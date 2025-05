En los últimos meses ha aumentado entre un 300 a 400% las denuncias por estafas informáticas en Salto

- espacio publicitario -

El pasado viernes y sábado se realizó en nuestra ciudad con total éxito el 5° Congreso Internacional de Derecho Informático organizado por el Instituto de Derecho Informático y la cátedra de Salto de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Uno de los organizadores fue el docente Gabriel Cartagena, a quien recurrió EL PUEBLO para consultarlo sobre la proliferación de estafas informáticas que ha ocurrido últimamente en Salto con algunas recomendaciones para no caer en cuentos del tío.

– Uno de los ítems de este congreso internacional tenía que ver con delitos informáticos. Hemos estado viendo que con total impunidad están apareciendo en las redes sociales una publicidad de instituciones públicas incentivando a invertir su dinero lo que hace pensar que se trata de una modalidad de estafa. ¿Cómo es posible que haya tanta impunidad como para que florezcan en las redes sociales este tipo de estafas?

– Primero, decirte que esto está regulado a partir de agosto del año pasado en el artículo 347 bis del Código Penal, donde se considera autor de fraude informático quien mediante engaño obtenga un beneficio económico para sí o para un tercero utilizando un sistema informático. Y acá vienen algunas aclaraciones. ¿Por qué florecen? ¿Por qué aparecen mucho? Porque el uso de las redes sociales, el uso del sistema informático permite que esto aflore, permite que mucha gente vea páginas del Estado, de organismos públicos y es la forma que ellos tienen de captar, porque en 24 horas, con publicidades que son de uno, dos y tres millones de usuarios, en algunos de esos usuarios pescan la información y hacen este fraude. Hoy está penado por la ley 20.327 en el Código Penal.

Desde el punto de vista técnico, tenemos ítems que se repiten y que siempre los repito para no entrar. En la página web hay que tener el control de que tenga la letra S, que quiere decir que es una página segura. Y mirar bien el nombre cuando uno entra a UTE, OSE, ANTEL, por ejemplo, para nombrar algunos de los organismos públicos, que tengan el HttpS, dos puntos y la información. Es un poco la base para nosotros tener más seguridad.

Después lo otro, no entrar a los links que nos comparten a través de esas páginas en redes sociales, a los efectos de no ingresar desde la red social a la página del organismo o del banco o de la entidad que nos quieran decir, porque a través de ese link se comete otro delito que no es el fraude, es lo que se llama el phishing, la pesca o recolección de datos. De ahí es donde nos pueden pescar la información retenida en los celulares, ya sea de WhatsApp, de redes sociales, de cuentas bancarias, todo lo que son claves que tengamos en nuestro celular, nos ingresan a través de WhatsApp o a través de la red social que tengamos abierta en ese celular, ingresan a nuestro teléfono y captan la contraseña de Google o la de Gmail con la cual tenemos habilitado el teléfono. Y a partir de ahí es lo que provoca que nos saquen toda la información. Ahí viene otro delito como la suplantación de identidad, que tiene que ver con el bhishing, que es cuando nos captan la imagen de celular de WhatsApp pensando que es fulano de tal, y en realidad cuando uno ingresa al número, es de África, Ecuador, Egipto o de cualquier otro lado, que con eso nos están captando la información.

– Esta semana un salteño habría girado a Egipto 3000 dólares porque le habían informado que había obtenido una herencia e ingenuamente cayó en el fraude.

– Desde agosto o setiembre del año pasado, en Salto tenemos un aumento abismal de las denuncias, en el sentido que te estaría hablando de un 300 o 400% de aumento. El tema es que muchas veces eso no se mide por la magnitud del daño que se ocasiona, porque no solo estamos hablando de mucho dinero, sino que muchas veces afecta inclusive desde el punto de vista psicológico, porque una persona mayor que, por ejemplo, tiene sus ahorros y un día queda sin nada, por más que hoy tenemos la chance de reclamar, ya sea en la vía penal, porque tenemos cobertura legal, la ley 20.327, por lo que podemos iniciar el reclamo civil. Estamos hablando que un reclamo de estos puede llevar varios años y sin saber todavía si la persona que cometió el ilícito tiene los fondos para hacer frente a la reparación civil. Entonces es muy compleja la situación.

– Bien, como recomendación, lo primero es dudar y consultar a un especialista.

– A ver, los tips más importantes son no ingresar a páginas que no tengan la S de segura, https. No ingresar a links que no conocemos, no ingresar en llamadas o videollamadas que nos hagan de números desconocidos que no tengan la característica de Uruguay, bloquear esos números, no ingresar a preguntarle quién sos, qué querés, sino que directamente bloquear cuando sean números extranjeros. Cuando se hace el service de nuestros celulares, que puede hacerse en casas de Salto, nos pueden poner un cortafuegos de programas antivirus, a los efectos de tratar de tener, como antes teníamos el control de nuestra computadora, hoy el celular tenemos que tener de la misma forma, con programas adecuados que nos brinden protección de seguridad. Tiene un costo, evidentemente, pero a veces el costo es mínimo para lo que puede ser un daño que nos pueden ocasionar a través de este tipo de delitos.