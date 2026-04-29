En la casa de ellos, los agrarios

«La Liga tiene que ir más allá de una pelota de fútbol»

Romina Da Rosa es la secretaria de la Liga de las Colonias Agrarias, Andrés Da Rosa es el nuevo presidente, en tanto se suman el vice presidente de OFI, Walter Hugo Martínez y el Director de Deportes del Gobierno de Salto, Dr. Marcelo García Da Rosa. El encuentro se produjo el lunes a la noche en la sede de la Liga.

Los anfitriones plantearon ideas, proyecciones, iniciativas, alentados por una misión consistente y abarcadora, que ambienta un mejor perfil de la Liga, desde lo social a lo deportivo.

«La Liga tiene que ir más allá de una pelota de fútbol y saber que podemos comprometernos en otras áreas, por ejemplo, la que está relacionada a la salud mental. Haber transmitido a Walter Martínez todos esos pensamientos, hace que OFI como organismo, también sepa de la propuesta que nos va marcando rumbos» Para el presidente de la Liga Agraria, ANDRÉS DA ROSA, ejercitar lo solidario, tiene validez saliente, como el tender puentes para que algunos clubes que se alejaron de la Agraria para no participar en sus torneos, tengan la posibilidad del retorno si las condiciones objetivas se plantean a favor.

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DESDE EL 26 DE JULIO

La nueva dirigencia de mando de la Liga de las Colonias Agrarias, va produciendo aspectos a favor de causas puntuales, mientras que el Campeonato oficial 2026 va siendo parte del horizonte.

De acuerdo a lo resuelto, la fecha pactada para el inicio será el 26 de julio. Algunos días antes con el lanzamiento, mientras que el sistema de disputa no variará sustancialmente en relación a pasadas ediciones. Mientras que en el plano deportivo también, la ilusión no falta en torno a Barrio Albisu y el objetivo de ser uno más en el Torneo del Interior de Clubes a nivel de la Divisional «B».

Gladiador ahora: «No hay porque dudar; el torneo de OFI jerarquiza»

Están tantos de los que se sumaron a la festiva instancia del domingo en cancha de Gladiador. Los homenajes que fueron puntuales a ex directivos, también a los juveniles del club, campeones del Interior en la categoría Sub 18 y de última, el juego amistoso ante Ferro Carril, acaso uno más en el período de adiestramiento que antecede a la presencia del equipo en la edición 2026 de la Copa de OFI en la Divisional «A».

Gladiador obtuvo ese derecho al figurar entre los mejores cuatro de la serie «B». En ese domingo que pasó, algunas de las incorporaciones que se mostraron, entre otros Jorge Echenausi y Luciano Araújo, entre los 11 de arranque. Variaciones puntuales en el segundo tiempo. Para la dirigencia de Gladiador, el pensamiento se ajusta en una dirección: «no hay porque dudar; el torneo de OFI jerarquiza. Que el nombre del club sea parte de la nómina en la «A», nos da visibilidad. Se habla desde ya de Gladiador, como uno de los equipos que debuta a partir del nuevo sistema. Demás está decir que para los jugadores más jóvenes, es una vidriera. El hecho de ser uno más, le hace bien al club. No puede decirse lo contrario».

¿En la cancha de River para jugar de local?

La duda está planteada en torno al escenario por el cual optará Gladiador, para afrontar sus partidos enmarcados en la primera fase del Campeonato del Interior. Desde la confesión del vicepresidente, César Abel Rumi a EL PUEBLO, no hay que descartar que finalmente los partidos se jueguen en el Parque Carlos Ambrosoni. La cancha de River Plate, es de las habilitadas por la Comisión de Field de la Organización del Fútbol del Interior. Cabe recordar que el año pasado, jugando en la «B» de OFI, River Plate fue local y de hecho uno de los partidos ante Gladiador. De principio se descartaría el Parque Juan José Vispo Mari. Gladiador enfrentará a Universitario de la Liga Salteña, Estudiantes de Tacuarembó y Uruguay de Bella Unión. En la primera fecha el equipo en manos de Jorge Ariel Noboa, enfrentará a Estudiantes de Tacuarembó y en la segunda como visitante a Uruguay. En la tercera con Universitario en el complejo del rojo.

«Este equipo era una selección»

El hincha de Salto Uruguay, no es como tantos, que solo se escudan en el resultado. final. Este hincha es de los que analiza, de los que vio fútbol por décadas y tiene a favor, la chance del paralelismo. Por eso, con EL PUEBLO para escuchar, él para sentenciar que «este equipo de Salto Uruguay era una selección».

Y lo apunta cuando va languideciendo el mes de abril, el mes en que los decanos nacieron a la vida. Solo resta avalar el apunte del hincha: este Salto Uruguay era una selección. Defendía bien, construía sabiamente y cuota de gol regalaba en todos los frentes posibles.

Este decano. Hay que evocarlo entonces. Parados: José María «Dulce» González (equipier), José Luis Tognascioli, Roberto Alvez, Julio «Yuyo» Da Silva, Pedro Quiñones, Enrique «Pirulo» Da Cunha (DT). Hincados: José María «Vela» Sánchez, Juan Antonio «Kolilo» Maidana, José Alberto «Moncho» León, Luis Alberto «Gringo» Cavani, Límber «Pato» Yaque y Ruben «Ruso» Melick.

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