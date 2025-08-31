En la ‘C» todos ponen. HURACÁN LE HACE MANDADOS A LA ILUSIÓN: 6-2

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/jrpn
La cuarta fecha de la primera rueda en la divisional C, ofrece condimentos para el apunte. Huracán fue letal y es puntero por diferencia de goles en relación a San Eugenio. Los dos suman 10 puntos, mientras Florida, Paso del Bote, Santa Rosa y Lazareto se apuntan con 7.
En la cartelera de los resultados, estos que pasaron: Santa Rosa 3 Barcelona 0, Albion 1 Lazareto 1, Huracán 6 Quinta Avenida-Treinta 2, Tigre 2 Club de Pesca 0, San Eugenio 3 Rodó 1 y Paso del Bote 2 Florida 2. En la próxima fecha, Huracán vs Club de Pesca, Florida vs San Eugenio, Lazareto vs Barcelona, Santa Rosa vs Albion, Quinta Avenida-Treinta vs Rodó y Tigre vs Paso del Bote.
