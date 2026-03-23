En Fútbol Masculino y en Fútbol Femenino también

Salto los saca a pasear: 3-1

La selección Sub 16 de San José Capital goleó a Colonia, en el estadio Casto Martínez Laguarda, venciendo por goleada 7 a 1. Por la Serie A, Salto derrotó a Young 3 a 1 y es líder con puntaje perfecto, seis en seis, en idéntica situación se encuentra Cerro Largo en la Serie E, también ganó los dos partidos que jugó, el sábado pasado uno a cero a Rivera y ayer en el estadio 16 de Noviembre, en condición de visitante 2 a 0 a San Gregorio de Polanco. Lo de Salto es concreto: no solo produce en el Fútbol Masculino, en el Femenino también. Solo hay que saber lo que pasó.

Campeonato – Fútbol Femenino

Series y posiciones

🔵 Serie A

Libre: Río Negro

📊 Resultado

Partido Resultado Young vs Salto 1 – 3

Goles:

Pía Rodríguez y Victorial Quiles (2) para Salto; Fiorella Gastelumendi para Young.

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📈 Tabla de posiciones

Equipo Puntos Salto 6 Río Negro 0 Young 0

🔶 Serie C

Libre: Federación de Colonia

📊 Resultado

Partido Resultado San José vs Colonia 7 – 1

Goles:

Martina García (2), Catalina Bonjour (3), Paulina Manisse y Agustina Díaz para San José; Angelina Beltrán para Colonia.

📈 Tabla de posiciones

Equipo Puntos San José 3 Colonia 3 Federación de Colonia 0

De Federico Valverde a Luciano Pereira: Para vos, «naranjero»….

La información recorrió el planeta, desde el momento que el uruguayo Luciano Pereira logró un debut soñado en la Professional Fighters League al imponerse por nocaut en el primer round en la velada disputada en Madrid. El salteño de 25 años confirmó su gran momento y dejó una actuación contundente que rápidamente generó repercusión.

«Con una definición explosiva, el “Toro” no solo se llevó la victoria, sino que también marcó un hito para el MMA uruguayo en una de las ligas más importantes del mundo. Su rendimiento reafirma el potencial que ya venía mostrando, con un récord sólido y múltiples triunfos por finalización temprana.

El resultado posiciona a Pereira como una de las grandes promesas del deporte a nivel regional, consolidando su llegada a la élite con una actuación que invita a ilusionarse. Uruguay celebra un nuevo logro internacional en las artes marciales mixtas».

Uno de los uruguayos que asistió al combate, fue FEDERICO VALVERDE, el notable crack de Real Madrid. Antes y después del pleito, Valverde, sumó su condición de hincha. ¿Cuál es el punto?: Valverde le obsequió al salteño una camiseta de Real Madrid. Para Luciano, un momento de regocijante plenitud. Las fotos remitidas a EL PUEBLO por María Luisa Nogueira, quien tendió su mano solidaria previo al viaje de Luciano y cuando las complejidades surgían por falta de recursos. A la distinguida salteña, valoración desde este diario. Cuestión de justicia.

La receta de un crack: Mauro Arambarri, el de Tropezón…

En una tarde donde el «bordalismo» se hizo sentir en el RCDE Stadium de Barcelona, el Getafe se llevó tres puntos de oro tras vencer al Espanyol por 2 a 1.

Pero más allá del resultado, la noticia es el protagonismo absoluto de Mauro Arambarri, quien una vez más demostró por qué es el alma del equipo madrileño. Mauro, el de Tropezón, en sus primeros tiempos en el fútbol…

El reloj marcaba tiempo de descuento en la primera mitad (45+7’). Tras un tiro de esquina servido por Luis Milla, el central Domingos Duarte logró peinar el balón en el primer palo. Fue allí donde apareció la figura del salteño: con esa lectura de juego que lo caracteriza, Arambarri se proyectó al segundo poste para conectar de zurda y mandarla a guardar.

Fue el 2-0 parcial (Duarte había abierto la cuenta a los 45+2’) y el sexto grito personal de Mauro en esta temporada 2025/26, consolidándose como el máximo artillero de su equipo pese a su rol de volante mixto.

Presencia Celeste en Cataluña

El partido no solo tuvo el brillo de Mauro. El Getafe de José Bordalás presentó una columna vertebral con marcado acento uruguayo:

– Mauro Arambarri: Jugó 83 minutos de altísimo nivel, con 13 pases precisos y un despliegue físico que asfixió la salida del local.

– Martín Satriano: El delantero ex-Nacional fue titular, desgastando a la defensa «periquita» durante gran parte del encuentro.

– Sebastián Boselli: El joven defensor ingresó precisamente a los 83 minutos para sustituir a un exhausto Arambarri. Boselli cumplió con creces en el cierre, aunque recibió una tarjeta amarilla a los 38’ del ST por una demora táctica, clave para enfriar el partido cuando el Espanyol descontó por intermedio de Cyril Ngonge.

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