…Entonces, presidente

«Esta selección nos obliga a ser optimistas; yo lo soy»

-La derrota en casa. La derrota no querida. Claramente, ¿quién pretende una caída de local en un mano a mano definitivo? La noche en que Maldonado resolvió desde el punto penal. El 1 a 0 fernandino y ahora con la mira puesta en ese desquite que llegará. Creer o no creer. Esa es la cuestión. El presidente de la Liga, con EL PUEBLO, abre la ventana de la ilusión. Porque en definitiva es la ilusión que va pidiendo permiso y se propone entrar. Causa válida. O pretensión asociada al destino.

¿Pero cuál es el destino? ¿Cuál es el fin de la nueva historia? Fuego de la incertidumbre también.

«SE EL COMPROMISO QUE TIENEN»

- espacio publicitario -

«Está bien. Se perdió un partido. Pudimos ser parte de otro resultado. Pero creo que en esto del fútbol después de un contraste o de una actuación que no fue rentable, de lo que se trata es de levantar cabeza y saber que es lo posible. Cuando se enfrentó a Río Negro, se sabía que no iría a resultar un rival accesible ni mucho menos. Nadie lo es. Tampoco lo fue Río Negro y el hecho es que Salto avanzó. Lo que digo es que esta selección nos obliga a ser optimistas; yo lo soy. Después de todo, si llegamos a la definición de campeonato, es porque algo o mucho de bueno se alcanzó. ¿O no es así?. Entonces digo que, como presidente de la Liga, creo en el Cuerpo Técnico y creo en los jugadores. Y estoy convencido que nadie se guardará nada, porque la chance de ser campeón por cuarta vez en la historia, está ahí. Al paso del tiempo he conocido a la mayoría de estos jugadores, más allá de lo que entregan en la cancha y sé el compromiso que tienen. En todo este tiempo hablé de sentido de pertenencia y lo sigo sosteniendo. Si esto que digo en EL PUEBLO alimenta la certeza de que ellos son capaces, solo hay que aguardar la respuesta. Es un gol de diferencia, ¿de acuerdo?, estamos a un solo gol y después vemos. Pero que iremos con la mejor actitud, iremos y que la cuota de confianza en ellos la seguimos teniendo, no hay dudas. Para ser optimista no hay de medias tintas. Sé es optimista, o no se es. Y por esta selección, por este grupo, lo sigo siendo».

Desde el Presidente de la Liga, Luis Alberto Arreseigor. El pensamiento que tiene simiente y razón. Después de todo, es solo un gol de diferencia. Tan solo un gol. Tan solo.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

Bouvier, el árbitro de la segunda final

El próximo sábado 18 de abril, a la hora 20:00, se disputará en la cancha del Club San Carlos la segunda final entre Maldonado y Salto, de la 22° Copa del Interior de Selecciones. Si Maldonado gana o empata será el nuevo monarca en categoría de mayores. Si vence Salto por un gol de diferencia habrá alargue de 30 minutos y si prosigue la igualdad se definirá mediante la ejecución de remates desde el tiro penal. Si Salto gana por más de un gol de diferencia serán los campeones. En el Dickinson, la hora de Maldonado por mínima ventaja

En tanto el Consejo Técnico de la Organización del Fútbol del Interior, designó a Cristian Bouvier como árbitro central del partido, y tendrá como primer asistente a Gastón Meza y como segunda asistente a Valentina Pereyra, terna de Federación Colonia. El Cuarto Árbitro será Marcos Beltrán de la Liga Regional de Ecilda Paullier y el 5to árbitro (FVS) Jean Franco Sosa de Federación Colonia.

🏆 22ª Copa del Interior de Selecciones

Categoría Mayores – 2ª Final (vuelta)

📅 Sábado 18 de abril

Hora Partido Estadio Árbitros 4º Árbitro FVS 20:00 Maldonado vs Salto Estadio Club San Carlos Cristian Bouvier, Gastón Meza y Valentina Pereyra Marcos Beltrán (Ecilda Paullier) Jean Franco Sosa

📊 Antecedente

Partido de ida Resultado Maldonado vs Salto 1 – 0

Liga Salteña y la acción se abre cancha: Cuando el básquetbol llega desde el abajo

🏀 Formativas 2026 – Programación

📅 Viernes 17 de abril

🟡 Categoría U11

Hora Partidos 18:30 Círculo vs Universitario 18:30 Juventus vs Nacional

🟠 Categoría U12

Hora Partidos 19:30 Círculo vs Universitario 19:30 Juventus vs Nacional

🔴 Categoría U18

Hora Partidos 21:00 Círculo vs Universitario 21:00 Juventus vs Nacional

📅 Sábado 18 de abril

Primera fecha

🔵 Categoría U14

Hora Partidos 17:00 Círculo vs Universitario 17:00 Juventus vs Nacional

🟣 Categoría U16

Hora Partidos 18:30 Círculo vs Universitario 18:30 Juventus vs Nacional

⚫ Categoría U22

Hora Partidos 20:00 Círculo vs Universitario 20:00 Juventus vs Nacional

Femenino; Vengan: es la 2ªfecha del Apertura

Para hoy miércoles y mañana jueves fue pactada la segunda fecha del Torneo Apertura a nivel del Fútbol Femenino.

De acuerdo a la programación revelada por la Liga Salteña, este tiempo se viene.

🗓️ Programación y ternas arbitrales

📅 Miércoles 15 de abril

Hora Partido Escenario Árbitro Asistentes 20:45 Ceibal vs Fénix Parque Rufino Araújo Alfredo Hernández Lorena Macchiavello, José Luis Ramallo 20:45 Universitario vs Ferro Carril Parque Tomás Green Robert Aguirre Cristian Massaroni, John Ascencio

📅 Jueves 16 de abril

Hora Partido Escenario Árbitro Asistentes 21:00 Nacional vs Peñarol Parque Nacional Marcos Reboiras Javier Godoy, Andreina Amaro

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/tvf1