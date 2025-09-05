En la tabla general de los juveniles «A»Ferro Carril: el que los domina

- espacio publicitario -

📊 Tabla General Juveniles «A»

Equipo Puntos Ferro Carril 70 Nacional 58 Progreso 11

El Consejo Único Juvenil reapareció en materia de campeonatos, luego de la suspensión decretada y a partir de la medida de los árbitros de no controlar partidos, por los hechos que son de pública notoriedad. De lo que no va quedando dudas, es el predominio que surge de Ferro Carril a nivel de la tabla general. Si de los equipos de la franja se trata, un total de 70 puntos acumulados, frente a los 58 de Nacional que observa la segunda posición. En el polo opuesto de la tabla de posiciones surge Progreso con solamente 11 unidades contabilizadas. A la tabla oficial hay que tenerla en cuenta. Los 10 equipos en la suma y con estos registros.

👕 Fabio Rondán: con la Nro 10 en la franja



- espacio publicitario -

Para Fabio Andrés Rondán, llegó el final de la espera. Soportó la sanción de dos años impuesta por el Tribunal de Penas y ahora es tiempo del retorno. Ya no más en Ceibal (fue Campeón Salteño en el 2022), y para sumarse al plantel de Ferro Carril, que orientan Emilio Silva, Luis Alberto «Pato» Avellanal y el «Profe» Matías Pîñeiro. El hecho es que si la cuarta fecha se hubiese jugado el pasado domingo, Fabio debutaba en Ferro Carril. Pero no pasa del fin de semana que viene, porque todo apunta a que sea titular cuando su equipo enfrente a Gladiador en el juego de fondo del Parque Dickinson.

De los suspensos: ¿qué número de camiseta para Fabio Andrés Rondán?. Por ahora el número 10, hasta que no se produzca el retorno de Nahuel Machado. El 10 es el número predilecto de Fabio. Fue su sello en Ceibal e incluso en tiempos de la selección. Pero en Ferro es concreto que cada jugador suele tener asignado su número. Y el 10 es de Nahuel, aunque se haya aceptado que para jugar por primera vez en la franja, esa camiseta cambie de dueño transitoriamente.

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -

🌍 La nueva hora de Salto con Lavalleja enfrente

Para la selección salteña en categoría de Sub 15, será el de mañana sábado, juego pendiente por la zona del Campeonato del Interior que comparte junto a Paysandú, Young y Pueblo Lavalleja. El partido de la próxima jornada se jugará en el Parque Dickinson, desde la hora 15.30′, con terna de la Liga de Fútbol de Young. El árbitro central será William Osvaldo Oliver, con Matías Joaquín Baez y José Luis Ferreira como asistentes.

Por la misma sexta y última fecha, el juego de Young y Paysandú a las 15.15′, en este caso terna de la Liga de Fútbol de Dolores: Aquiles Martín Dall Oglio, José Luis Moyano y Cristian Indaburo, disputándose en el estadio Juan Antonio Lavalleja de Young.

El elocuente favoritismo de Salto, que de vencer, alcanzará su sexta imposición consecutiva.

📅 La ineludible cita

📅 10 de octubre con Garay, Ortiz y Gerardo Pelusso



La confirmación está planteada. Será el viernes 10 de octubre a la hora 19.30′ cuando tres Directores Técnicos arriben a Salto y desde esa hora planteen enfoques sobre fútbol en sus distintas áreas. La iniciativa que se genera desde ASEF (Asociación Salteña de Entrenadores de Fútbol), es natural que genere una expectativa sin bloqueos a la luz de la trayectoria de los tres, tanto como ex futbolistas y ahora en función de entrenadores.

De acuerdo al apunte transmitido a EL PUEBLO, la velada se desarrollará en los salones del Instituto de Alta Especialización (IAE) y se cobrará una entrada de 200 pesos. Tras ello, el desarrollo de una cena a resolverse el lugar, que implicará el pago de 500 pesos. La ocasión será manifiesta y útil, para acentuar conocimientos sobre fútbol, establecer ida y vuelta con los tres panelistas y que más de una duda se transforme en pautas de esclarecimiento, aunque es concreto que en fútbol las verdades no son absolutas.