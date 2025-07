Enrique Martínez Larrechea en Salto: “La educación debe hacer la diferencia”

- espacio publicitario -

Durante una jornada académica desarrollada en Salto, el especialista en educación reflexionó sobre los retos del sistema educativo uruguayo, el rol de la inteligencia artificial y la necesidad de una formación docente de calidad.

Enrique Martínez Larrechea participó de una jornada académica en Salto, donde analizó los desafíos actuales del sistema educativo uruguayo y los cambios necesarios para mejorar la calidad e inclusión.

En el marco de una clase de la Maestría en Educación del Instituto Universitario Sudamericano (IUS),en conjunto con el Centro Cultural Academias Previale desarrollada en nuestro departamento , el docente y especialista Enrique Martínez Larrechea compartió una serie de reflexiones sobre el presente y futuro de la educación en Uruguay y la región. La jornada reunió a educadores de distintos departamentos del litoral norte —Salto, Paysandú, Artigas— y se complementó por la tarde con una mesa redonda titulada “Nuevos escenarios contemporaneos en educación ”.

Martínez Larrechea comenzó destacando el profundo cambio que ha atravesado el ecosistema educativo en las últimas décadas: “Estamos en un momento en que la educación está desafiada porque ha cambiado la sociedad, han cambiado los sujetos de la educación y, sobre todo, han cambiado los circuitos de producción del conocimiento”. A diferencia de décadas pasadas, donde la escuela era la principal fuente de saber, hoy se enfrenta a una multiplicidad de estímulos e influencias externas que condicionan el aprendizaje.

Escuelas Inteligentes

Uno de los aspectos que más preocupa al especialista es la creciente segmentación social que afecta al sistema: “Ese determinismo social, ese hecho de que la característica social de un territorio marque lo que van a aprender los chicos, no es algo deseable. Nos revelamos contra eso, porque creemos que la educación puede y debe hacer la diferencia. Pero para lograrlo se necesitan escuelas inteligentes, capaces de organizar los aprendizajes, con equipos de dirección fortalecidos y educadores con formación de posgrado”.

En este sentido, subrayó el rol clave de la formación docente de calidad como eje de transformación estructural. A modo de ejemplo, citó el modelo finlandés no como una receta a imitar, sino como una fuente de inspiración. “Finlandia era un país pobre, cubierto de hielo gran parte del año, que logró su independencia en el siglo XX, y sin embargo decidió apostar a una formación docente de excelencia. Hoy, el maestro finlandés es respetado como un médico o un arquitecto, con buena retribución y prestigio social. Esa revalorización de la profesión docente fue el corazón de su reforma educativa”.

Desafíos tecnologicos

La discusión también giró hacia los desafíos tecnológicos que enfrenta la educación contemporánea, especialmente en relación con la inteligencia artificial. “Tenemos que saber pararnos frente a la inteligencia artificial para usarla mejor. La máquina no va a resolver las cosas por sí sola, no funciona si no le das buenas instrucciones. Hay que hacerle preguntas competentes, lógicas, profundas, y después volver a refinar, volver a conversar con la máquina. Es una herramienta, no un atajo para salvar un examen”, explicó.

Sin embargo, advirtió que Uruguay, si bien cuenta con una rica tradición educativa, no siempre ha sabido acompañar el ritmo del cambio global. “Somos un poco víctimas de nuestro propio éxito. Tuvimos un sistema educativo muy bueno, muy integrado, pero el mundo cambió muy rápido y nosotros tenemos asignaturas pendientes”, afirmó y apuntó como urgente la necesidad de articular mejor los distintos niveles del sistema. “Es el mismo niño que pasa de primaria a secundaria. No puede ser que encontremos chicos prácticamente analfabetos que han pasado por varias instancias del sistema”.

Consultado sobre la integración regional, Martínez Larrechea destacó que Uruguay no está aislado, especialmente en lo universitario, y valoró los acuerdos educativos del MERCOSUR que permiten el reconocimiento automático de estudios. “No somos un gueto. Tenemos vínculos transfronterizos importantes, como Salto-Concordia o Rivera-Livramento, y también una sociedad que recibe inmigrantes de muchos países latinoamericanos. Pero en educación básica, todavía falta trabajar más en red con otras instituciones de la región”.

En referencia a las tensiones entre actores del sistema educativo, como sindicatos y autoridades, el expositor fue enfático en la necesidad de diálogo. “Los sindicatos tienen un rol muy legítimo, que es velar por las condiciones laborales. Pero la educación es mucho más que eso. Son políticas públicas que deben enfocarse en el aprendizaje. Hoy entran diez niños a la escuela, pero sólo cinco egresan de la educación media. Tenemos que lograr que salgan ocho o nueve, como en Chile o Alemania”.

La jornada concluyó con un llamado claro a la acción. “Lo que necesitamos es profundizar para qué queremos los cambios. Los queremos para el conocimiento, para que nuestros chicos aprendan, para que puedan tener un futuro mejor. Y sin una formación docente de alta calidad, eso no se puede lograr”.