aprendizaje

«Los que están en la foto, son todos árbitros de ASDAF», al decir del Instructor Federico Margall a EL PUEBLO. Sucede que fue un fin de semana especial el que pasó, desde el momento que en la UDELAR se realizó la jornada de acentuación de aprendizaje, impulsada por el Consejo Técnico de la Organización del Fútbol del Interior. Desde el aporte informativo de Federico Margall, se trató «de una charla informativa y aprendizaje. La puesta a punto de determinadas jugadas y análisis sobre las mismas. Ingresamos en un terreno de evaluación, de preguntas. Sobre determinadas situaciones de juego, los integrantes del Consejo Técnico fueron exponiendo y analizando». Para remarcar, la asistencia de árbitros de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Salto, Liga de las Colonias Agrarias. El desarrollo de este capítulo aludido (enseñanza, conceptos, esclarecimientos, etc), se constituye en el paso previo a la jornada que se celebrará en Paysandú en el mes que viene, con el doble foco de pruebas físicas y teóricas. Desde el aporte de Federico Margall, un aspecto no menor: la prueba física tendrá carácter eliminatorio. El vicepresidente de la Organización del Fútbol del Interior, Walter Hugo Martínez, procedió a tributar la bienvenida a quienes fueron participantes de la instancia. A Federico Margall, se sumó Ruben Ricardo Boschetti, también en calidad de Instructor.

La sexta que se termina: Danubio y Liverpool, los dos que esperan en casa

Con dos partidos, uno en la tarde y el restante en la noche, para complementarse hoy lunes, la sexta fecha del Campeonato Apertura. Danubio y Liverpool serán locales. La secuencia de hoy marca la vuelta de Juventud de Las Piedras, después de la derrota y eliminación en Copa Libertadores, pero quedándose con una plaza en la próxima edición de la Copa Sudamericana. Lo de esta jornada, pasa por este detalle.

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Danubio-Juventud

Estadio Jardines del Hipódromo. Hora: 17:00.

Juez: Andrés Matonte. Asistentes: Horacio Ferreiro y Alberto Píriz.

Cuarto árbitro: Santiago Motta. VAR: Andrés Cunha y Diego Dunajec.

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Liverpool-MC Torque

Parque Viera. Hora: 20:00.

Juez: Mathías De Armas. Asistentes: Carlos Barreiro y Franco Mieres.

Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez. VAR: Antonio García y Federico Piccardo.

La guerra de la pelota: ¡Estos muchachos no se ponen de acuerdo!

El esperado cruce entre el campeón de Europa (España) y el de Sudamérica (Argentina) podría quedarse sin capítulo esta vez. Las negociaciones entre UEFA y CONMEBOL no avanzan y todo indica que la próxima edición de la Finalísima podría suspenderse. El principal conflicto gira en torno a la sede del partido. España insiste en disputar el encuentro en el Santiago Bernabéu, mientras que Argentina mantiene firme su postura: el duelo debería jugarse en terreno neutral para preservar el equilibrio competitivo. La Finalisima había recuperado un valor simbólico enorme tras el cruce de campeones continentales en los últimos años, convirtiéndose en un evento que conecta dos tradiciones futbolísticas históricas. Si finalmente no se disputa, el fútbol mundial perderá algo más que un partido: perderá un escenario único donde Europa y Sudamérica vuelven a medir sus leyendas.

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