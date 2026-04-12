Encuentro inclusivo de básquetbol en Paysandú

Paysandú fue sede del primer encuentro de básquet inclusivo con equipos de Uruguay y Argentina, impulsando la integración y el desarrollo de esta disciplina.

Se desarrolló en Paysandú en el Estadio 8 de Junio el Primer Encuentro Internacional de Básquetbol Inclusivo con presencia de 4 equipos de Uruguay y Argentina con gran convocatoria y un puntapié inicial para que esté la disciplina inclusiva en dicha ciudad.

Con presencia de Club Zaninetti de Concepción del Uruguay, “Los Tigres” de Capilla del Señor, Provincia de Buenos Aires. Argentina y los dos grupos uruguayos llamados “ATR Básquet” de Montevideo y “Street Básquet” de Libertad, San José.

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Presencia de Pablo Lanasa, Director Deportivo de la Liga de Básquetbol de Paysandú, Guillermo Arias, Director de Deportes de la Intendencia Departamental de Paysandú y demás entrenadores, entidades y jugadores, se llevó a cabo este gran encuentro de básquetbol inclusivo, que se desarrolló desde el mediodía hasta las 18 horas del día de ayer, con buen marco de público y familiares que asistieron a este gran evento para chicos y chicas con síndrome de down.

Diario El Pueblo accedió a la palabra del entrenador organizador del equipo capitalino, Alejandro Pardo que expresó: “Nosotros somos un grupo que venimos trabajando hace años con el básquet inclusivo, con chicos con discapacidad intelectual, síndrome de down, asperger y otras discapacidades. El año pasado visitamos Argentina, estuvimos jugando en Villaguay, Entre Ríos y participamos en un encuentro con la selección argentina, tri-21 que es síndrome de down”.

Pardo añadió: “Este año organizamos el encuentro nosotros para recibirlos, hicimos la revancha, como quien dice, de aquel partido que disputamos el año pasado y recibimos a estos equipos. También después se sumó la selección down de Paysandú, la verdad salió muy lindo el encuentro, jugamos todo el día, muy buena participación, estamos súper satisfechos”.

Con respecto a dejar este deporte inclusivo en la ciudad vecina nos decía: “Conversando con las asociaciones de acá, tienen una reunión prevista para la semana que viene con la Intendencia para comenzar a hacer básquetbol acá y seguramente, si tenemos la posibilidad de hacerlo el año que viene, estaría genial repetirlo, ya van tan integrados como un equipo más.

Por último, Alejandro resaltó: “Hay selección uruguaya y argentina del Tri 21. Obviamente que es el Tri 21, es totalmente diferente a Olimpíadas Especiales, pero todo tiene que ver con todo. Hemos recibimos invitaciones para participar de otros encuentros en Argentina también, en la ciudad de Salta, y hasta en Chile. Ya dos años seguidos nos viene haciendo la invitación México, pero por temas económicos realmente no pudimos asistir. Pero es un encuentro que está muy lindo, muy bien organizado”.

Desde ya, desde nuestro medio, la gente invitada en nuestra ciudad a formar de a poco parte de esto también, ya que, si Paysandú pudo, sería una gran idea para asociaciones similares hacer esto en Salto, ya que niños, adolescentes y adultos formen parte de esta inclusión que tiene gran porvenir a futuro, veremos si se da o no, por lo pronto “La Heroica” lo hizo y ya está en camino de seguir la senda de la inclusión a partir de este gran evento deportivo.

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