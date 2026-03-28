En Salto el MGAP ajusta controles sanitarios, refuerza plan contra la garrapata y prepara campaña de aftosa

MGAP intensifica controles por garrapata, ajusta vacunación aftosa y avanza en trazabilidad y gestión digital del ganado.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) avanza en una serie de medidas clave en materia sanitaria y de gestión productiva, con énfasis en el control de la garrapata, la próxima campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y el fortalecimiento de los controles en el movimiento de ganado.

Así lo señaló el director departamental del MGAP en Salto, Ing. Andrés Treglia, quien destacó que uno de los puntos centrales en el corto plazo será la instrumentación de mayores exigencias en la documentación sanitaria.

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En ese sentido, adelantó que la planilla de control sanitario será un requisito imprescindible para acceder a la vacuna contra la aftosa en la próxima campaña, prevista para mayo. “Es un aspecto que se va a exigir como corresponde, en línea con el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata”, afirmó.

La campaña de vacunación, que habitualmente se desarrolla antes, tuvo un leve corrimiento este año debido a las condiciones climáticas y a la situación de emergencia agropecuaria registrada en varias zonas del país. Actualmente, se trabaja en la planificación junto a la Comisión Departamental de Salud Animal (CODESA), incluyendo posibles ajustes en los puntos de distribución.

🐄 Garrapata: más controles y presencia en el territorio

En relación al combate contra la garrapata, Treglia subrayó el intenso trabajo que viene desarrollando la División de Sanidad Animal en el departamento.

“El equipo está muy activo. En los últimos años se duplicó el número de veterinarios, pero aun así la demanda de trabajo es muy alta en todo el territorio”, explicó.

Además de los controles, el MGAP viene impulsando instancias de capacitación dirigidas a productores, abordando aspectos como el manejo sanitario, el uso adecuado de productos y la prevención de residuos en carne.

En esta línea, el jerarca anunció que se prevé para el mes de abril la realización de nuevas jornadas específicas sobre residuos veterinarios, un tema cada vez más relevante en el acceso a mercados y en la calidad de la producción.

💻 Avances en trazabilidad y gestión digital

Otro de los ejes en los que trabaja el ministerio es la modernización de los sistemas de gestión, particularmente en lo que refiere al despacho de ganado.

Treglia indicó que se continúa avanzando en la implementación de herramientas digitales, lo que permitirá mejorar los controles, la trazabilidad y la eficiencia en los movimientos de hacienda.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca fortalecer la sanidad animal, mejorar la competitividad del sector y asegurar el cumplimiento de los estándares exigidos tanto a nivel interno como en los mercados internacionales.

🌱 Seguros granjeros, una herramienta en crecimiento

Si bien no fue el eje central, el MGAP también impulsa la difusión de herramientas de cobertura para el sector granjero, en un contexto de mayor exposición a eventos climáticos adversos.

En ese marco, se vienen promoviendo instancias informativas para acercar a los productores a los seguros disponibles y a los subsidios existentes, con el objetivo de ampliar su adopción y mejorar la resiliencia del sistema productivo.

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