En la Escuelita de Racing: El molde Chambian

La gesta de Racing Club de Montevideo en este Torneo Apertura 2026 no es solo una estadística, es un hito histórico: por primera vez en su historia, «La Escuelita» se ha consagrado campeona de un torneo de Primera División en Uruguay.

Bajo la conducción táctica de Cristian Chambián, el equipo de Sayago ha firmado una campaña que ya se estudia como un modelo de resiliencia y efectividad.

La historia de este Racing campeón comenzó con un tropiezo que nadie presagiaba como el preludio de la gloria. Tras caer 4-2 ante Deportivo Maldonado en la primera fecha, el equipo parecía destinado a una campaña de transición. Sin embargo, ese fue el último rastro de vulnerabilidad.

Cristian Chambián, un técnico de apenas 35 años que asumió con el rótulo de «interino» para luego ganarse

el puesto con creces, logró algo inusual en el fútbol moderno: convencer a un plantel de que el orden táctico y la agresividad en la recuperación eran las llaves del éxito. Su sistema preferido, un 3-4-3 elástico, permitió a Racing ser compacto para defender y vertical para lastimar.

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LOS NÚMEROS DE LA ESCUELITA

Puntos en 13 fechas: 30 puntos |

Racha reciente: 29 de los últimos 33 puntos disputados |

Balance de resultados: 9 victorias, 3 empates, 1 derrota |

Invicto actual: 12 partidos sin conocer la derrota |

Arquero / Defensa: 5 vallas invictas durante el torneo |



EL ORDEN Y EL VÉRTIGO

La influencia de Chambián se notó especialmente en los «partidos grandes». El triunfo ante Peñarol en el Campeón del Siglo fue la prueba de fuego donde Racing demostró que no sólo ganaba, sino que sometía tácticamente a sus rivales.

El equipo nunca se refugió cerca de su arco por miedo; presionó alto para forzar errores en la salida rival.



Al recuperar la pelota, la transición era eléctrica, buscando explotar los espacios.

En el domingo que pasó, fue Guillermo Cotugno, con un zapatazo épico ante Cerro Largo en Melo, quien selló el destino del campeonato el pasado 26 de abril, aprovechando el traspié de Peñarol ante Wanderers.

Este Apertura 2026 marca un antes y un después para el club de Sayago. Racing dejó de ser el equipo que «enseña a jugar» para convertirse en el equipo que aprende a ganar. Con 30 puntos en 13 jornadas, el equipo de Chambián ha demostrado que la planificación y la coherencia en el mensaje pueden romper cualquier hegemonía tradicional. Es Racing. Y es Chambián.

Desde ellas: El fútbol Femenino de la tercera fecha

Martes, miércoles y jueves. Tres días de disputa, para que se juegue la tercera fecha del Torneo Apertura en el Fútbol Femenino. De acuerdo a la programación revelada ayer desde la Liga Salteña de Fútbol, este detalle para tener en cuenta.

MARTES 28 DE ABRIL

Campo de juego: Peñarol. Hora 21. Terna: Alfredo Hernández, Pablo Almirón, Marcos Reboiras.

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL

Campo de juego: Fénix. Hora 20.30′- Fénix vs Universitario. Terna: Andrés Píriz, Mauricio Revuelta, Catalina Fernández.

JUEVES 30 DE ABRIL

Campo de juego: Parque Luis T. Merazzi. Hora 20.30′- Ferro Carril vs Nacional. Terna: José Luis Ramallo, Ricardo González, Andreina Amaro.

No pegan una: Nacional con un «Diente» de menos

Nicolás López, sufre un fuerte dolor muscular en posterior derecho. No participó del entrenamiento de ayer lunes y quedó descartado para integrar el plantel en el partido copero ante Universitario, del miércoles. En las próximas horas, al «Diente» se le realizará una ecografía para comprobar qué grado de lesión padece.

Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera y Camilo Cándido, recuperados y a la orden. Juan Cruz de los Santos, continúan presentando molestias físicas y es evaluado por la sanidad. La delegación, parte hoy martes a la tarde con destino a Lima.

Paris Saint Germain y Bayern Munich: Sin vueltas: ¡será colosal!

Será hoy martes 28 de abril. A la hora 16 de Uruguay. El Parque de los Príncipes será el escenario de uno de los duelos más vibrantes del fútbol europeo: el París Saint-Germain recibe al Bayern Múnich por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League.

El PSG, vigente campeón y actual líder de la Ligue 1, llega tras eliminar al Liverpool con un global de 4-0. Por su parte, el Bayern Múnich aterriza en París con la moral por las nubes tras una épica clasificación ante el Real Madrid (6-4 global) y una racha invicta que se extiende desde finales de enero.

Ida: Martes 28 de abril (París).

Vuelta: Miércoles 6 de mayo (Múnich).

El conjunto parisino viene de vencer 3-0 al Angers en su liga local, donde Luis Enrique pudo rotar algunas piezas.

La gran noticia es que, por primera vez en la temporada, el técnico asturiano contaría con su plantilla completa, incluyendo el regreso de Vitinha, quien ha sido fundamental este año (tercero en la última votación del Balón de Oro).

Su solidez defensiva en Champions (vienen de dos arcos en cero ante Liverpool).

El gigante bávaro, Bayern, es una máquina ofensiva. Viene de un festival de goles tras vencer 4-3 al Mainz el fin de semana. Harry Kane está en un estado de gracia absoluto, habiendo superado ya los 50 goles en la temporada y buscando anotar por sexto partido consecutivo en esta Champions.

El Bayern ha ganado sus últimos 5 enfrentamientos directos ante el PSG en Champions.

Para tener en cuenta: mañana miércoles, completan la primera tanda de semifinales, Atlético de Madrid de España y Arsenal de Inglaterra.

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