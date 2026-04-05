Emprendedores artesanales en Salto: balance positivo tras Semana de Turismo



Pablo Texeira, referente de la Comunidad Emprendedora, destacó la alta participación de artesanos durante Semana de Turismo, el impacto positivo de los turistas y el crecimiento de ferias en todo el departamento.



Semana de Turismo impulsó a los emprendedores artesanales con gran presencia de público en Salto

La Semana de Turismo dejó un balance ampliamente positivo para los emprendedores artesanales de Salto, que encontraron en esta fecha una oportunidad clave para exhibir y comercializar sus productos ante un público renovado y numeroso.

Así lo expresó Pablo Texeira, referente de la Comunidad Emprendedora, quien valoró la intensa actividad desarrollada durante varios días en distintos puntos del departamento.

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“Fue una semana muy movida”, resumió, al tiempo que detalló que las actividades comenzaron desde el primer fin de semana en Plaza de los 33 Orientales, donde los emprendedores se instalaron coincidiendo con la previa de la llegada de la Vuelta Ciclista. “Estuvimos sábado y domingo y luego durante varios días más, con muy buen marco de público”, indicó.

A partir de allí, la actividad se extendió a otros espacios estratégicos de la ciudad, como el Espacio Puerto y la zona de termas, donde también hubo presencia de emprendedores, aprovechando la afluencia turística característica de esta época del año. “Hubo mucha gente, muchos turistas, y eso siempre es muy importante para nosotros”, afirmó.

En cuanto al impacto económico, sostuvo que fue positivo. “Sí, por supuesto que da resultado. Es un público nuevo, que se va renovando, y eso es fundamental, sobre todo para ciertos productos que necesitan llegar a nuevos clientes”. En ese sentido, destacó que la llegada de visitantes no solo incrementa las ventas, sino que también permite dar a conocer el trabajo artesanal a personas de otros puntos del país e incluso del exterior.

El colectivo de emprendedores nuclea a un número variable de participantes, que generalmente supera las tres decenas. “La mayoría de las veces hablamos de más de 30 emprendedores, a veces 40, a veces 20, depende de muchos factores como el clima o la época del año”, explicó. En ese punto, señaló que una parte importante de los integrantes son personas mayores, lo que hace que condiciones climáticas extremas —tanto calor como frío— influyan en la participación.

La organización y distribución de los puestos estuvo bien

Respecto a la organización de los espacios, Texeira respondió a algunas críticas que surgieron sobre la distribución de los puestos. “En Plaza 33 se nos brindó toda la parte central para los emprendedores, mientras que la parte gastronómica estaba en la periferia y se asignó por sorteo”, detalló. Según su visión, el funcionamiento fue adecuado. “Siempre puede escaparse algún detalle, pero en general la organización fue muy buena, no hubo fallas considerables”.

En relación a otros puntos como el Espacio Puerto, explicó que el sistema de ubicación también se realizó mediante sorteo, lo que permitió una distribución equitativa entre los participantes.

Uno de los momentos más destacados de la semana fue la previa de la llegada de la Vuelta Ciclista a Plaza 33, donde la convocatoria superó las expectativas. “Fue desbordante, un marco de público impresionante. Hacía años que no veíamos algo así”, expresó. Además, resaltó la organización del evento y las condiciones de seguridad. “Había seguridad privada y policial, no hubo incidentes, y la gente disfrutó en familia”.

Texeira también compartió una mirada más emocional sobre ese momento, destacando la conexión intergeneracional que generó el evento. “Veías gente mayor con la radio en el oído, siguiendo la carrera como antes. Eso es algo muy lindo, que nos transporta a otras épocas y muestra lo importante que es este tipo de espectáculos para la ciudad”, comentó.

Las ferias que se vienen

Pensando en el resto del año, el referente adelantó que se proyecta una agenda cargada de actividades. “Se vienen muchas ferias en todo el departamento, incluso queremos volver al interior y a los barrios, llegar a lugares como Colonia 18 de Julio, San Antonio y otros puntos”, anunció.

Esta iniciativa no es completamente nueva, ya que se había implementado anteriormente con buenos resultados. “Hace un par de años lo hicimos y funcionó muy bien, pero el año pasado no se pudo sostener. Este año queremos retomarlo con fuerza”, explicó.

El objetivo no solo es descentralizar las ferias, sino también integrar a emprendedores de cada localidad. “Sabemos que en cada zona hay gente que produce, y la idea es que se sumen, que puedan mostrar lo que hacen. Eso es fundamental”, subrayó.

Finalmente, Texeira remarcó uno de los pilares fundamentales de la Comunidad Emprendedora es el enfoque exclusivo en lo artesanal. “Nosotros trabajamos únicamente con productos de elaboración propia. No aceptamos reventa, porque buscamos proteger al verdadero emprendedor, al artesano que produce con sus propias manos”, enfatizó.

Para quienes deseen integrarse, dejó abierta la invitación a contactarse con la organización por el celular 099731958. “Estamos siempre a las órdenes para quienes quieran sumarse, participar en ferias o conocer cómo trabajamos”, concluyó.

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